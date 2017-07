Annonce

Dans le cadre de cette rencontre internationale, nous nous proposons d’aborder l’histoire du mariage dans les pays du pourtour européen de la Méditerranée et de la Mer Noire, dans des perspectives comparatives et de longue durée, mêlant démographie historique, histoire de la famille, histoire sociale, histoire religieuse et politique, anthropologie historique du rituel de mariage ou encore histoire du droit. Le colloque s’articulera autour de quatre thématiques :

Mariages civils vs mariages religieux

La ritualisation du mariage

Divorces et séparations

Les mariages mixtes

Programme

Jeudi 21 septembre 2017

National and Kapodistrian University of Athens

30, avenue Panepistimiou, amphithéâtre Argiriadis

9h30 Accueil des participants

9h45 Introduction

10h-13h30 : Mariages civils vs mariages religieux

Katerina Nikolaou (National and Kapodistrian University of Athens), The Byzantines between civil and sacramental marriage.

(National and Kapodistrian University of Athens), The Byzantines between civil and sacramental marriage. Michela De Giacometti (EHESS), "The Island of Love": wedding (civil) ceremonies of Middle-East nationals in the Republic of Cyprus.

11h30-11h45 pause-café

Aïcha Salmon (Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne), Des situations matrimoniales désespérées : étude des suppliques laïques adressées au cardinal Caprara (France, 1802-1808).

(Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne), Des situations matrimoniales désespérées : étude des suppliques laïques adressées au cardinal Caprara (France, 1802-1808). Bruno Dumons (CNRS / LARHRA), L'invention de la "préparation au mariage" dans l'Eglise catholique en France (1930-1960).

13h30-15h pause déjeuner

15h-19h : La ritualisation du mariage

National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Economics

11, rue Aristeidou, amphithéâtre Angelopoulos

Doblanović Danijela et Marija Mogorović Crljenko (Juraj Dobrila University at Pula), Contracting Marriage in Istria in the Late Medieval and Early Modern Periods: Customs and Usages.

et (Juraj Dobrila University at Pula), Contracting Marriage in Istria in the Late Medieval and Early Modern Periods: Customs and Usages. Angela Carbone (University of Bari Aldo Moro), Family or Institutions: Southern Italy's Marriage and Customs in the XVIII th and XIX th Centuries.

(University of Bari Aldo Moro), Family or Institutions: Southern Italy’s Marriage and Customs in the XVIII and XIX Centuries. Eleftheria Zéi (University of Crete), La dot du gendre : biens apportés en mariage par le lignage masculin et transformations sociales dans l’Archipel grec au XVIIIe siècle.

16h45-17h pause-café

Roni Weinstein (Hebrew University of Jerusalem), Jewish Marriage Rituals during the Early Modern Period: A Mediterranean Perspective.

(Hebrew University of Jerusalem), Jewish Marriage Rituals during the Early Modern Period: A Mediterranean Perspective. Minna Rozen (University of Haifa), Jamila bat Yosef Harabun and Her Two Husbands: Betrothal and Marriage of Ottoman Jews in the Sixteenth Century.

(University of Haifa), Jamila bat Yosef Harabun and Her Two Husbands: Betrothal and Marriage of Ottoman Jews in the Sixteenth Century. Ofelia Rey Castelao (Universidad de Santiago de Compostela), Parrains, témoins et accompagnateurs aux mariages dans l’Espagne moderne. Une étude comparative.

Vendredi 22 septembre 2017

National and Kapodistrian University of Athens

30, avenue Panepistimiou, amphithéâtre Argiriadis

9h30-14h00 Divorces et séparations

Jasmin Hauck (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt / Università Roma 3), Proving incest: Proof by witness in legal theory and the practice of Florentine marriage dispensations and divorces (1460-1540).

(Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt / Università Roma 3), Proving incest: Proof by witness in legal theory and the practice of Florentine marriage dispensations and divorces (1460-1540). Domenico Rizzo (Università di Napoli "L'Orientale"), Divorcing in Naples under the Napoleon's Civil Code (1809-1815).

(Università di Napoli “L’Orientale”), Divorcing in Naples under the Napoleon’s Civil Code (1809-1815). Katerina Konstantinidou (National and Kapodistrian University of Athens), Entre deux hommes, entre deux femmes : mariage, adultère et divorce à Zante à la fin du XVIIIe siècle.

11h15-11h30 pause-café

Dina Moustani (University of Thessaly), Couples unis et couples séparés : le mariage dans le diocèse de Dimitrias (Volos) à la fin du XIX e siècle.

(University of Thessaly), Couples unis et couples séparés : le mariage dans le diocèse de Dimitrias (Volos) à la fin du XIX siècle. Sandra Bree, Cristina Munno (Université Catholique de Louvain), Le divorce en France et en Italie entre la fin du XIX e siècle et la Seconde Guerre mondiale.

(Université Catholique de Louvain), Le divorce en France et en Italie entre la fin du XIX siècle et la Seconde Guerre mondiale. Trouzine Belkacem (Université de Mascara), Renouveau de la religion en droit européen dérivé : exemple du règlement Bruxelles II bis à travers l’institution du mariage et sa dissolution.

14.00-15h30 pause déjeuner

15h30-18h00 : Les mariages mixtes

National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Economics

11, rue Aristeidou, amphithéâtre Angelopoulos

Jean-François Chauvard (Université Lyon 2), Les mariages mixtes à Venise autour du concile de Trente.

(Université Lyon 2), Les mariages mixtes à Venise autour du concile de Trente. Vincent Gourdon, Cyril Grange (CNRS / CRM), Les mariages mixtes catholiques de Paris 1869-1909.

16h30-16h45 pause-café

Constanta Vintila-Ghitulescu (New Europe College, Bucarest), Mobilité et Mariage mixte dans l’Europe du Sud-Est (XVIII e et XIX e siècles).

(New Europe College, Bucarest), Mobilité et Mariage mixte dans l’Europe du Sud-Est (XVIII et XIX siècles). Glora Paganini-Rainaud (Université de Nantes), Badante o amante ? Représentation sociale d’un mariage "hors normes", dans l’Italie contemporaine.

18h00 : Conclusions

Organisateurs

Fabrice Boudjaaba (CNRS / CRH),

Eugenia Bournova (NKUA /Department of Economics),

Michaël Gasperoni (CNRS / CRM),

Vincent Gourdon (CNRS / CRM),

Olga Katsiardi-Hering (NKUA / Department of History and Archaeology).

Contacts

vincentgourdon@orange.fr fabrice.boudjaaba@ehess.fr bournova@econ.uoa.gr

Plan et accès

Important :

Les sessions du matin auront lieu à la National and Kapodistrian University of Athens, 30, avenue Panepistimiou, amphithéâtre Argiriadis (Historical Central Building http://maps.uoa.gr/en/) ;

L’après-midi, elles se tiendront à la Faculté d’économie de l’Université d’Athènes, située au 11, rue Aristeidou, dans l’amphithéâtre Angelopoulos (Faculty of Economics-Secretariathttp://maps.uoa.gr/en/).