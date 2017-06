Présentation de la revue

Annonce

Numéro 7- Publication prévue : Juin 2017

Focus : Les enjeux sécuritaires en milieux désertiques (long)

Repère : Prolongements humains et environnementaux du défi sécuritaire (court)

Argumentaire

Le Sahara, les déserts du Sahel et du Sinaï, sont autant d’exemples d’étendues mobiles, fébrilement animées par les flux mouvants qui les traversent. Loin de l’image courante d’espaces vides, inanimés, ces territoires, de plus en plus intégrés à une gestion globale des risques qu’ils incarnent et subissent, sont l’objet d’une attention nouvelle liée à la gestion moderne des phénomènes de violence, notamment radicalisée.

C’est à l’aune d’une diplomatie des sables troublée par l’enracinement croissant de menaces à l’intégrité des Etats qui les partagent, que la revue souhaite consacrer son prochain numéro aux « Enjeux sécuritaires propres aux milieux désertiques ».

Oscillant entre vecteur d’interconnexion et outil de séparation, tout espace désertique est riche de cas de tensions, aussi bien suscitées par la difficulté de le circonscrire précisément, que par son emploi stratégique, ou bien encore le défi qu’il semble lancer à la préservation de la stabilité et de la sécurité humaine.

La perspective d’analyse que nous proposons est celle du lien entre un milieu naturel dans sa globalité et la gestion de ses enjeux de défense et de sécurité, le tout soumis aux particularités locales concrètes qui animent les approches géométrisantes des acteurs étatiques et multilatéraux intervenant.

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Il s’agira de publier un corpus d’articles scientifiques nourris d’analyses critiques en liens avec l’apparition, l’enracinement et la gestion des problèmes d’insécurité (au sens large) qui touche ces zones. Les articles devront parvenir à l’adresse mail indiquée en fin de publication

avant le 30 juin 2017.

Pour la rubrique Repère, l’article s’inscrira dans le prolongement humain et environnemental du thème.

Pour d’éventuelles précisions sur la forme, il existe une page intitulée « recommandations aux auteurs » disponible à l’adresse suivante :

Nous espérons vos contributions aussi riches et vastes que les étendues désertiques sur lesquelles elles porteront !

Coordinatrice du numéro

Fanny Passelègue

redaction@revueaverroes.com

Présentation de la revue