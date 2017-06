Annonce

Présentation de la structure

AMT Arc-En-Ciel (Accueil Marginalité Toxicomanie) est une association loi 1901 créée à Montpellier en 1978 pour répondre aux difficultés sociales, psychologiques et médicales des usagers de produits psychoactifs licites et illicites. L’association gère un CSAPA (Centre de soin, d’accueil et de prévention en addictologie) composé d’un dispositif de soin et d’un secteur de Formation, prévention, conseil en addictologie (Le Zinc). Elle dispose par ailleurs de deux antennes délocalisées à Sète et à Lunel offrant les même services que la structure-mère.

À partir de l’analyse concertée de situations problématiques et de besoins territorialisés en termes de programmes, dispositifs, ou réseaux de prévention et d’accès au soin, l’activité de l’association se traduit aussi par un soutien méthodologique au diagnostic et par la réalisation d’expertise/recherches-actions. Ainsi, le retour d’expérience analytique produit par l’éducateur référent de Lunel a révélé que la couverture de ce secteur en matière de soins addictologiques restait encore à développer.

C’est pourquoi l’Agence Régionale de Santé a mandaté AMT Arc-En-Ciel en 2017 pour effectuer une étude diagnostique en addictologie sur le territoire lunellois. L’objectif de cette enquête vise à évaluer les besoins de la population, à analyser l’offre de prévention et d’accompagnement disponible sur le territoire et à déterminer les facteurs de mobilisation des acteurs concernés. Cette étude pluridisciplinaire (socio-anthropologie et géographie de la santé) s’appuiera sur une méthode mixte (entretiens compréhensifs semi-directifs, étude statistique et analyse de documents écrits) réalisée par une socio-anthropologue (conseillère technique de l’association) et un géographe de la santé (stagiaire).

Missions du stagiaire

Sous la responsabilité du directeur et sous la direction de la conseillère technique, vous participerez :

A la réalisation d’une revue de la littérature relative à l’histoire et à la géographie du territoire lunellois :

Collecte des documents

Analyse des documents

Rédaction de la revue de la littérature

A l’élaboration du plan d’enquête :

Sélection des bases de données et du corpus

Identification des institutions et des acteurs-ressource

Définition de l’échantillon

Elaboration de la stratégie d’investigation

A la réalisation de l’enquête :

Prise de contact avec les institutions et les personnes-ressource

Collecte des données géographiques et statistiques

Dépouillement des données géographiques et statistiques

Analyse croisée des données socio-anthropologiques, géographiques et statistiques

A la rédaction du rapport adressé à l’ARS (environ 70 pages), incluant :

Le contexte de l’étude

La revue de la littérature

La méthode

Les résultats interprétés

Les éventuelles propositions d’action

Profil recherché

Maîtrise des outils et méthodes statistiques (+++)

Maîtrise de l’analyse de documents écrits (++)

Bonnes capacités relationnelles (+)

Bonnes capacités rédactionnelles (+++)

Sens de l’organisation et des responsabilités (+++)

Autonomie (++)

Permis de conduire (+)

Caractéristiques du poste

Convention de stage obligatoire

Lieu de travail : AMT Arc-En-Ciel Montpellier (10 Boulevard Victor Hugo, 34000 Montpellier)

Lieu de l’étude : Lunel et ses environs

Durée : 4 à 6 mois

Date de début : à partir d’octobre 2017 selon les disponibilités du stagiaire

Date de fin : selon la date de prise de fonction et de la durée du stage

Durée hebdomadaire : à négocier

Gratification de stage : 529,20E pour un temps plein (35h hebdomadaires)

Candidature

Adresser votre candidature [CV + lettre de motivation] à : julia.monge@yahoo.fr

Niveau de formation requis : Bac +4