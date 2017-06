Annonce

Argumento

A produção de literatura funerária teve lugar em todos os períodos da história do antigo Egipto, sendo constituída sobretudo por textos inscritos nas paredes dos túmulos ou gravados em objectos tumulares, como sarcófagos e papiros. Estes textos, que representam o género de corpus mais amplo de todos os géneros do antigo Egipto, funcionariam como auxiliares para o morto atingir o Além na companhia dos deuses.

No Império Antigo, estes textos são conhecidos como Textos das Pirâmides, visto que, desde a V dinastia, se encontram inscritos sobretudo nas câmaras e antecâmaras das pirâmides dos reis Unas, Teti, Pepi I, Merenré I, Pepi II e Ibi, bem como das rainhas Uedjebten, Neit e Iput. Os textos mais significativos deste género desenvolvidos no Império Médio são os chamados Textos dos Sarcófagos, inscritos nos sarcófagos privados da elite.

A partir do Império Novo, os textos deste género mais conhecidos são os Livros dos Mortos, fórmulas geralmente inscritas em papiros e frequentemente acompanhadas do complemento visual da vinheta, existindo ainda, a partir do Império Novo, outros guias para o Além de uso real exclusivo, como o Livro de AmDuat, o Livro das Portas e o Livro das Cavernas, entre outros.

Textos das Pirâmides e Textos dos Sarcófagos partilham muitas características, apesar de apresentarem uma grande heterogeneidade de temas e géneros. Em ambos existem níveis que se sobrepõem e correm paralelos sobre o destino final do morto, que podia subir ao céu e juntar-se à barca de Ré ou que podia habitar no submundo com Osíris. Porém, a visão predominante nos Textos das Pirâmides é a de um rei que ascende aos céus como um imperecível, enquanto a visão do triunfo regenerador sobre a morte, quer sob a forma de Ré quer sob a forma de Osíris, é já preponderante nos Textos dos Sarcófagos, generalizando a metáfora da vida eterna.

Temas dos Textos das Pirâmides tais como as bases materiais para a existência no Além, protecção contra inimigos e perigos vários, o acesso ao ciclo solar e algumas fórmulas de transformação permaneceram importantes nos Textos dos Sarcófagos, enquanto outros são intensificados, como o julgamento, Osíris e o seu domínio e o imaginário de criação; outros ainda são adicionados, como a possibilidade de reunião com os entes-queridos, o monstro Apep e os «guias do outro mundo».

Tanto nos Textos das Pirâmides quanto nos Textos dos Sarcófagos encontramos fórmulas de protecção, fórmulas relativas a rituais funerários e fórmulas «pessoais» para uso do morto. No curso será privilegiada uma interpretação destas fórmulas no âmbito da categorização de «teologia implícita», cunhada por Assmann, a prática sagrada ritual e constelativa que assenta no contacto com o divino nas dimensões cultual, cósmica e mítica, que valoriza a dimensão da funcionalidade mágica-ritual em detrimento de uma análise de pendor mais mitológico ou teológico.

O curso decorrerá todas as segundas feiras, de 26 de Junho de 2017 a 24 de Julho de 2017, das 18 às 20 horas no Anfiteatro IV (Piso 1) da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Excepcionalmente, dia 17 de Julho, a sessão decorrerá na Cave B (Piso 0)

Coordenação do Curso

Ana Catarina Almeida (CH-ULisboa)

Programa do Curso

26 de Junho – Literatura Funerária do antigo Egipto: natureza e funcionalidade

3 de Julho – Textos das Pirâmides: a literatura funerária dos faraós do Império Antigo (com a Professora Joanna Popielska-Grzybowska)

10 de Julho – Textos dos Sarcófagos: preparação no Aquém

17 de Julho – Textos dos Sarcófagos: orientação no Além

24 de Julho – O Livro dos Dois Caminhos

Inscrições

Normal: € 60

Membros de instituições com protocolo: € 40

Alunos BA e MA ULisboa: € 25

As inscrições podem ser feitas online pelo seguinte link: http://www.centrodehistoria-flul.com/inscricao_cursos_livres

Coordenação Científica

José Augusto Ramos,

Nuno Simões Rodrigues

Coordenação Geral