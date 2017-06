Annonce

Argumentaire

La violence est un thème largement mis sur le devant de la scène par l'actualité et exploité par les hommes politiques. Elle a longtemps été pensée sous une approche philosophique, anthropologique, sociologique ou psychologique. Mais c'est aussi un objet d'étude à part entière pour les historiens car, quel que soit le sujet de leurs travaux, elle apparaît sous ses différentes formes, depuis les débuts de l'histoire de l'humanité. Les mouvements de libération des femmes apparus dans les années 70 ont pensé la femme comme une victime de la domination masculine. La question de la violence est donc restée, le plus souvent, abordée sous l'angle de la violence sur les femmes. La violence féminine, par conséquent, a été longtemps un aspect oublié, peut être même nié et occulté. Chez les historiens, elle apparaissait dans des travaux portant sur les archives judiciaires mais elle n'était pas un sujet de recherche à part entière. La recherche s'est aujourd’hui emparée du sujet. On peut mentionner le rôle du colloque Penser la violence des femmes, en 2010, dirigé par les sociologues Coline Cardi et Geneviève Pruvost, suivi d'un ouvrage collectif en 2012. Et en histoire, sociologie, psychologie et psychocriminologie, droit mais aussi littérature, des chercheurs se penchent sur la violence féminine. Mais leur approche est différente selon leur discipline. C’est pourquoi il est intéressant de confronter les méthodes, les démarches, les outils de manière à enrichir le point de vue de chacun de celui des autres.

Axes thématiques

Les définitions de la violence féminine : On peut s’interroger sur la manière dont cette notion de violence féminine est définie selon la discipline, s’il y a des constantes ou au contraire des oppositions dans sa définition, si et comment elle évolue dans l’espace et le temps ?

La violence féminine dans l’espace privé : La violence de la femme peut s’exercer envers ses proches : mari, enfants, parents... Comment cette maltraitance est-elle abordée par les différentes disciplines ?

La violence féminine dans l’espace public : Les injures, les coups, la calomnie d’autrefois et le harcèlement sur les réseaux sociaux d’aujourd’hui, l’appartenance à une bande de voleurs d’Ancien Régime ou à une bande de filles actuelle...sont autant d’aspects qui peuvent être envisagés.

La violence politique : Les femmes sont présentes dans les mouvements armés contemporains. Mais leur présence sur la scène politique est ancienne, même si elle a le plus souvent été occultée.

Femmes déviantes et criminelles : La femme déviante et criminelle est un personnage mis sur le devant de la scène actuellement. Comment est-elle envisagée par les historiens, les sociologues, les psychologues...?

Les regards sur la violence féminine : Le regard sur cette violence est différent selon l’époque, le lieu, le milieu...Comment le chercheur la prend-il en compte ?

Modalités de soumission

Une proposition de communication d’une page maximum est à envoyer

avant le 30 septembre 2017

à l’adresse suivante : mc.delamotte@outlook.fr Une réponse sera donnée avant le 30 octobre 2017.

Comité scientifique et d’organisation

Sophie Barel (doctorante)

Fanny Bugnon (maîtresse de conférence en histoire)

Marie Christine Delamotte (doctorante)

Dominique Godineau ( professeure d’histoire moderne)

Anne Le Garnec (doctorante)

Fabien Lostec (doctorant)

Solenn Mabo (doctorante)

Date: le 29 mars 2018