Sociétés et êtres d'exception

Annonce

Séminaire ethnologie et archéologies 2017-2018

Institut d'ethnologie - Faculté des Sciences sociales – campus Esplanade - université de Strasbourg

Argumentaire

Dans toute l’histoire de l’humanité, il y eut des groupes et des individus exceptionnels, élites ou parias, admirés ou méprisés, remarquables et remarqués, doués et maîtrisant un savoir particulier ou simplement à l’écart des groupes sociaux majoritaires. Cette mise en relief ou à l’écart peut être simplement question de personnalité individuelle (adultes surdoués par exemple ; inventeurs ; architectes créateurs, mendiants, tyrans…), et peut aussi provenir du statut et de la morphologie sociale (chefs, rois et affidés dans les espaces sociaux restreints ou larges, actuels ou subactuels ; grands hommes et big men en Océanie et en Asie du Sud-Est ; ouvriers compagnons du Tour de France ; chamanes et guérisseurs…), de circonstances historiques (autres espèces humaines disparues contemporaines de Homo sapiens ; stèles gravées à la gloire des monarques du Cambodge ancien…), de circonstances religieuses et symboliques (anachorètes en Inde et en Asie du Sud-Est ; prosélytisme évangéliste par les actions de développement en Afrique…), de circonstances politiques (think tanks et experts aux Etats-Unis et en Europe ; création récente d’élites suivant les règles du management privé aux ordres de la hiérarchie dans la fonction publique en Europe…), de circonstances sociales, culturelles et économiques (entrepreneurs chinois en Asie du Sud-Est ; planteurs industriels de palmier à huile en Afrique…), ou bien de rapports interculturels hiérarchisés (intouchables en Inde ; captifs en Mauritanie, forgerons en Afrique sub-saharienne ; Amérindiens dans les réserves aux États-Unis et au Canada actuels…). Le sujet est si riche qu’il ne saurait être couvert en l’espace des huit séances du séminaire, aussi faut-il considérer le thème de cette année comme une simple introduction à un ensemble complexe qu’il conviendra d’approfondir par la suite, notamment dans le cadre de futures sessions de ce séminaire.

À la mort d’André-Leroi-Gourhan, professeur au Collège de France, en 1985, Alain Testart, anthropologue directeur de recherche au CNRS, fut l’un des rares à poursuivre en France la fructueuse et difficile collaboration entre archéologie, notamment préhistorique, et l’ethnologie ou, plus largement, l’anthropologie. Après la disparition d’Alain Testart en 2013, la coopération entre ethnologie et ce qu’Alain Testart résumait comme « avant l’histoire » en France est non pas à réinventer mais à réactiver. Cette collaboration est nécessaire parce qu’elle est productive et riche de potentiel et de conséquences probables. Celles-ci intéressent tout aussi bien l’ethnologie que la paléontologie et l’archéologie, fournissant à cette dernière de nouveaux modèles explicatifs ou simplement éclairants, de nouvelles hypothèses de recons-truction sociale pour les peuples disparus, les sociétés primitives au sens propre. Cette collaboration agrandit spatialement le terrain d’observation de la préhistoire au monde entier et particulièrement aux sociétés exotiques. À rebours, elle suscite pour l’ethnologie de nouvelles perspectives et manières d’envisager les sociétés reliques actuelles, lui offrant une extension de son domaine d’action dans le temps long, aujourd’hui trop délaissé en anthropologie.

C’est pourquoi le « séminaire d’ethnologie et de préhistoire » a été créé en 2014, montrant une large ouverture sur l’archéologie préhistorique suivant l’exemple montré naguère par André Leroi-Gourhan et Alain Testart. Depuis 2016, il s’ouvre aussi à la paléoanthropologie et, résolument interdisciplinaire, il se prolonge d’une approche de sciences participatives avec l’intervention de personnes issues de la société civile comme c’était le cas naguère avec les sociétés savantes qui relayaient et parfois dépassaient, les complétant toujours, les institutions académiques et universitaires. L’organisation comme l’intitulé du séminaire ont donc été modifiés. En 2016, il a pris le nom de « Séminaire ethnologie et archéologies » et est aujourd’hui dirigé par Pierre Le Roux, ethnologue ; Bernard Moizo, socio-anthropologue ; Roger Somé, ethnologue ; Valéry Zeitoun, paléoanthropologue. En 2014, le thème du séminaire a été « Des animaux pour les dieux, les morts et les ancêtres : la pratique du sacrifice animal ». Celui de l’année 2015 fut « Le sauvage et le domestique ». Le thème choisi pour l’année 2016 fut « La mondialisation, d’hier et aujourd’hui ».

