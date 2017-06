Annonce

Argumentaire

Le projet d’Observatoire des transformations dans le monde arabe (OTMA) a, durant trois années, initié un ensemble de recherches et de rencontres sur la thématique des transformations sociales et économiques depuis le déclenchement des mouvements de contestation des pouvoirs établis dans le monde arabe et notamment le Maghreb. Son objectif est de produire une connaissance pluridisciplinaire en sciences sociales et de répondre à la question « Qu’est ce qui change et qu’est ce qui ne change pas ? ». Il s’agit de mettre en évidence les lignes de rupture et de continuité, les éléments de recomposition d’un nouvel ordre social, politique et économique. Ces thématiques ont été appréhendées à travers trois entrées : les acteurs, les territoires, les institutions.

L’objectif de ce colloque est de restituer les travaux menés dans le cadre de ce projet, en Tunisie et au Maroc, et de solliciter des collègues travaillant sur ces thématiques dans d’autres pays de la région et du monde afin de confronter les approches, enrichir les méthodes d’observation et renouveler les cadres théoriques.

Le colloque s’organise autour de présentations et de tables rondes à partir des différentes thématiques.

Programme

jeudi 29 juin matin

Quels acteurs des transformations sociétales et changements politiques en Afrique du Nord

Depuis leur indépendance, les pays d’Afrique du Nord connaissent des changements structurels, de nature économique et sociale, qui font émerger des besoins de gouvernance plus adaptés à leur niveau de développement. Ce sont en outre des pays jeunes qui entrent dans la phase terminale de leur transition démographique et qui sont confrontés à une remise en question profonde de leur ordre social, dans un contexte national et international, complexe. Ce bouleversement de l’ordre social met de plus en plus au premier plan les femmes, les jeunes, et plus particulièrement les jeunes diplômés dans différentes sphères de la vie publique. Parallèlement, de nouvelles formes de mobilisations émergent, qui s’observent par des manières particulières de faire, de s’exprimer, de protester. Aux acteurs collectifs (syndicats, partis politiques, associations, groupes professionnels, corps constitués, etc.) se superposent des groupes sociaux (jeunes, femmes, migrants, etc.), particulièrement actifs dans la temporalité des transformations.Animateur : France Guérin-Pace (UR12-Ined, CIST)

(Paris 1, Prodig) et (Cessma-IRD) – La gestion du problème du chômage dans les ‘régions de l’intérieur’ de la Tunisie : dogme néolibéral, centralisation et déni des fractures régionales Sami Zegnani (Université de Rennes 1) – Le rap tunisien comme révélateur des transformations de la jeunesse tunisienne

(Université de Lille) et (Université de Strasbourg, UR 12-Ined) – Les controverses judiciaires et religieuses autour des libertés publiques Aurora Angeli (Université de Bologne) – La taille idéale de la famille et la fécondité en Egypte

(Université de la Manouba) et (Université de Carthage) – Approche comparative de la fibre entrepreneuriale chez les tunisiens et tunisiennes Chérifa Lakhoua (Université de Carthage) et Kamel Kateb (UR12-Ined) – Vaincre les discriminations à l’égard de la femme par l’entrepreneuriat dans les pays d’Afrique du Nord

Discussion générale animée par Smaïn Laacher (Université de Strasbourg, UR 12-Ined)

jeudi 29 juin après-midi

Le rôle des institutions

Les institutions sont souvent définies comme les règles formelles et informelles, distinctes des organisations, qui permettent aux sociétés de fonctionner avec un minimum d’ordre et de cohérence. Il est possible de distinguer les règles du jeu (les institutions) et le jeu lui-même (l’économie politique), défini comme la lutte des acteurs pour le pouvoir, les ressources, la richesse.

Le changement principal induit par les révolutions arabes consiste en une rupture fondamentale avec le mode de gouvernance antérieur, caractérisé jusque-là par un rapport de type monolithique autoritaire dont la fragilité a été révélée. Ce monolithisme autoritaire ne peut plus « gouverner » les sociétés d’une façon stable pour des raisons structurelles irréversibles : éducation de masse, urbanisation, accès à l’information mondialisée, etc. On peut faire l’hypothèse qu’il s’agit là d’un phénomène irréversible. Même si le projet démocratique n’est pas la fin de l’histoire, les formes de gouvernementalité changeront nécessairement et ne pourront plus reposer essentiellement sur la monopolisation d’une violence arbitraire et non consentie par une société civile, plus active, revendiquant droit et dignité.

