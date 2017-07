Annonce

Argumentaire



Colloque international avec la participation de Rudi Matthee (University of Delaware, Newark) et Francis Richard (CNRS, Paris) du mercredi 11 au vendredi 13 avril 2018 à Paris

Les interactions et échanges entre des représentants chiʿites duodécimains et chrétiens, catholiques ainsi que protestants, ont rarement donné lieu à une étude détaillée 1. Pourtant, les contacts réciproques ont été nombreux comme l’indiquent les récits de voyageurs, les rapports de missionnaires, les textes théologiques et polémiques, les lettres diplomatiques, etc. Ces sources présentes dans les archives et bibliothèques européennes, mais aussi en Iran et Irak, restent pour une très grande part à étudier.

Ce colloque s’assigne pour objectif d’identifier la nature de ces relations interculturelles selon les époques, les milieux, les géographies. On s’intéressera aux manuscrits et textes peu travaillés des missionnaires, envoyés, voyageurs (européens, ainsi qu’arabes et persans), convertis (musulmans et chrétiens), théologiens et savants, qui entraient en débat avec « l’autre », au Moyen-Orient ainsi qu’en Europe. Il s’agira de mettre en lumière les différentes représentations de l’autre, mais aussi de s’interroger sur les jeux d’influences et les éventuelles ruptures ou dynamiques culturelles au cours de ces rencontres entre l’« Est » et l’« Ouest ».

Thèmes

Parmi les questions abordées, nous nous interrogerons sur les perceptions culturelles, religieuses, politiques, théologiques véhiculées de l’autre. Quels rôles les missionnaires ont-ils joué ? Qu’en est-il des échanges diplomatiques et politiques ? Quels liens entre le Vatican et les autorités locales ? Comment les récits littéraires ont-ils contribué à la compréhension de l’autre, à la réciprocité des regards ? Qu’en est-il de la proximité des écrits théologiques et des pratiques dévotionnelles entre chrétiens et chiʿites ? Le colloque entend par son expertise scientifique apporter quelques lumières à ces nombreuses interrogations.

Les langues des sources étudiées incluent le persan, l’arabe, le latin et les langues vernaculaires (portugais, espagnol, italien, français, polonais).

Organisateurs

Lieu

Langues du colloque

français

anglais

Frais d’inscription

Les frais d’inscription au colloque s’élèvent à 25 euros par participant et intervenant. Ils donnent droit à la participation à l’intégralité du colloque et au dîner de réception. Les frais afférents au transport ou au logement ne sont pas pris en charge par les organisateurs, mais des indications de logement proche de l’Institut catholique de Paris et peu dispendieux en communautés religieuses pourront être donnés.

Modalités de soumission

Réponse à l’appel à communication :

date limite au 1er novembre 2017

L’acceptation des propositions sera notifié au plus tard le 1er décembre.

Si vous souhaitez proposer une contribution (20 min), merci d’envoyer un résumé de 300 à 500 mots, en français ou anglais, ainsi qu’un CV à l’adresse suivante : rf.pci@8102-RTSI-OEDIeuqolloc

Publication

Date de soumission des contributions pour évaluation en vue de publication : 1er mars 2019. Les Mélanges de l’Institut dominicain d’études orientales 35 (2020) consacreront leur dossier au thème du Colloque. Après évaluation par le comité scientifique, les interventions pourront faire l’objet d’une publication.

Atelier « Les manuscrits arabo-persans à Najaf »

Du 28 septembre au 1er octobre 2018 sera proposé aux participants du colloque un atelier à Najaf, en Irak, sur les manuscrits relatifs à l’histoire des relations chiʿito-chrétiennes (inscriptions limitées). Langue de travail : arabe.