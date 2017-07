Résumé

Cette conférence examine l’histoire des politiques éducatives élaborées par les acteurs internationaux et impériaux dans le monde (post)colonial au cours du XXe siècle. Trois axes de recherches seront privilégiés : l’analyse des doctrines et des paradigmes spécifiquement pensés pour des contextes coloniaux ou postcoloniaux ; le rôle joué par l’éducation dans la « mise en valeur » et la modernisation des colonies et des pays « sous-développés » ; la place des acteurs indigènes et l’impact des politiques éducatives internationales et impériales dans différents contextes régionaux, nationaux et locaux.