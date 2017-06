Annonce

Presentation

This international event concludes the ANR-funded INNOX research project. It will take place at the Musée des Arts et Métiers on 11-13 September 2017. Keynote lectures will be given by Steve Hilgartner (Cornell University), Claudia Aradau (King’s College London) and Paul N. Edwards (Stanford University and University of Michigan).

Contributions on modelling and prediction in matters of health, environment, climate, agriculture, security, crime and urban management, will be offered by a range of international speakers including Stefan Aykut, Silke Beck, Bilel Benbouzid, Henri Boullier, Dominique Cardon, Christophe Cassen, François Dedieu, David Demortain, Bruno Dorin, Céline Granjou, Pierre-Benoit Joly, Francis Lee, Adrian Mackenzie, Martin Mahony, Grégoire Mallard, Sylvain Parasie, Dirk Scheer.

Free registration at: conference@innox.fr (please indicate your name, surname and affiliation, and days you will be attending)

All practical information and an up-to-date program may be found at: www.innox.fr or by writing to the organizer: demortain@inra-ifris.org

Program

Monday 11 September

9h30 : Registration

10h30 : Introduction – David Demortain

11h : KEYNOTE SPEECH – STEVE HILGARTNER, CORNELL UNIVERSITY

12h30 – 14h : Lunch

Session 1. Communities of modelling

14h : Bruno DORIN and Pierre-Benoit JOLY : “A political economy of global agricultural modelling”.

and : “A political economy of global agricultural modelling”. 14h45 : Christophe CASSEN, Béatrice COINTE and Alain NADAI : “Organizing policy relevant Expertise on Climate Action: the Community of Integrating Assessment Modelling”

15h30 – 16h : Coffee break

Session 2. Models as Agendas

16h : Silke BECK and Martin MAHONY : “The performative power of a solution-oriented assessment: the IPCC, map-making, and the BECCS experience”

and : “The performative power of a solution-oriented assessment: the IPCC, map-making, and the BECCS experience” 16h45 - 17h30 : Stefan AYKUT: “Infrastructures of change? Trajectories of energy demand modeling in France and Germany”

Tuesday 12 september

9h : KEYNOTE SPEECH – CLAUDIA ARADAU, KING’S COLLEGE LONDON

10h30 – 11h : Coffee break

Session 2. The tools of prediction

11h : Bilel BENBOUZID : « Les ‘machines prédictives’ dans la police : technologie froide ou politique augmentée ? »

: « Les ‘machines prédictives’ dans la police : technologie froide ou politique augmentée ? » 11h40 : David GUERANGER : « Faire peur, mais sans effrayer. La carrière politique de PIVERT à la communauté urbaine de Nantes (2005-2010) »

: « Faire peur, mais sans effrayer. La carrière politique de PIVERT à la communauté urbaine de Nantes (2005-2010) » 12h20 : Henri BOULLIER and David DEMORTAIN : “The economy of predictive knowledge : software tools to predict chemicals risk in REACH”

13h – 14h : Lunch

Session 3. New modes of prediction

14h : Dominique CARDON : « Prédiction personnalisée et méthodes d’apprentissage dans les outils calculatoires du web »

: « Prédiction personnalisée et méthodes d’apprentissage dans les outils calculatoires du web » 14h40 : Adrian MACKENZIE : title to be confirmed

15h20 – 15h50 : Coffee break

Session 4. Ways of counting and predicting health

15h50 : François DEDIEU and Sylvain PARASIE : title to be confirmed

and : title to be confirmed 16h30 - 17h10 : Francis LEE: « Where is Zika? Exploring the ambiguities of algorithms, data and judgment”

Wednesday 13 september

Session 5. Anticipating and simulating policies

9h45 : Céline GRANJOU : « Politiques de l’anticipation environnementale - Le cas d’une infrastructure prédictive des changements globaux : les écotrons »

10h30 – 11h : Coffee break

11h : Grégoire MALLARD : “The Art of Simulation: Speech Norms and Social Glue in Disarmament Talks in the Middle East”

: “The Art of Simulation: Speech Norms and Social Glue in Disarmament Talks in the Middle East” 11h45 : Dirk SCHEER : « A framework conceptualizing scientific simulation and policy-making”

12h30 – 13h30 : Lunch

13h30 : KEYNOTE SPEECH – PAUL EDWARDS, STANFORD UNIVERSITY AND UNIVERSITY OF MICHIGAN

15h – 15h30 : Coffee break

15h30 – 16h30 : Round-table

16h30 – 16h45 : Concluding talk