Annonce

Le colloque aura lieu à l’université de Stuttgart, le jeudi 26 et vendredi 27 avril 2018.

Argumentaire

Le phénomène des fraternisations en temps de guerre englobe des réalités diverses traditionnellement divisées en deux champs de recherche : les fraternisations entre soldats ennemis au front et les fraternisations entre les combattants et la population civile à l’arrière. Ces dernières ont notamment été étudiées par le biais des fraternisations dans les zones occupées, comme par exemple les rapprochements entre des soldats allemands et des femmes françaises lors de l’Occupation allemande en France de 1940 à 1944. Alors que ces fraternisations de l’intérieur ont été au cœur de nombreuses recherches depuis les années 1980, celles du front ont, quant à elles, été quelque peu délaissées par le champ de la recherche historique. Depuis la sortie du film de Christian Carion, Joyeux Noël, en 2005, les fraternisations au front sont néanmoins entrées dans l’univers mémoriel collectif français et, dans une moindre mesure, allemand, entraînant un regain d’intérêt de la recherche pour ce phénomène. Bien que les fraternisations soient récurrentes dans les conflits franco-allemands, aucune étude comparative n’a jusqu’alors été effectuée en vue de se pencher plus particulièrement, dans la longue durée, sur ce phénomène.

Ce colloque interdisciplinaire se propose d’ébaucher quelques pistes de réflexions à ce sujet. Il se donne pour cadre les conflits franco-allemands de 1813 à 1945, du retrait des troupes napoléoniennes du territoire allemand à la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. Par la nature de son sujet et dans sa conception, ce colloque pour jeunes chercheurs s’ancre clairement dans une démarche transnationale et comparatiste sur la longue durée. L’objectif est de mettre en lumière les différentes formes de fraternisation, leurs caractéristiques et leurs fonctionnements ainsi que de s’interroger sur leurs conséquences (transferts, échanges, rejets) aux niveaux social, politique, historique et culturel. La perspective historique ne doit toutefois pas être la seule à être prise en compte et doit être élargie à d’autres champs de la recherche. Les fraternisations ayant eu un impact au-delà de la période chronologique des conflits évoqués, il est donc nécessaire de faire appel aux sciences littéraires, artistiques, politiques et sociales afin d’étudier l’écho des fraternisations dans la littérature et les Arts, ainsi dans les cultures et politiques mémorielles des deux États. En croisant ces différentes approches transdisciplinaires, le but est d’élaborer une esquisse de définition de la notion de « fraternisation » en tenant compte de ces perspectives multiples.

Les propositions d’interventions peuvent donc s’insérer dans les axes de réflexion suivants :

Historiographie, mémoire et politique mémorielle

Médiatisation et représentations des fraternisations

Fraternisations dans les discours et les œuvres artistiques et littéraires

Encadrement et répression des fraternisations

Fraternisations au front

Fraternisations hommes - femmes (prisonniers de guerre, soldats occupants)

Cette liste est non exhaustive et d’autres domaines de réflexion qui n’auraient pas été évoqués ici sont les bienvenus.

Modalités de soumission

Les langues de travail seront l’allemand et le français. Les interventions ne devront pas dépasser 25 minutes.

Prière d’envoyer votre proposition de contribution en français ou en allemand (max. 500 mots), ainsi qu’un bref CV

avant le 15 septembre 2017

à l’adresse suivante : fraternisierung2018@gmail.com

Prise en charge

Les frais de voyage et d’hébergement des participants seront pris en charge par les organisateurs dans la limite des fonds disponibles.

Organisation

Paul Maurice (Université Paris-Sorbonne/Universität des Saarlandes)

Maude Williams (Ruhr-Universität Bochum)

Comité scientifique