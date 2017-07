Annonce

Présentation

L’IMEC – avec le soutien du Crédit Coopératif - lance son appel à chercheur pour l’attribution de la 2ème Bourse IMEC / Crédit Coopératif pour la recherche.

L’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC), préserve et met en valeur une collection exceptionnelle d’archives dédiée à l’histoire de la pensée et de la création contemporaine. Depuis sa fondation, l’IMEC contribue au rayonnement de la recherche sur la vie littéraire, éditoriale, artistique et intellectuelle. Dans ce cadre, l’IMEC souhaite renforcer sa politique de coopération professionnelle et scientifique avec le monde de la recherche, et en particulier auprès des jeunes chercheurs.

Objet de la bourse

Ouverte prioritairement à un doctorant / PhD, fondée sur une invitation en résidence et dotée de 3.000 euros, cette deuxième « Bourse IMEC / Crédit Coopératif pour la recherche » sera dédiée à une recherche originale portant sur les archives d’Edgar Morin confiées à l’IMEC en 2001 et enrichies depuis par ses soins. Elle contribuera à explorer la démarche de ce penseur de la notion de complexité, figure majeure de la modernité, inscrite à la croisée de multiples disciplines et dont la trajectoire accompagne l’histoire de notre temps.

Le fonds contient de nombreux éléments d’ordre biographique et intellectuel : archives de l’œuvre scientifique et littéraire, correspondance professionnelle et privée, documents liés à l’activité de recherche, institutionnelle, éditoriale, associative, projets en collaboration (cinéma…). Des dossiers sur ses nombreux engagements politiques et polémiques, sur la réception de l’œuvre en France et dans le monde complètent cet ensemble enrichi par des versements réalisés régulièrement par Edgar Morin lui-même. Cet ensemble considérable (plus de 200 boîtes, soit près de 35 mètres linéaires) couvre la période des années 1930 à nos jours et croise tous les grands débats contemporains. L’IMEC conserve par ailleurs de nombreux fonds de revues et d’auteurs proches de la pensée d’Edgar Morin (de Cornelius Castoriadis à Alain Touraine, de Jean Duvignaud à Félix Guattari…) qui pourront venir enrichir les travaux du chercheur.

Le doctorant/PhD sera amené à contribuer au traitement archivistique de la partie documentaire concernée par la recherche, et à engager, le cas échéant, des actions de valorisation du fonds (organisation d’une journée d’études, intervention en séminaire, conception d’expositions en ligne….). Un accès facilité aux collections relatives au champ d’étude du chercheur sera mis en place.

Voir la description du fonds Edgar Morin : http://www.imec-archives.com/fonds/morin-edgar/

Sélection des candidatures

La « Bourse IMEC/Crédit Coopératif pour la Recherche » est ouverte prioritairement à un chercheur doctorant/PhD français ou étranger, issu d’une université ou d’une grande école française.

Parmi les critères retenus, figurent :

l’intérêt du sujet et la qualité du dossier présenté, l’originalité de la démarche critique et documentaire, son lien avec les archives Edgar Morin conservées à l’IMEC,

le parcours académique et les publications du candidat,

les recommandations de professeurs et spécialistes du domaine,

Le lauréat sera désigné par le Conseil scientifique de l’IMEC, qui rendra ses instructions et ses avis à la directrice générale de l’IMEC.

Statut du chercheur boursier

Inscrit dans une université ou une grande école française, le lauréat sera invité en résidence à l’abbaye d’Ardenne pour l’équivalent d’une durée de 6 mois. Le lauréat recevra une bourse d’un montant de 3 000 (trois mille) euros qui sera versée en deux fois, dans les 6 mois qui suivront la désignation du lauréat.

Le lauréat est encadré par un tuteur IMEC : il bénéficiera du service d’orientation et de conseil de l’Institut ainsi que des instruments de recherche réalisés pour l’ensemble des fonds et collections. Il bénéficiera de la gratuité des titres d’accès.

Le lauréat sera invité à contribuer aux publications de l’IMEC, en particulier aux Carnets de l’IMEC, et sur tous supports de diffusion de l’Institut. ll tiendra également un « Journal de recherche ».

Un contrat co-signé entre la directrice générale de l’IMEC et le lauréat formalisera le statut du boursier. La « Bourse de recherche IMEC/Crédit Coopératif » n’est attribuée qu’une seule fois dans le cadre de ce contrat.3

Évaluation

L’attribution de la bourse de recherche est soumise à une obligation de résultats. Un rapport d’activités détaillé sera remis par le chercheur à l’issue de sa résidence et communiqué au Conseil scientifique de l’Institut.

Le solde de la Bourse (second versement) sera lié à la validation du rapport d’activités.

Candidature

L’appel pour la « Bourse IMEC / Crédit Coopératif pour la recherche » s’adresse prioritairement aux chercheurs doctorants/PhD, spécialisé en sciences humaines, français ou étrangers, issus d’une université ou d’une grande école française. Contact : appelbourseimec@imec-archives.com

Étape 1

La candidature doit être transmise par voie électronique à l’adresse suivante : appelbourseimec@imec-archives.com

Un accusé de réception non automatisé est adressé dans les 5 jours ouvrés suivants la date de réception.

Le dossier de candidature se compose des pièces suivantes :

Fiche de candidature à remplir (jointe)

Curriculum vitae et lettre de motivation du candidat

Note d’intention entre 5 000 et 8 000 signes maximum

Une lettre de soutien du directeur de recherche

Une lettre de soutien d’une personnalité du monde académique

Date limite de réception des dossiers : 27 octobre 2017

Le dossier sera exclusivement adressé au format PDF, sous forme d’un seul fichier. L’objet du mail devra indiquer : nom et prénom du candidat et la mention « Candidature Bourse IMEC / Crédit Coopératif pour la recherche 2016-2017 ».

Merci de bien vouloir noter que tout dossier incomplet ne sera pas étudié.

Le format maximum autorisé est de 500 Ko.

En l’absence d’accusé de réception, les candidats sont invités à renouveler leur envoi et à écrire à l’adresse appelbourseimec@imec-archives.com

Étape 2

Examen et sélection des dossiers par un jury composé des membres suivants : - Le Conseil scientifique de l’IMEC présidé par Vincent Duclert, auquel s’associent la directrice générale de l’IMEC, le directeur littéraire et le directeur des collections, le chargé de mission Sciences humaines.

Calendrier

Jury IMEC : novembre - décembre 2017

