Résumé

L’équipe PELAS (Pratiques effectives de la lecture analytique dans le secondaire en France et en Belgique) propose aux différents acteurs qui s’intéressent à l’enseignement de la littérature dans le secondaire de conjuguer leurs réflexions et leurs expériences en lien avec les approches analytiques de la littérature. Il s’agira, lors de cette journée, de faire émerger les multiples questionnements que l’éventuel renouvellement de ces approches induit. Cette journée d’étude tendra également à interroger l’efficience des outils méthodologiques élaborés pour le traitement des données recueillies (captations audiovisuelles de séances de classe, entretiens semi-directifs avec élèves et enseignants, écrits de travail, etc.).