Le séminaire, à thème annuel, comporte 24 heures, réparties en 8 séances de 3 heures au premier semestre universitaire, à raison de 3 séances mensuelles environ. Il a normalement lieu le vendredi après-midi, de 14h à 17h, aux dates indiquées dans le programme, sur le campus Esplanade de l’université de Strasbourg (salle précisée à chaque séance). Il accueille chercheurs, enseignants-chercheurs, docteurs, doctorants, étudiants de niveau master (toutes disciplines) et il est ouvert aux étudiants de licence et au public cultivé dans la limite des places disponibles.

Innovation pédagogique : reprenant le principe adopté en 2016, le séminaire accueille à chacune de ses huit séances un intervenant « senior », chercheur ou enseignant-chercheur, suivi d’un intervenant « junior », chercheur hors-statut, doctorant ou étudiant prometteur diplômé d’un master, afin de permettre à de jeunes chercheurs de se lancer dans la discussion académique en présentant leurs premiers travaux à l’aune critique de leurs aînés.

Deuxième innovation pédagogique : reprenant le principe adopté dès 2015 et reconduit en 2016, des étudiants volontaires en début d’année universitaire, à raison d’un étudiant par niveau (licence sciences sociales 2e année, licence sciences sociales parcours ethnologie 3e année, master ethnologie 1re année, master ethnologie 2e année) suivent la totalité des séances du séminaire et en présentent publiquement la synthèse critique dans les mêmes conditions que les conférenciers invités lors des séances habituelles. Cette formule plaît aux étudiants qui l’ont expérimentée en 2015 et 2016 tant en ce qui concerne les intervenants que les auditeurs, car il s’agit d’un exercice en conditions réelles de prise de parole académique en public, et donc une excellente initiation à la recherche.

Coordinateurs

Pierre Le Roux, professeur d’ethnologie, Institut d’ethnologie, université de Strasbourg, laboratoire SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe, UMR 7363 CNRS & Unistra), (Strasbourg)

Roger Somé, professeur d’ethnologie, Institut d’ethnologie, université de Strasbourg, laboratoire DynamE (Dynamiques européennes, UMR 7367 CNRS & Unistra), (Strasbourg)

Comité d’organisation

Pierre Le Roux, professeur d’ethnologie, Institut d’ethnologie, université de Strasbourg, laboratoire SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe, UMR 7363 CNRS & Unistra), (Strasbourg)

Bernard Moizo, socio-anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement, directeur du GRED (Gouvernance, Risque, Environnement, Développement, UMR IRD & Université Paul Valéry-Montpellier 3), (Montpellier).

Roger Somé, professeur d’ethnologie, Institut d’ethnologie, université de Strasbourg, laboratoire DynamE (Dynamiques européennes, UMR 7367 CNRS & Unistra), (Strasbourg)

Valéry Zeitoun, paléoanthropologue, directeur de recherche au CNRS, membre du Centre de recherche sur la paléobiodiversité et les paléoenvironnements (CR2P, UMR 7207 CNRS & Muséum national d’Histoire naturelle, Université Paris 6, Sorbonne universités, Université Pierre et Marie Curie), (Paris).

Programme

1re Séance, 6 octobre 2016

(14h-17h) salle des conférences (Maison interuniversitaire des sciences de l’Homme en Alsace-MISHA, campus Esplanade, université de Strasbourg)

Ouverture du séminaire, Pierre Le Roux, Roger Somé

Intervenant « senior »

Les grands entrepreneurs chinois de Thaïlande, Jean Baffie (socio-anthropologue, chargé de recherche CNRS e. r., ancien directeur de la Maison Asie Pacifique de Marseille) (La Grande Combe)

Intervenant « junior »

Les architectes de la nature : conception de la nature au Japon dans l’architecture traditionnelle, Mika Tanaka (architecte diplômée de la Tokyo University of Science en « architecture and building engineering », doctorante en ethnologie, Unistra) (Nîmes)

2e Séance, 13 octobre 2017

(14h-17h) salle des conférences (MISHA)

Intervenant « senior »

