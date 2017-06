Annonce

Contexte

La MSH Paris-Saclay a une double vocation dans le cadre de la politique du Département SHS : (1) fédérer les forces SHS du site Paris-Saclay en catalysant les coopérations entre laboratoires et/ou établissements, (2) promouvoir l’interdisciplinarité, notamment celle entre les SHS et les autres sciences.

En 2017, cette double vocation s’incarne dans trois dispositifs de financement de projets et d’animation de la recherche :

L’appel à workshops (colloques, journées d’étude, séminaires thématiques) ; L’appel à projets « Emergence » ; L’appel à projets « Maturation » ;

Orientations de l'appel à projet « Maturation »

Ce type d’’appel à projets est destiné à accompagner des coopérations inter/pluridisciplinaires entre chercheurs qui ont déjà travaillé ensemble et qui souhaitent structurer davantage leur projet de recherche commun. L’objectif est de parvenir au soutien de 4 ou 5 projets de recherche en 2017, dans la limite de 25 000 € par projet dans le cadre d’une ligne budgétaire dédiée de 100 000 €. Il est précisé que les projets cofinancés par d’autres partenaires (institutions académiques, décideurs publics, partenaires industriels) sont éligibles.

Sont considérées comme pluridisciplinaires des projets qui impliquent le regard de plusieurs disciplines, et interdisciplinaires des projets qui ne peuvent pas être menés sans le concours de plusieurs disciplines.

Tout projet de recherche inter/pluridisciplinaire qui s’inscrit prioritairement dans l’un des axes de recherche de la MSH Paris-Saclay peut être financé par le dispositif « Maturation ».

Pour mémoire, le projet scientifique de la MSH Paris-Saclay compte quatre axes prioritaires autour de quatre grandes transitions du 21e siècle : numérique, environnement et territoires, culture, santé. A ces quatre axes s’ajoute un axe transversal sur l’innovation (cause historique et solution potentielle des transitions).

Plus précisément, chacun des quatre axes principaux se décline en quatre orientations.

Le pouvoir des algorithmes : données (massives), réseaux, décision, modélisation ; La culture de la nature : environnement, énergie, territoires, alimentation ; La nature de la culture : culture, art, patrimoine, mémoire ; La santé de demain : nouvelles technologies, styles de vie, systèmes de santé, éthique.

La stratégie scientifique de la MSH Paris-Saclay est disponible sur le site msh-paris-saclay.fr. Une liste de mots-clés présente les principaux objets interdisciplinaires étudiés au sein de l’Université Paris-Saclay. Cette liste est le résultat d’un travail de cartographie effectué en collaboration avec les principaux acteurs SHS du plateau de Saclay. Elle n’est pas exhaustive. Un des objectifs de l’appel à projet « Maturation » consiste justement à consolider de collaborations transversales existantes entre chercheurs, équipes, ou institutions investies dans le périmètre de Paris Saclay.

La direction de la MSH Paris-Saclay contribuera au bon accueil et suivi des projets retenus.

Les lauréats seront amenés à présenter leurs travaux dans le cadre d’une journée de restitution.

Ils bénéficieront d’un environnement propice à la recherche et à la créativité, qui s’appuie sur un réseau de partenaires locaux et nationaux. La MSH Paris-Saclay est non seulement une unité de recherche mais aussi une unité des services mutualisés.

Conditions de candidature

Proposer un projet inter/pluridisciplinaire.

Le(s) porteur(s) doit(vent) travailler et mener ses(leurs) travaux de recherches dans l’un des établissements, unités ou laboratoires de l’Université Paris-Saclay. Les projets qui impliquent plusieurs établissements de l’Université Paris-Saclay seront priorisés.

Les fonds seront disponibles jusqu’au 30/06/2018. L’utilisation des crédits jusqu’au 31/12/2018 pourrait être possible, dans des conditions qui ne sont pas connues à ce jour. Il est donc fortement recommandé de planifier les activités au premier semestre 2018.

Modalités de candidature

Formulaire de candidature complété et signé ; Une lettre de soutien du (ou des) directeur(s) d’unité(s).

Les pièces sont à transmettre par voie électronique uniquement.

Le dossier est à remettre au plus tard le 28/08/2017

à l’adresse mail suivante : christine.benichou@universite-paris-saclay.fr

Un accusé de réception sera transmis dans les 72 heures.

Tout dossier incomplet et hors délais sera refusé.

Modalités de sélection

Les lauréats seront désignés par un jury présidé par M. Stefano Bosi, Directeur de la MSH Paris-Saclay.

Les membres du Conseil Scientifique de la MSH Paris-Saclay et d’experts extérieurs désignés par le Bureau de la MSH, le cas échéant, effectueront l’évaluation des projets soumis.

Résultats

La liste des projets retenus sera publiée sur le site Internet de la MSH Paris-Saclay (www.msh-paris-saclay.fr) au plus tard le 15/10/2017.

Les lauréats recevront également un courrier électronique de la MSH Paris-Saclay officialisant leur sélection.

Calendrier

Date de retour des dossiers :28/08/2017

Date de fin d'évalution : 10/10/2017

date d epublication des résultats :15/10/2017

Pour tout renseignement complémentaire, il convient de s’adresser à Christine Bénichou, secrétaire général, MSH Paris-Saclay (01.47.40.23.30 – christine.benichou@universite-paris-saclay.fr)