Annonce

Présentation

La chaire de philosophie de l’Europe organise un nouveau cycle de séminaire, le « grand séminaire » (kolloquium). Il s’agit d’un cycle de conférences mensuelles visant à approfondir un thème spécifique, en invitant des chercheurs à exposer leur interprétation et soumettant celle-ci à la discussion approfondie d’un public informé et intéressé.« L’Europe, à quoi bon ? », tel est le titre du grand séminaire de 2017-2018. Chaque séance est consacrée à la discussion d’un texte, en présence de deux intervenants : un chercheur affirmé présente l’un de ces travaux, et un doctorant, post-doctorant ou jeune docteur commente et lance le débat avec le public.

Programme

Séance 1, lundi 25 septembre 2017

« Pourquoi l’Europe a-t-elle besoin d’une généalogie? »

de 17h à 19h

Intervenante : Céline SPECTOR , Professeure de Philosophie, Université Paris-Sorbonne, membre honoraire de l’Institut Universitaire de France

Amphi – Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin

Séance 2, mercredi 18 octobre 2017

« L’Europe face à la crise de l’accueil des réfugiés »

de 17h à 19h

Intervenante : Catherine WITHOL DE WENDEN , Directrice de recherche émérite CNRS – CERI Sciences Po Paris

Amphi – Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin

Séance 3, Vendredi 27 octobre 2017

« Europe et démocratie »

de 17h à 19h

Intervenant : Paul MAGNETTE , Ministre-président de la Wallonie et bourgmestre de Charleroi, membre du Parti socialiste, et professeur de science politique à l’Université libre de Bruxelles (ULB), Belgique

Attention changement de lieu : Fac de droit et science politique Amphi G

Séance 4, mercredi 29 novembre

« La citoyenneté à l’épreuve de l’Europe » (titre provisoire)

de 17h à 19h

Intervenante : Catherine COLLIOT-THÉLÈNE , Professeure émérite de Philosophie à l’Université de Rennes 1

Amphi – Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin

Séance 5 jeudi 15 février 2018

de 17h à 19h

Intervenant : Gaël GIRAUD , Economiste français, prêtre et chef économiste de l’Agence Française de Développement

Amphi – Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin

Séance 6, jeudi 22 février 2018

de 17h à 19h

Intervenante :

Ulrike Beate GUÉROT, Politologue allemande, fondatrice et directrice du European Democracy Lab, un laboratoire d’idées dédié à l’avenir de la démocratie en Europe

Amphi – Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin

Séance 7, jeudi 22 mars 2018

« Europe, voisinages : voir l'Europe comme une région »

de 17h à 19h

Intervenant : Pierre BECKOUCHE (à confirmer), Professeur des universités en Géographie physique, humaine, économique et régionale à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Amphi – Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin

Séance 8, Jeudi 19 avril 2018

de 17h à 19h

Intervenant :

Arnaud LECHEVALIER , Maître de conférences en Sciences économiques à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Amphi – Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin



Séance 9, jeudi 17 mai 2018

de 17h à 19h

Intervenante : Kalypso NICOLAÏDIS , Professeure de relations internationales et directrice du Centre for International Studies de l'Université d'Oxford, Royaume Uni

Amphi – Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin

Organisation et animation

Les séminaires de la Chaire de Philosophie de l’Europe sont portés par Alliance Europa et l’Université de Nantes et sont organisés avec le soutien de l’Université d’Angers, l’Université du Maine, l’ESSCA, le Laboratoire Droit et changement social de l’Université de Nantes, la Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin et le Conseil Régional des Pays de la Loire.

L'animation est assurée par Jean-Marc FERRY (philosophe, titulaire de la Chaire de Philosophie de l'Europe, Université de Nantes), Arnauld LECLERC (professeur de science politique à l'Université de Nantes) et Tristan STORME (maître de conférences en science politique, Université de Nantes).

Les séances sont enregistrées par Euradionantes et rediffusées sur leur antenne 101.3 FM et en podcast sur le site d’Euradionantes et d’Alliance Europa.