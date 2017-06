Annonce

9-10 octobre 2017

Argumentaire

Des discours autoritaires sont à nouveau à l'ordre du jour ces temps-ci, dans le scénario mondial, où sévit une crise économique qui alimente des crises politiques diverses partout dans le monde. L'Europe et l’Amérique latine ne sont pas épargnées. Cette journée d’études nous permettra de réfléchir sur le rôle de la production des discours (académiques, littéraires, journalistiques) comme moyen d'interprétation, de critique et même de rempart contre des discours aux penchants propagandistes, mystificateurs ou mensongers véhiculés par des forces anti-démocratiques. Enfin, nous tâcherons d'analyser l'impact, le poids, la réception du discours critique produit par la communauté artistique ainsi que le traitement qui lui est réservé par les moyens de communication et de diffusion de la pensée critique. Ainsi, dans cette perspective, l’apport d’autres disciplines des sciences humaines, comme la sociologie et l’histoire, sera le bienvenu. Ainsi, les communications pourront s’articuler autour de quatre axes ci-dessous :

Axe thématique 1 - Littérature comme témoignage

Il s’agira d’interroger les récits qui portent sur des mémoires douloureuses, parfois occultées, voire exclues de l’histoire officielle dans le contexte des dictatures. Devant les discours dominants, les silences et la déformation des informations, la littérature peut aider à (re)construire une mémoire collective et lutter contre l’oubli.

Axe thématique 2 – Littérature comme instrument politique

Ce deuxième axe envisagera les textes littéraires comme des instruments politiques soit de résistance et protestation contre les autocraties, soit de construction d’une image positive du pouvoir dictatorial, dans un but propagandiste. La littérature est ainsi perçue comme une voie d’expression privilégiée des idéologies politiques.

Axe thématique 3 – Littérature et censure

Ce troisième axe d’étude concernera le rôle joué par la censure dans la production littéraire d’un pays sous une dictature. Il sera important d’interroger quels ouvrages et artistes ont été ciblés par les censeurs ; sur quels prétextes ; quels écrivains ont échappé à la censure ; et quelles stratégies de contournement ont été mises en place par certains auteurs pour échapper à la censure.

Axe thématique 4 – Littérature post-dictature

Ce quatrième axe focalisera les œuvres contemporaines dépeignant la transition entre dictature et démocratie. Il s’agit de répondre aux questions suivantes : De quelle manière les dictatures ont changé, dans certains contextes, la façon dont la littérature est produite et consommée ? Quels sont les nouveaux discours sur les dictatures du passé ? On peut également s’interroger sur les blessures et sur les héritages laissés par les régimes dictatoriaux.

Calendrier et modalités de soumission

Les propositions de communication (comprenant un titre, un résumé de 300 mots maximum, trois mots-clés et un CV de 5 lignes environ) sont à adresser en français ou en portugais,

pour le 30 Juin 2017 au plus tard.

Les réponses aux propositions seront envoyées entre le 25 et le 30 Juillet 2017.

Les communications doivent être envoyées à l`adresse : litterature.dictatures@gmail.com

L’appel est ouvert aux doctorants travaillant sur les régions concernées – Europe latine et Amérique latine.

Communications



Les communications auront une durée de 20 minutes, soit 6 pages. Publication prévue pour avril 2018.

Comité de selection