La journée de réflexion « Innovation juridique et transversalité des politiques liées au numérique, à la santé et aux territoires », organisée dans le cadre du CERCRID, est un moment fort permettant d’aller à la rencontre des experts du monde de la santé et des spécialistes universitaires du secteur de la santé. Elle est un espace d’échange sur les thématiques de recherches qui ont été le fil rouge de l’année universitaire pour les chercheurs et les étudiants du Master Droit des affaires appliqué au monde de la santé. Ce master, adossé au CERCRID, se caractérise par la transversalité et l’interdisciplinarité, afin de saisir l’évolution du secteur économique de la santé, dans toute sa complexité et sa diversité. Il permet de développer une expertise technique pointue qui apporte une plus-value experte dans un monde fortement impacté par la place de l’intelligence artificielle dans la décision juridique ou de santé.

Avec les enseignants chercheurs et doctorants du CERCRID investis dans l’objet de recherche « Affaires santé » de l’équipe « Production et interactions normatives », et les étudiants du Master Droit des affaires appliqué au monde de la santé, un travail de réflexion globale en anticipation sur l’évolution des politiques de santé, autour notamment de la prévention, de l’environnement et du vieillissement, a conduit à la mise en place et la réalisation de ce colloque portant sur « Approche juridique transversale » et « e-santé, vieillissement, territoires », sujets majeurs dans toutes les sociétés.

Cette journée, organisée dans une approche transversale avec la participation de chercheurs des Universités Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3 ainsi que l’IFROSS, permettra de mettre l’accent sur les voies à explorer, au niveau national et international, relatives à l’encadrement juridique et à la place du juriste dans le monde de la santé de demain.

La journée est articulée autour de trois tables présentées et animées par les membres du groupe de recherches.

Programme

Pr Baptiste BONNET , UDL Université Jean Monnet, Doyen de la Faculté de Droit de Saint-Etienne

, UDL Université Jean Monnet, Doyen de la Faculté de Droit de Saint-Etienne Pr Mathieu DISANT , UDL Université Jean Monnet, Directeur du CERCRID

, UDL Université Jean Monnet, Directeur du CERCRID Stéphane RIOU , Vice-Président Recherche de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne

, Vice-Président Recherche de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne Pr Fabrice ZENI, UDL Université Jean Monnet, Doyen de la Faculté de Médecine de Saint-Etienne

I - La problématique vivre et vieillir en bonne santé sur son territoire

9h30 Modérateur : Maître de conférences HDR UDL Université Jean Monnet, CERCRID, Directrice du Master Droit des affaires appliqué au monde de la santé

La vision juridique du vieillissement, regard national et européen

Le principe d’égalité d’accès aux soins et vieillir en bonne santé

L’encadrement juridique de la relation entre les acteurs de santé : professionnels de soins, prestataires de services à la personne, industries de santé, autorités de santé

II - L’apport de l’e-santé dans la prévention et le suivi de la personne âgée

10h50 Modérateur : Mouna MOUNCIF MOUNGACHE, Maître de conférences UDL Université Jean Monnet, CERCRID

L’encadrement juridique de l’e-santé, de profondes divergences nationales et européennes

La qualification juridique des données de santé : des enjeux scientifiques et économiques, de la recherche clinique au marché concurrentiel

L’e-santé : une solution pour la gestion des territoires, l’analyse des responsabilités des acteurs territoriaux, et l’Etat

III - L’efficience d’un système de santé autour de la personne connectée

14h00 Modérateur : Béatrice ESPESSON-VERGEAT, Maître de conférences HDR UDL Université Jean Monnet, CERCRID, Directrice du Master Droit des affaires appliqué au monde de la santé

L’organisation d’une coordination de santé en corolle autour du patient connecté

La prévention, une question de santé publique, et un enjeu économique

L’intelligence artificielle dans le suivi de la personne âgée

Direction scientifique

Béatrice ESPESSON-VERGEAT, Maître de conférences HDR à l’Université Jean Monnet Saint-Etienne, CERCRID, Directrice du Master Droit des affaires appliqué au monde de la santé

Liste des intervenants

Au cours de chaque table, les étudiants du Master Droit des affaires appliqué au monde de la santé présenteront en quelques slides les problématiques qui donneront lieu ensuite à un débat entre les participants.

Samy CHELLALI , Etudiant Master Droit des affaires appliqué au monde de la santé > Tables 1, 2,3

, Etudiant Master Droit des affaires appliqué au monde de la santé > Tables 1, 2,3 Adrien DELORME , Responsable du Pôle parcours et accompagnement des usagers, CISS ARA > Tables 1 et 3

, Responsable du Pôle parcours et accompagnement des usagers, CISS ARA > Tables 1 et 3 Marine DISTANTE , Doctorante en Droit UDL Université Jean Monnet, CERCRID >Table 1

, Doctorante en Droit UDL Université Jean Monnet, CERCRID >Table 1 Jean Loup DUROUSSET , PDG du Groupe NOALYS > Table 1

, PDG du Groupe NOALYS > Table 1 Claude DUSSART , Professeur UDL Université Lyon 1, Directeur de P2S, Médecine > Table 3

, Professeur UDL Université Lyon 1, Directeur de P2S, Médecine > Table 3 Béatrice ESPESSON-VERGEAT , Maître de conférences HDR UDL Université Jean Monnet, CERCRID, Droit > Table 1

, Maître de conférences HDR UDL Université Jean Monnet, CERCRID, Droit > Table 1 Claudine GAY , Maître de conférences UDL Université Lyon 2, Economie > Table 2

, Maître de conférences UDL Université Lyon 2, Economie > Table 2 Loïc GEFFROY , Professeur UDL Université Lyon 1, Médecine >Table 1

, Professeur UDL Université Lyon 1, Médecine >Table 1 Elisabeth HERAIL , Chef du service de Déontologie de l’Expertise, ANSM > Table 2

, Chef du service de Déontologie de l’Expertise, ANSM > Table 2 David GRUSON , Délégué général de la FHF > Table 3

, Délégué général de la FHF > Table 3 Catherine MASSOUBRE , Professeur UDL Université Jean Monnet, Médecine >Table 1

, Professeur UDL Université Jean Monnet, Médecine >Table 1 Yves MATILLON , Professeur UDL Université Lyon 1, Médecine >Table 1

, Professeur UDL Université Lyon 1, Médecine >Table 1 Mouna MOUNCIFE-MOUNGACHE , Maître de conférences UDL Université Jean Monnet, CERCRID, Droit > Table 2

, Maître de conférences UDL Université Jean Monnet, CERCRID, Droit > Table 2 Christophe PASCAL , Maître de conférences UDL Université Lyon 3, Directeur de l’IFROSS > Table 3

, Maître de conférences UDL Université Lyon 3, Directeur de l’IFROSS > Table 3 Guillaume ROUSSET , Maître de conférences UDL Université Lyon 3, IFROSS, Droit > Table 2

, Maître de conférences UDL Université Lyon 3, IFROSS, Droit > Table 2 Patrick VANDENBERGH, Directeur de la stratégie et des parcours, ARS Rhône-Alpes > Table 3

