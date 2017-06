Donner à voir les sciences, le faire dans des espaces clairement destinés à l'usage d'un large public et au travers de dispositifs et artefacts dessinés à cette fin, n'est assurément pas neutre.

Ce séminaire se focalise sur l’analyse de l’articulation entre sciences, politique de la science et vulgarisation. Croisant l’histoire des sciences, l’histoire culturelle, la muséologie, l’histoire politique et l’histoire économique, nous chercherons à comprendre comment les conceptions, toujours historiquement et géographiquement situées, des sciences et de leurs rôles sont acculturées dans leur espace de référence et à quelles fins. Nous nous focaliserons moins sur les approches institutionnelles que sur les artefacts, expositions et musées de sciences considérés comme la matérialisation, à un moment donné, d’une conception prédominante des sciences et de leurs rôles. Nous chercherons également à inscrire les questionnements très contemporains liés aux mutations profondes qui affectent actuellement les institutions de recherche, d’enseignement supérieur et de médiation des sciences dans une perspective historique (19e et 20e siècles).

L’approche de l’évolution historique du rôle social, économique et politique des sciences et des techniques vu à travers leurs mises en scènes publiques est susceptible d’intéresser les étudiants avancés en histoire des sciences, en muséologie, en histoire, en sciences de l’information et de la communication, en histoire de l’art et du patrimoine, les professionnels de la culture scientifique et des musées.

Ce séminaire est soutenu par l’IFRIS, le LabEx SITES, et le programme d’Investissements d’Avenir.

Andrée Bergeron, maîtresse de conférences à Universcience (CAK) Cet enseignant est référent pour cette UE

Charlotte Bigg, chargée de recherche au CNRS (CAK)

20 octobre 2016 (14h-16h) : Séance d’introduction

1er décembre 2016 (14h-18h) : Repères historiographiques

5 janvier 2017 (14h-18h) : Performance, attraction, représentation

David Aubin (UPMC), “L’astronomie comme attraction publique : les astronomes en plein vent à Paris au XIX e siècle”

Claude Rosental (CEMS, EHESS), "Les démos comme performances théâtrales"

(CEMS, EHESS), “Les démos comme performances théâtrales” Discutant : Michel Letté (HT2S, CNAM

16 février 2017 (14h-18h) : Ecrire l’histoire des sciences mises en scène, perspectives croisées.

Attention : cette séance aura lieu exceptionnellement au Muséum : 43 rue Buffon, bâtiment 135, salle Chevalier.

Agustí Nieto-Galan (Université Autonome de Barcelone), “Les sciences dans la sphère et l’espace publics” (titre provisoire)

Discutante : Bernadette Bensaude-Vincent (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Etude in-situ : Le Museum National d’Histoire Naturelle, Yves Girault (Museum National d’Histoire Naturelle)

30 mars 2017 (14h-18h) : Les expositions des sciences et des techniques aux XIXe et XXe siècles, enjeux politiques et usages des collections

Marco Beretta (Université de Bologne), “The chemical revolution on stage: two centuries of uses and public exhibits of Lavoisier’s collection of instruments”

Geert Somsen (Université de Maastricht), "Science, Fascism and Foreign Policy: the exhibition 'Scienza Universale' at the 1942 World Fair in Rome"

(Université de Maastricht), “Science, Fascism and Foreign Policy: the exhibition ‘Scienza Universale’ at the 1942 World Fair in Rome” Discutante : Liliane Hilaire-Perez (Université Paris Diderot, CAK/EHESS)

27 avril 2017 (14h-18h) : Interactif, participatif : normatif ?

Jaume Sastre-Juan (Université de Lisbonne), “The innocence of pushing a button: towards a political genealogy of interactivity”

Bruno Strasser (Université de Genève), "Les sciences citoyennes: anatomie de la foule participante"

(Université de Genève), “Les sciences citoyennes: anatomie de la foule participante” Discutant : Robert Bud (Science Museum, Londres)

11 mai 2017 (14h-18h) : Nommer, chiffrer : mettre en scène l’enseignement supérieur contemporain

David Flacher (Université Paris 13), “La mise en scène du marché de l'enseignement supérieur”

Roser Cusso (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), "Des données pour l'expansion de l'éducation aux données pour sa polarisation : le cas de la réforme des statistiques internationals"

(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), “Des données pour l'expansion de l'éducation aux données pour sa polarisation : le cas de la réforme des statistiques internationals” Discutant : Francis Chateauraynaud (GSPR, EHESS)

15 juin 2017 (14h-18h) : L’Autre, regards et trophées