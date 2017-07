Annonce

Présentation

Le S2HEP est un laboratoire interdisciplinaire regroupant didacticiens, historiens, philosophes, sociologues, anthropologues des sciences et spécialistes des sciences de l'information et de la communication. Les chercheurs de l’axe 2 (Historicité et construction des savoirs scientifiques) ont fait émerger au cours de la période qui s’achève un nombre conséquent de contributions autour de figures de scientifiques ou ingénieurs du passé, permettant par là même d’apporter un éclairage nouveau sur la mise en place des théories, disciplines scientifiques, institutions, pratiques d’enseignement, et mode d’existence des innovations. C'est dans ce cadre que s'inscrit la chaire action "Ingénieurs Ingénieux" (2016-2020) financée par Saint-Gobain via la Fondation INSA et portée par l'Institut Gaston Berger de l'INSA de Lyon (http://institut-gaston-berger.insa-lyon.fr/content/chaire-ingenieurs-ingenieux-saint-gobain).

Précisément, la chaire de recherche « Ingénieurs Ingénieux » fait l’hypothèse que l’innovation résulte d’une forme de pensée disqualifiée par l’histoire à savoir la rationalité créative. Afin de tester cette hypothèse, elle se propose de développer des connaissances sur le mode d’existence des innovations et plus spécifiquement sur la rationalité à l’origine même de l’innovation. L’enjeu n’est pas qu’épistémique, il est aussi pratique. En effet, parce que les ingénieurs sont des acteurs clés de l’innovation, leur donner une capacité effective d’innovation implique de faire de la rationalité créative un objet de connaissance et de pratique via la mise en œuvre d’une pédagogie innovante qui privilégie l’aventure plutôt que la reproduction du même.

Mission

L'objectif du projet de recherche est d’informer l’hypothèse centrale de la chaire de recherche Ingénieurs Ingénieux. A cette fin, le/la doctorant(e) recruté(e) en thèse fera la biographie d’une innovation. Ce faisant, la thèse adoptera la posture artificialiste qui postule qu’il n’existe aucune métaphysique de l’artefact, c’est-à-dire quelque chose qui en expliquerait sa raison d’être en dehors de l’entendement humain et de l’action humaine (Forest, Micaelli, 2003).

La biographie d’innovation concernera la plateforme du bâtiment de Saint-Gobain. Créée en 1998, la plateforme propose une gamme sélective de références garanties en stock permanent et en prix nets toute l'année adaptée aux principaux professionnels du bâtiment. La Plateforme du Bâtiment a décliné son concept de vente au cœur des grandes agglomérations. Ces nouveaux formats de vente répondent à la volonté d’être au cœur de la ville, plus proche des chantiers des clients, et ainsi de répondre encore plus fidèlement au slogan de l’enseigne: "Gagnez du temps et de l’argent". Dans ces points de vente nouvelle formule, le client a accès à la totalité des services et de l’offre de La Plateforme du Bâtiment (http://www.sgdb-france.fr/notre-histoire-XA176).

Pour mener à bien cette étude de cas, le/la doctorant(e) aura accès aux archives de l’entreprise situées à Blois. Des entretiens complémentaires seront conduits auprès des principaux protagonistes de cette innovation afin de comprendre les modes d’existence de cette innovation et en particulier la place de la rationalité créative dans ce processus

Profil du candidat

Etudiant(e) de niveau ingénieur ou M2 en gestion, sociologie de l’innovation, histoire des techniques. Des compétences dans les domaines suivants seront appréciées :

processus d’innovation et/ou histoire des techniques,

méthodologies de terrain: enquêtes (entretien semi-directifs etc.,)

travail en archives

Il (Elle) devra justifier des aptitudes suivantes :

Motivation pour la recherche, capacité d’autonomie.

Sens du contact pour la réalisation d’enquêtes et capacité à travailler en équipe.

Mise en place d’une méthodologie d’enquête qualitative

Lieux et conditions Proposition de thèse de doctorat : Histoire de la Plateforme du bâtiment de Saint-Gobain : une illustration de la rationalité créative Disciplines : Histoire des techniques, économie/gestion de l’innovation, sociologie de l’innovation. Laboratoire : S2HEP (Sciences, Société, Historicité, Éducation et Pratiques), EA 4148 38-40 Boulevard Niels Bohr, 69100 Villeurbanne Institution d'accueil Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon/S2HEP, Bâtiment Les Humanités - 1 rue des Humanités, 69621 Villeurbanne cedex Ecole doctorale : EPIC

La thèse sera basée à l’INSA de Lyon. Des séjours au centre des archives Saint-Gobain situé à Blois seront à prévoir ainsi que des déplacements en vue de procéder aux entretiens.

Offre financée

Type de financement : Financement chaire Ingénieurs ingénieux Saint Gobain

Montant du financement : 1320 € Net / mois

La direction de la thèse sera assurée par Joëlle Forest (HDR) Céline Nguyen (co-direction) et membres de l’équipe scientifique de la chaire Ingénieurs ingénieux.

Calendrier

Date limite de candidature :

15 septembre 2017

Durée : 36 mois

Date de démarrage : 01 octobre 2017

Langues

Niveau de français : maitrise du français requise

Niveau d'anglais : lu, parlé, écrit.

Modalités de soumission

Les candidatures sous forme de CV + une lettre d’accompagnement sont à envoyer dès à présent et en tout état de cause

avant le 15 septembre 2017

à celine.nguyen@insa-lyon.fr et joelle.forest@insa-lyon.fr

Jury