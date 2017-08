La formule au Moyen Âge

Annonce

Pour sa quatrième édition, le colloque bisannuel sur la formule (GRENDEL – IDEA) aura lieu les 13, 14 et 15 juin 2018, sous l’égide du CESCM, Université de Poitiers-CNRS. La manifestation se déroulera dans l’hôtel Berthelot, en centre-ville. Une demi-journée de découverte du patrimoine est proposée.

Argumentaire

Les modes de pensée et de représentation médiévaux sont profondément marqués par l'usage de reprises et de régularités attendus et reconnaissables, qui sont sources de tensions productives entre expression individuelle et normes collectives, changement et continuité, création et convention. De façon très générale, toute formule se caractérise par un figement ou une régularité plus ou moins marqué laissant la place, en creux, à l'innovation. La définition de la formule se décline différemment en fonction de la discipline considérée, et le colloque sera l'occasion d'en établir les diverses acceptions et de s'interroger sur leur compatibilité éventuelle, ainsi que d’analyser l'effet pragmatique engendré par les répétitions formulaires, entre autres pistes de réflexion possibles.

Axes thématiques :

Ce colloque, qui s’inscrit dans une logique internationale et interdisciplinaire, s'adresse aux médiévistes quels que soient leurs domaines de recherche:

littérature (poésie, théorie orale-formulaire, tournures consacrées, topoi...)

histoire de l'art (motifs, procédés de production, signatures artistiques...)

histoire (médecine, cuisine, magie...)

droit et diplomatique (études de serments, de testaments, de préambules de chartes...)

codicologie (codex, colophons…)

épigraphie (inscriptions funéraires, dédicatoires...)

linguistique (politesse et interactions ritualisées, histoire de la langue, études de corpus de textes techniques ou savants...)

musicologie (écriture et thèmes musicaux...)

pratique et vie religieuses (prédications, liturgie...)

Modalités de soumission

Les propositions de communication (titre et résumé de 300 mots maximum) sont à envoyer

avant le 30 septembre 2017

à Elise Louviot (elise.louviot@univ-reims.fr) et Stephen Morrison (stephen.morrison@univ-poitiers.fr).

Langues acceptées : français, anglais, espagnol, allemand.

Comité scientifique

Il sera précisé ultérieurement.