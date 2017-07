Annonce

Présentation

Séjours de recherche en Allemagne et en France dans le cadre du programme « Changing Societies »



Le programme de recherche mis en place par le Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) et la Fondation Maison des Sciences de l'homme (FMSH) propose un soutien destiné à financer des séjours de recherche en France ou en Allemagne. Le programme, réalisé grâce à un financement du Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche (BMBF), permettra aux scientifiques des deux pays de séjourner dans le pays voisin pour une période d'un à six mois. Il est prévu que les séjours se déroulent jusqu’au 30 avril 2018.



L’accent thématique de la coopération est mis sur l'évaluation critique des changements sociaux centraux dans nos sociétés contemporaines.

L’objectif du programme franco-allemand est de renforcer l'échange interdisciplinaire entre les sciences sociales et humaines ainsi qu’entre les deux pays. L’accent thématique de la coopération est mis sur l'évaluation critique des changements sociaux centraux dans nos sociétés contemporaines. Il s’agit d’analyser de manière interdisciplinaire et interculturelle les différents aspects des transformations actuelles et d’élaborer de nouveaux critères pour leur évaluation. Il sera tenu compte aussi bien des approches quantitatives que qualitatives. Les questions clés du programme sont :

Quels sont les changements fondamentaux au niveau social, politique, économique et écologique qui affectent nos sociétés aujourd’hui ? Comment pouvons-nous décrire, mesurer et comparer ces changements, à la fois entre les pays mais aussi au fil du temps ?

Appliqué, entre autres, aux domaines de l'économie, du travail et de l'emploi le programme s’interroge sur les différentes modalités pour mieux saisir les effets de la numérisation en cours, l'entrecroisement progressif de la vie professionnelle et privée, ainsi que le rapport entre travail rémunéré et non rémunéré. Les changements actuels autour de la thématique migratoire et des discours économiques représentent d'autres axes thématiques abordés. Une ouverture du programme vers d’autres sujets est également possible en fonction des intérêts de recherche des différents participants et de leurs projets en cours.



L’objectif des séjours de recherche consiste à travailler en étroite collaboration avec les partenaires à l’étranger, tout en approfondissant conjointement les sujets de recherche initiaux ainsi qu’à élaborer éventuellement de futurs projets communs. Il est prévu que les candidats retenus choisissent eux-mêmes leurs institutions partenaires et organisent, de manière autonome, leur séjour en fonction de leurs thèmes de recherche.



Le soutien apporté par le programme comprend les frais de déplacement et une contribution aux frais d'hébergement en conformité avec la loi allemande relative aux dépenses de voyage (Bundesreisekostengesetz, BRKG). La contribution aux frais

d'hébergement pour les chercheurs qui partent de la France vers l’Allemagne se chiffre actuellement à 20 euros/nuitée sous réserve de présentation des factures originales ; pour ceux qui vont de l'Allemagne vers la France à 30 euros/nuitée.



Il est prévu que les séjours se déroulent jusqu’au 30 avril 2018. Les demandes devront être soumises

avant le 11 septembre 2017

Modalités de soumissions



Les dossiers de candidature doivent comprendre une lettre de motivation (une page), un CV (deux pages) ainsi que le formulaire de candidature (https://www.wzb.eu/sites/default/files/u745/formulaire_sejours_de_recherche.pdf) et un aperçu du projet (deux pages) dans lequel seront décrits les bases du projet ainsi que son lien avec le programme franco-allemand.

La sélection des candidats se fait en consultation avec la Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH), le partenaire français du projet, sur la base d´une description de projet et des objectifs de coopération proposés.

Nous vous remercions d´envoyer les dossiers (en français ou en allemand) sous forme électronique (format PDF, max 2 fichiers, max 2 MB) à :

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH (WZB)

Lisa Crinon

Email: lisa.crinon@wzb.eu

Pour plus d'informations sur le projet « Changing Societies », veuillez consulter notre site internet : www.wzb.eu/changingsocieties

Pour toute autre question, n´hésitez pas à contacter Lisa Crinon (Tel : +49 30 25491384).



Pour une description détaillée sur le projet « Changing Societies », veuillez consulter notre site internet : www.wzb.eu/changingsocieties



Vous trouverez l'appel à candidature en pièce jointe, en français et en allemand. Pour toute autre question, n'hésitez pas à contacter Lisa Crinon (Tel : +49 30 25491384).