La question posée est donc celle de la création ou de la transformation des institutions (au sens le plus large) qui permettent de recréer du sens pour les citoyens, d’ancrer des identités individuelles et collectives, de dessiner des horizons de projets collectifs sans lesquels aucune société ne peut survivre. Plusieurs dimensions seront abordées : qui impose les règles, les hommes ou Dieu ? Comment se construisent des médiations entre des conflits ? Comment s’harmonisent des intérêts souvent contradictoires ? Comment les institutions formelles et informelles s’ajustent-elles ?

Animateur : Jean-Yves Moisseron (Cessma-IRD)

Kenza Afsahi (Centre Emile Durkheim, CNRS Bordeaux) – Femmes, travail et marché du cannabis au Maroc, Entre aliénation et autonomisation, Le cas du Maajoun

(Centre Emile Durkheim, CNRS Bordeaux) – Femmes, travail et marché du cannabis au Maroc, Entre aliénation et autonomisation, Le cas du Maajoun Amel Ben-Rhouma (Université Paris Descartes) et Bilel Kchouk (School of Political Studies, Ottawa) – Femmes et Gouvernance en contexte de transition démocratique : le cas de la Tunisie

(Université Paris Descartes) et (School of Political Studies, Ottawa) – Femmes et Gouvernance en contexte de transition démocratique : le cas de la Tunisie Khalid El Housni (NST-Essouira), Pascal Grouiez (Ladyss), Pepita Ould Ahmed (Cessma-IRD) et Jean-Yves Moisseron (Cessma-IRD) – Pratiques financières informelles et genre au Maroc

(NST-Essouira), (Ladyss), (Cessma-IRD) et (Cessma-IRD) – Pratiques financières informelles et genre au Maroc Yolande Benarrosh (Aix-Marseille Université – LAMES/MMSH) – Femmes migrantes seules à Tanger : quels processus d’individualisation ?

Table ronde animée par Ouidad Tebaa (Université Cadi Ayyad, Marrakech)

Jacques Ould Aoudia (Migration et Développement)

(Migration et Développement) Jean-François Daguzan (FRS)

(FRS) Pierre Beckouche (Ladyss, CIST)

(Ladyss, CIST) Ali Bennasr (Université de Sfax)

Diffusion du documentaire « Femmes d’avenir », introduit par Ouafae Sananes (MAE)

Diffusion du documentaire « Femmes d'avenir », introduit par Ouafae Sananes (MAE)

vendredi 30 juin matin

Le rôle des territoires et de la gouvernance territoriale

Le territoire, objet de gouvernance constamment sollicité mais aussi forme d’appropriation individuelle sans cesse renouvelée, constitue un marqueur pertinent des changements récents dans le monde arabe. Alors même que l’emprise de l’État-Nation s’estompe et que les acteurs qui agissent sur le territoire se multiplient, le territoire (re)devient un référentiel identitaire, revendiqué comme un droit.

Les disparités économiques et sociales entre régions ont été en grande partie à l’origine de la révolte de 2011 en Tunisie, positionnant au centre la question de la gouvernance territoriale dès le début de la transition démocratique. Plus largement, les questions relatives au développement, à l’aménagement du territoire et à la régionalisation, constituent dans le monde arabe une préoccupation nationale majeure au cœur des débats politiques.

Cette tension centrifuge vers plus de régionalisation se heurte cependant à l’histoire propre de chacun des pays dans sa dynamique de construction de l’État-Nation. Pour de nombreux pays centralisés qui ont dû historiquement forger, parfois de manière violente, un sentiment national commun à partir d’identités régionales fortes, la régionalisation fait surgir le spectre du régionalisme et semble porter atteinte à la fois à l’indivisibilité de la Nation et à l’intégrité de l’État. C’est dans cette tension entre les besoins de décentralisation, de déconcentration, de gouvernance territoriale et la nature jacobine des États arabes méditerranéens que se situe la pierre d’achoppement des politiques de régionalisation. Comment mettre en place une politique de régionalisation sans mettre à mal l’unité nationale, à l’instar de ce que l’on observe en Libye ou en Syrie ? L’Égypte, malgré le retour au pouvoir d’une institution nécessairement centralisatrice qu’est l’armée, n’échappe pas au phénomène. D’autres pays, sur un mode violent, vivent des révolutions territoriales majeures. Ainsi la Libye est sur le point de se fragmenter en deux entités : le Tripolitaine et la Cyrénaïque, tandis que d’autres pays arabes comme la Syrie, ou l’Irak, connaissent des ruptures entre des groupes ethniques ancrés territorialement, comme c’est le cas des Kurdes. Enfin, de manière plus large, ces transformations s’accompagnent de migrations sans précédent qui débordent la zone sud de la Méditerranée.

