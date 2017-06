Résumé

Le dernier numéro thématique de la Revue internationale de politique de développement (International Development Policy) intitulé Le développement comme champ de bataille (Development as a Battlefield) est une exploration des multiples dimensions que prennent les relations entre conflit et développement. Rejoignez les rédactrices invitées et les auteurs de ce dernier numéro pour une réflexion sur les enjeux sousjacents à l’évolution du développement dans la région MENA.