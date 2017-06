Annonce

30 novembre 2017

Argumentaire

Cet appel à contributions et à manifestations d’intérêt s’adresse aux chercheurs et aux chercheuses de l'Université de Lyon, statutaires ou en formation, intéressés par les relations entre sciences et société, ainsi qu’aux responsables de formations dont les programmes d’enseignement abordent les relations entre sciences et société.

Parce que les communautés de recherche intéressées par les relations entre sciences et société au sein de l’Université de Lyon ne se connaissent et n’interagissent pas suffisamment, des chercheurs et chercheuses ont pris l’initiative d’organiser des « rencontres Sciences et société de l’Université de Lyon ».

Le but de cette rencontre est de permettre aux enseignants-chercheurs, chercheurs et chercheuses, doctorant.e.s qui travaillent au sein des laboratoires de recherche de l’Université de Lyon d’exposer leurs recherches, de discuter de leurs orientations méthodologiques, de découvrir la variété de leurs productions scientifiques, de faire connaître leurs projets. Nous sommes convaincus que de telles Rencontres permettront une meilleure connaissance des recherches en cours au sein de l’Université de Lyon et favoriseront des synergies et des coopérations nouvelles dans les domaines de la recherche et de l’enseignement.

Les Rencontres sont centrées sur les relations entre « sciences et société ». Cet objet de recherche mérite d’être précisé, tant il est polymorphe et tant il est investi par des projets académiques et politiques variés. Les travaux visés sont ceux qui portent sur les façons dont les savoirs scientifiques sont élaborés, circulent, sont mobilisés et critiqués. Les Rencontres sciences et société de l’Université de Lyon seront plus particulièrement articulées autour de deux questionnements principaux, l’un portant sur les conditions sociales de la production des savoirs et des techniques, et l’autre consacré aux usages sociaux des savoirs et des techniques. De nombreuses disciplines des sciences sociales contribuent à ces analyses, à partir d’outillages méthodologiques et conceptuels très variés. Seront notamment attendues des contributions inscrites en sociologie, droit, science politique, histoire, géographie, économie, linguistique.

Les relations entre sciences et société recouvrent également un ensemble de pratiques visant à faire connaître les savoirs produits par les chercheurs et les chercheuses, afin de favoriser une meilleure culture scientifique et, à l’occasion, de lever les incompréhensions que peuvent faire naître ces savoirs dans l’espace social. Ces pratiques entrent également dans le périmètre que nous proposons pour ces Rencontres en tant qu’elles constituent des objets d’analyse pour les sciences sociales. En effet, si nous reconnaissons l’intérêt de ces pratiques – dans lesquelles beaucoup d’entre nous sont également engagés –, il ne s’agit pas ici d’en réunir les acteurs mais de favoriser la rencontre des communautés de recherche qui prennent ces pratiques comme terrains d’investigation.

Dans cette perspective, les Rencontres Sciences et société de l’Université de Lyon seront organisées en deux moments. La matinée sera consacrée à deux tables rondes dans le cadre desquels seront présentés et discutés des travaux de recherche interrogeant « Les conditions sociales de la production des savoirs et des techniques » ou « Les usages sociaux des savoirs et des techniques ». L’après-midi prendra la forme d’un forum de la recherche visant à faire connaître différents projets collectifs des équipes de recherches, des formations pédagogiques, des travaux de recherche individuels. Plusieurs modes d’exposition seront proposés : présentation brève, avec ou sans support visuel, posters, mise en consultation sur place de tirés-à-part de publications, d’ouvrages et de tout support relatif à une institution de recherche ou une formation.

Proposer une contribution

Si vous souhaitez participer aux tables rondes intitulées « Les conditions sociales de la production des savoirs et des techniques » et « Les usages des savoirs et des techniques », merci d’envoyer une présentation d’une page maximum des travaux que vous souhaitez exposer. Plusieurs précisions relatives aux tables rondes doivent être apportées. Les interventions seront courtes (10 minutes). Elles viseront à présenter une recherche précise – passée, en cours, projetée – en mettant particulièrement l’accent sur les choix méthodologiques qui la sous-tendent. En outre, il ne s’agit pas de présenter sa propre trajectoire de recherche ou ses travaux en général.



Les propositions reçues seront examinées par le comité scientifique des Rencontres sciences et société de l’Université de Lyon. Le cas échéant, certaines contributions pourront être réunies en ateliers thématiques au cours de l’après-midi.



A l’issue de la journée, un document de synthèse rendant compte de la diversité des recherches au sein de l’Université de Lyon sera proposé. Des captations vidéos seront également réalisées par le CCSTI La Rotonde (Saint-Étienne).

Si vous souhaitez participer au forum de la recherche, merci de nous le signaler, en précisant la nature de la contribution que vous proposez : mise à disposition sur place de tirés-à-part ou d’ouvrages, présentation orale, mise à disposition de plaquettes institutionnelles ou de documents visuels (posters, plaquette de présentation, etc.) présentant une recherche, une institution de recherche, un cursus de formation.

Les propositions et manifestations d’intérêt doivent être adressées

avant le 30 juin 2017

à l’adresse rencontres-sciences-societe@univ-st-etienne.fr

Les auteur.e.s des contributions retenues seront avertis le 15 septembre au plus tard.

Informations pratiques

Lieu : Université de Lyon, 92 rue Pasteur, 69007 Lyon

Date : 30 novembre 2017, 9h30-17h30

Comité scientifique

Florian Charvolin (CNRS, Centre Max Weber),

Olivier Leclerc (CNRS, Centre de recherches critiques sur le droit),

Elodie Méchin (IUT de Saint-Etienne, Centre de recherches critiques sur le droit),

Jérôme Michalon (Centre Max Weber),

Cécile Robert (Sciences po Lyon, Triangle).

Soutien