Les traces épigraphiques des anachorètes en Inde et en Asie du Sud-Est, Arlo Griffiths (directeur d’études, histoire de l’Asie du Sud-Est, école française d’Extrême-Orient, Lab. HiSoMA-UMR 5189 Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux) (Lyon)

Intervenant « junior »

Les graveurs d’Angkor : épigraphie des inscriptions en sanskrit et vieux khmer du Cambodge ancien, Chloé Chollet (étudiante de master en archéologie et épigraphie, École pratique des hautes études) (Paris)

3e Séance, 20 octobre 2017

(14h-17h) amphithéâtre 5 (Le Patio, Esplanade)

1er Intervenant

La société des experts dans l’Union européenne, Dostena Anguelova (journaliste aux Dernières nouvelles d’Alsace, docteur en ethnologie de l’EHESS, chargée de cours à l’Institut d’ethnologie en anthropologie politique, université de Strasbourg, laboratoire SAGE, UMR 7363 CNRS & Unistra), (Strasbourg)

2e Intervenant

Les Grands hommes chez les Jawi de Thaïlande, Pierre Le Roux (professeur, Institut d’ethnologie, université de Strasbourg, laboratoire SAGE, UMR 7363 CNRS & Unistra), (Strasbourg)

4e Séance : 10 novembre 2017

(14h-17h) salle Alain Beretz (ancienne « salle des thèses », Nouveau Patio, Esplanade)

Intervenant « senior »

Pigeon, l'homme qui volait comme un oiseau et disparaissait comme un esprit. Un rebelle aborigène des Kimberleys à la fin du xixe siècle (Australie) Bernard Moizo (socio-anthropologue, directeur de recherche IRD, directeur de l’UMR GRED IRD & Université Paul Valéry-Montpellier 3 (Montpellier)

Intervenant « junior »

Le gouvernement par l’élite : le management privé appliqué à l’Éducation nationale, Isabelle Brun (enseignante dans le secondaire, professeur certifié d’histoire-géographie, diplômée d’un master 2 d’anthropologie, Unistra) (Strasbourg)

5e Séance : 17 novembre 2017

(14h-17h) salle Alain Beretz (Nouveau Patio)

Intervenant « senior »

Le compagnonnage et la vie moderne, Nicolas Adell, ethnologue, maître de conférences, université de Toulouse-Jean Jaurès, directeur d’Ethnologie française (Toulouse)

Intervenant « junior »

L’adaptation du droit canadien aux spécificités alimentaires amérindiennes, Morgane Leclercq (doctorante en droit, chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires, université Laval, Québec) (Paris)

6e Séance : 24 novembre 2017

(14h-17h) salle Ourisson (Institut Lebel, Esplanade)

Intervenant « senior »

Lucy, Flores et Naledi. Des « grands hommes » de 1,10 m, Valéry Zeitoun (paléoanthropologue, directeur de recherche CNRS, membre du Centre de recherche sur la paléobiodiversité et les paléoenvironnements (CR2P, UMR 7207 CNRS & Muséum national d’Histoire naturelle, Université Paris 6, Sorbonne, Université Pierre et Marie Curie), (Paris)

Intervenant « junior »

Les Napo Runa de l’Équateur amazonien, Arthur Cognet (doctorant en anthropologie sociale, université Lumière Lyon 2, membre du Laboratoire d’anthropologie des enjeux contemporains-LADEC, FRE 2002, univ. Lumière Lyon 2, ENS Lyon, CNRS, lauréat 2017 de la Bourse Louise Beyrand & Olivier Toussaint) (Lyon)

7e Séance : 1er décembre 2017

(14h-17h) salle Alain Beretz (Nouveau Patio)

Intervenant « senior »

Les surdoués au prisme de la norme, Cécile Bost (diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, spécialiste du développement économique et de l’aménagement du territoire à Marseille, chercheur pair dans le laboratoire de santé publique du Pr Auquier, EA 3279, hôpital La Timone, Marseille, écrivain et bloggeuse sur le surdon adulte (www.talentdifferent.com) (Marseille)

Intervenant « junior »

Les industriels du palmier à huile face aux villageois du Gabon, Charlemagne Mouandjouri (doctorant en ethnologie, Unistra) (Strasbourg)

8e Séance : 15 décembre 2017

(14h-17h) salle des conférences (MISHA)

Intervenants « juniors »

Synthèse des étudiants

Quatre étudiants de l’Institut d’ethnologie en licence 2, licence 3, master 1, master 2 (Strasbourg)