Conflits et résistances au Maroc et dans les pays colonisés

Annonce

Argumentaire

La colonisation, accompagnée par un processus expansionniste d’occupation, aboutit souvent à une résistance de la part des colonisés. Ce thème a été négligé par bon nombre d’historiens à un moment où l’école des Annales décide de renoncer aux idoles de la tribu des historiens, à savoir : l’idole politique, l’idole individuelle et enfin l’idole chronologique. Les motifs de ce désintérêt à l’histoire coloniale, notamment des conflits qui l’accompagnent, sont épistémologiques, car les historiens préfèrent se consacrer aux aspects économiques et sociaux souvent délaissés par cette histoire. Au Maroc, au lendemain de l’indépendance, les historiens se sont penchés sur la réaction des Marocains à l’encontre des colons. Ils ont étudié certains aspects de la résistance ; mais ont souvent négligé les aspects culturels qui ont accompagné ces guerres. Par contre, aux Amériques, les historiens, inspirés par l’anthropologie culturelle et l’ethnohistoire, ont porté leur intention sur cet aspect.

En effet, en empruntant à l’anthropologie questionnaire et méthode, il serait possible de donner à cette histoire des conflits et guerres une profondeur pour la lier aux aspects sociaux, mentaux et culturels. Le transfert culturel constitue un cadre approprié pour traiter des interactions résultant du contact entre des cultures différentes. Il permet de replacer l’histoire des conflits dans la longue durée en la liant à l’histoire des mentalités et des cultures.

Ainsi, seront abordées dans cette rencontre les interactions culturelles qui accompagnent les guerres entres colons et colonisés. L’accent sera mis sur le comparatisme entre des situations coloniales différentes dans l’espace et dans le temps afin de relever les similitudes et les différences. Le comparatisme permettrait de s’ouvrir sur d’autres mondes et de souligner la spécificité du cas marocain.

Lors des conflits, les belligérants entendent remporter la victoire. Que signifie la victoire aux yeux des colons et des colonisés ? Le contact continu va-t-il modifier la notion chez les uns et les autres ? Quel rôle joue la guerre pour les uns et les autres ? De quelle manière se fait-elle ? Quelles sont les stratégies et les tactiques adoptées lors des guerres ? Quelles sont les armes auxquelles on a recours ? Comment on établit la paix ? Le contact va-t-il modifier chez les colons et les colonisés la manière de penser et de faire la guerre ?

Les axes du colloque

Nous proposons aux personnes souhaitant participer aux travaux du colloque, par communication, quelques axes de recherches et de réflexions :

Le cadre conceptuel :

Quels sont les aspects sociaux, mentaux et culturels des guerres entre les colons et les colonisés ?

Quelle est la manière de penser et de faire la guerre chez les colons et les colonisés ?

Quelles sont les stratégies et les tactiques adoptées par les colons et les colonisés et quelles sont les armes auxquelles on a recourt ?

Quelles sont les interactions culturelles qui accompagnent les guerres ?

Le comité scientifique

Khalil Saadani

Rachida Berrada

Allal Ragoug

Rachid Yechouti

Ahmed Chokri

Abdel Ilah Dehani

Le comité d’organisation

Khalid Derkaoui

Amal Tabbakh

Khouzaima Zouine

Hafid Zaarati

Oussama Ezzaghari

Mustapha Allaoui

Jalal El Alami

Siham El Moudden

Le coordinateur du colloque : Pr. Khalil Saadani

Les modalités de soumission des contributions

Les contributeurs sont invités à transmettre la fiche de participation contenant :

Les coordonnées précises du ou des auteurs, le pays, l’institution d’appartenance ;

La discipline, l’adresse mail, le numéro de téléphone ;

Le titre de la communication ;

Un résumé d’une page, au maximum, en Arabe et en Français, format A4, en caractère Times New Roman, taille 12 pour le Français ou l’anglais et taille 14 pour l’arabe ;

Une biographie succincte du ou des participants ;

Mots-clefs ;

Langues de travail de la journée d’étude : arabe/français/anglais

Calendrier de soumission

La date limite d’envoi des résumés et de la fiche de participation : 15 septembre 2017

La réponse du comité scientifique sur les propositions à partir du : 30 septembre 2017

L’envoi du texte intégral de la participation avant le : 30 octobre 2017

Remarques importantes

La proposition de participation retenue ne sera définitive qu’après la réception du texte intégral de l’intervention ;

La participation doit être originale et destinée à ce colloque

La durée de l’intervention est de 20 mn

Les propositions de participation sont à envoyer avant le 15 septembre 2017 à

iurs.event@gmail.com ; tabbakhamal@gmail.com