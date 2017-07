Résumé

Le Groupe d'histoire des zones humides (GHZH) a le plaisir de vous convier à ses journées de terrain, les vendredi 15 et samedi 16 septembre 2017, consacrées à la découverte du lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique). Cette manifestation, organisée en partenariat avec la Maison du Lac, abordera l'histoire de la zone humide ainsi que ses enjeux de gestion et de protection. Souhaitant croiser les regards des sciences humaines et sociales avec les réalités techniques, économiques, sociales et écologiques des territoires, ces journées se structurent autour de conférences, de tables-rondes, de sorties sur le terrain et de rencontres d'acteurs impliqués dans la gestion et la protection du lac. Par ailleurs, une soirée mettra les milieux humides du Québec à l'honneur.