Animateur : Claude Grasland (Géographie-cités, Université Paris Diderot, CIST)

Alia Gana (CNRS, IRMC) et Ester Sigillo (Scuola Normale Superiore, IRMC Tunis) – Action de développement et reconfiguration d’acteurs à Siliana. Vers un modèle de développement territorial?

(CNRS, IRMC) et (Scuola Normale Superiore, IRMC Tunis) – Action de développement et reconfiguration d’acteurs à Siliana. Vers un modèle de développement territorial? Roman Stadnicki (Université de Tours – Citeres) – Les indicateurs urbains de la continuation du processus révolutionnaire en Egypte

(Université de Tours – Citeres) – Les indicateurs urbains de la continuation du processus révolutionnaire en Egypte Gilles Van Hamme (Université Libre de Bruxelles) et Alia Gana (CNRS, IRMC) – Permanences et reconfigurations de l’espace politique de la Tunisie entre 2011 et 2014. Enseignements d’une recherche en analyse électorale

Table ronde animée par Claude Grasland (Géographie-cités, Université Paris Diderot, CIST)

Jean-Yves Moisseron (Cessma-IRD)

(Cessma-IRD) Saïd Boujrouf (Université Cadi Ayyad, Marrakech)

(Université Cadi Ayyad, Marrakech) Delphine El Khaoui Pages (Inalco)

vendredi 30 juin après-midi

L’enquête sur les transformations au sein de la société tunisienne

L’enquête ETST (Ined-CERP) a été menée auprès de 3 000 personnes représentatives de la population vivant sur le territoire tunisien. Le terrain de l’enquête a été effectué durant deux mois et s’est achevé à la fin de l’année 2016. Elle comporte différentes thématiques qui viennent éclairer les évolutions en cours au sein de la société tunisienne : relations entre les générations, unions, pratiques linguistiques, convictions, etc. Une grille biographique permet de détailler les parcours individuels selon plusieurs dimensions : familiale, géographique, professionnel, auquel s’ajoute le regard que l’enquête porte sur son parcours. Nous présenterons durant cette dernière demi-journée la conception de cette enquête et les premiers résultats qui en sont issus.

Animateur : Gwenaëlle Brilhault (Ined)

France Guérin-Pace (UR12-Ined) – Observer et mesurer les changements sociétaux en Tunisie : enquête ESTS 2016 (Ined-Cerp)

(UR12-Ined) – Observer et mesurer les changements sociétaux en Tunisie : enquête ESTS 2016 (Ined-Cerp) Hassène Kassar (Cerp) – Le terrain de l’enquête ETST : enjeux et difficultés

(Cerp) – Le terrain de l’enquête ETST : enjeux et difficultés Kamel Kateb (UR12-Ined) – Mariage tardif et célibat en Tunisie

Premiers résultats et pistes de recherche

Safa Bassalah – Mobilité sociale et mobilité professionnelle

– Mobilité sociale et mobilité professionnelle Hajer Ben Hamza – La migration interne en Tunisie après le 14 janvier 2011

– La migration interne en Tunisie après le 14 janvier 2011 Ahlem Bouchiba – Parcours scolaire et professionnel

– Parcours scolaire et professionnel Amel Karray – 14 Janvier 2011 : insurrection ou festivité

– 14 Janvier 2011 : insurrection ou festivité Amani Sghaier – La participation électorale

– La participation électorale Chaima Souli – Jeunes tunisiens et changement de mentalité religieuse

– Jeunes tunisiens et changement de mentalité religieuse Islem Triki – Les rôles partagés au sein de la vie conjugale

Clôture du colloque