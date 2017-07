Annonce

Argumentaire

En partenariat avec le projet Artl@s, AWARE lance WAS (Women Artists Shows·Salons·Societies) un programme de recherche sur les expositions collectives d’artistes femmes. L’ambition de ce projet est de constituer un catalogue descriptif et analytique de ces expositions, de la fin du XIXe siècle à la fin du XXe siècle et d’entamer une réflexion sur leur histoire spécifique, à travers une étude de l’évolution des conditions sociales, culturelles et institutionnelles qui permirent ou rendirent nécessaire la tenue de telles expositions, une analyse des différents niveaux de médiations et d’agencements présents dans ce type d’expositions, ou encore un examen de leur fonctionnement symbolique et de leur réception critique.

Ce premier colloque, qui constituera l’introduction de ce programme, privilégie une période où la chronologie des expositions collectives d’artistes femmes est moins connue (la période plus récente fera l’objet d’un colloque ultérieur). Du premier Pavillon de la Femme géré par des femmes lors de l’Exposition universelle de Philadelphie en 1876 à l’exposition Women artists, 1550-1950, organisée en 1976-1977 par Ann Sutherland Harris et Linda Nochlin au Los Angeles County Museum of Art, ce colloque se propose d’examiner le phénomène des expositions collectives d’artistes femmes dans toute son ampleur et sa diversité :

expositions à dimension internationale comme Les femmes artistes d'Europe exposent au Jeu de Paume en 1937, dont nous fêterons les 80 ans à l’occasion de ce colloque

ou nationale, comme Contribuição da Mulher às Artes Plasticas no País organisé par Mario Pedrosa au Museu de Arte Moderna de São Paulo en 1960,

expositions organisées par les artistes elles-mêmes, comme la première exposition du Women’s International Art Club aux Grafton Galleries de Londres en 1900

ou organisées par des galeristes, comme Exhibition by 31 Women de Peggy Guggenheim dans sa galerie Art of this Century en 1943

ou organisées par des musées, comme Women in art au Contemporary Arts Museum de Houston en 1953,

expositions à portée historique comme l’Exposition rétrospective d’art féminin organisée par la sculptrice Charlotte Besnard au Lyceum à Paris en 1908

ou d’art contemporain comme Les femmes peintres grecques à la Galerie de Nina Papazafeiropoulou-Rok à Athènes en 1933.

L’objectif de ce premier colloque est de dégager une chronologie et une géographie des expositions collectives d’artistes femmes, d’entreprendre une reconstitution et une cartographie de leur place et réseaux dans le monde de l’art moderne grâce aux outils numériques d’Artl@s (base de données de catalogues d’expositions à échelle mondiale et outils de visualisation quantitatif et cartographique), complétés par des sources plus classiques.

Les communications pourront se présenter sous la forme d’études de cas problématisées ou d’analyses plus larges s’interrogeant par exemple sur les processus de professionnalisation, les réceptions critiques et commerciales de ces expositions, leur positionnement dans les stratégies d’avant-gardes ou bien encore dans l’historiographie.

Les communications auront une durée de 20 minutes. Elles feront l’objet d’une publication, après examen des textes par le comité scientifique, dans un numéro spécial du Artl@s Bulletin, publié par le CNRS, l’ENS et Purdue Press.

Les chercheur·e·s travaillant sur les expositions collectives de femmes artistes et intéressé·e·s par ce programme, mais qui ne peuvent participer à ce premier colloque, sont encouragé·e·s à contacter le comité scientifique en précisant leur sujet d’étude.

Propositions de communications

Les propositions de communications sont à adresser à WomenArtistsShows@gmail.com

avant le 15 septembre au plus tard,

sous forme d’un résumé d’une page environ (2000 signes maximum) précédé d’un titre et accompagné d’un Curriculum Vitae intégrant une liste des publications.

L’acceptation des propositions sera notifiée au plus tard le 29 septembre 2017.

Les communications et les papiers pour la publication se feront en français ou anglais.

Type : appel à communication.

Date limite : 15 septembre 2017

Type d’événement : colloque

Date de l’événement : 8 et 9 décembre 2017

Lieu de l’événement : auditorium du Jeu de Paume, Paris (France)

Comité scientifique