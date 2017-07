L’UMR PASSAGES recrute Un post-doctorant travaillant sur les politiques locales de lutte contre le changement climatique

Poste à pourvoir au 1er Octobre 2017

Présentation de l'UMR et de l'établissement

L’UMR PASSAGES est une UMR de sciences de l’espace implantée en Aquitaine (Bordeaux et Pau) travaillant sur les transformations des spatialités dans le cadre des changements globaux. Les chercheurs du laboratoire portent une attention particulière aux échelles locales et mènent souvent des actions de recherche impliquées. Trois focales organisent plus particulièrement les recherches du laboratoire : une focale portant sur la médiation, une sur les représentations et une sur les processus de transition. Cette dernière focale, développée en particulier sur le site palois de l’UMR, s’interroge sur la place des échelles locales dans les transitions énergétiques et environnementales.

L’université de Pau et des Pays de l’Adour est une université labellisée ISITE autour de l’énergie et de l’environnement. Une part très significative des activités de l’établissement porte sur la recherche de solutions aux changements globaux, notamment en matière d’énergie et d’environnement. En sciences sociales, les dynamiques locales sont particulièrement privilégiées.

Mission générale du poste

Sous la responsabilité scientifique des responsables du projet (Christine Bouisset et Xavier Arnauld de Sartre) et en lien étroit avec la Direction Développement durable de la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées, le(a) post-doctorant(e) réalisera des travaux de recherche dans le cadre d’un projet de recherche partenariale financé par la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées (CDAPP). Plus précisément, ces travaux chercheront à caractériser les politiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique mises en place par des collectivités territoriales dans des villes emblématiques du Sud de l’Europe. Il s’intéressera en particulier aux appropriations considérées comme réussies, en retraçant leur genèse afin d’en comprendre leur logique et les alliances qui les ont rendues possibles. Volontairement limité à un nombre restreint de villes pour pouvoir mener une étude approfondie et systémique de politiques, le post-doc a pour ambition de tirer des enseignements génériques applicables à d’autres collectivités, notamment à la CDAPP – avec laquelle l’équipe paloise de l’UMR PASSAGES est engagée dans le cadre de son propre PCAET.

Domaine

Plan climat air énergie territoire, transition énergétique, collectivités territoriales, gouvernance.