Chaire de recherche Canada 150 en humanités numériques

Annonce

Présentation

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) sollicite des candidatures pour une Chaire de recherche Canada 150 dans le domaine des humanités numériques. Les chaires de recherche du Canada 150 sont accordées par voie de concours à des chercheurs universitaires de premier plan susceptibles de rehausser la réputation du Canada en tant que centre mondial d’excellence en sciences, en recherche et en innovation.

Le candidat recherché doit être idéalement un expert des humanités numériques dans l’un des champs de spécialisation suivants : histoire, études québécoises, géographie historique, démographie historique, histoire de la philosophie, philosophie de la culture et de la société, philosophie de la science et des technologies.

Conformément aux règles du Programme des chaires de recherche du Canada 150, l’UQTR n’acceptera que les candidatures de chercheurs qui travaillent et habitent à l’extérieur du Canada (y compris celles de Canadiens expatriés).

Le dossier du candidat retenu par l’Université sera présenté à l’organisme responsable du Programme des chaires de recherche du Canada 150 et se verra offrir, si la chaire lui est accordée, un poste de professeur régulier conduisant à la permanence.

Conditions de soumission

Les candidats sont invités à soumettre électroniquement leur dossier de candidature, comprenant leur curriculum vitæ, une brève description de la programmation de recherche développée dans le cadre de la chaire, quelques exemples de contribution significative dans leur domaine de recherche, et les noms de trois experts de renommée internationale avec lesquels ils ne sont pas en conflit d’intérêts qui acceptent d’agir à titre de références et sont prêts à écrire une lettre de recommandation si demandé

pour le 4 août 2017.

Les candidats peuvent également joindre à leur dossier des précisions sur les circonstances particulières qui ont pu entrainer un ralentissement ou une interruption de leurs activités de recherche. L’UQTR tiendra compte des circonstances particulières évoquées par les candidats lors de l’examen des dossiers. L’intégralité du dossier est à faire parvenir sous un seul document PDF à l’adresse suivante drc@uqtr.ca et doit inclure comme sujet « Chaire de recherche 150 en humanités numériques ».

Pour avoir plus d’information sur le Programme des chaires de recherche Canada 150, vous pouvez consulter le site du programme à cette adresse : http://canada150.chairs-chaires.gc.ca/home-accueil-fra.aspx. Pour plus d’informations sur l’UQTR, vous êtes invité à visiter le site suivant : www.uqtr.ca.

L’UQTR embauche au mérite et souscrit à un programme d’accès à l’égalité. Nous encourageons spécialement les femmes, les membres des minorités visibles ou des minorités ethniques, les Autochtones, les personnes handicapées et autres qui ont les habiletés et les connaissances requises à présenter leur candidature. L’utilisation du masculin dans le texte, conforme à l’usage, ne vise qu’à son allègement stylistique.

Conditions de sélection

Les demandes seront d’abord évaluées par un comité formé de cadre, et de professionnels du Vice-rectorat à la recherche et au développement. Le choix du comité sera ensuite entériné par les professeurs responsables des départements et des unités de recherche concernés ainsi que par le vice-recteur à la recherche et au développement de l’UQTR.



Nos critères de sélection sont sensiblement les mêmes que ceux du Programme.