Le Cameroun est par essence un pays hautement multilingue, dans lequel cohabitent une multiplicité de langues utilisées dans des situations de communication diverses et variées. Comme c’est le cas dans la plupart des pays du monde aujourd’hui, au vu de l’augmentation exponentielle du volume d’échanges internationaux, le système éducatif camerounais prévoit l’enseignement d’un certain nombre de langues techniquement dites étrangères, parce que celles-ci ne sont pas employées dans la communication quotidienne.

L’enseignement/apprentissage (EA) des langues étrangères au Cameroun a été marqué ces dernières années par deux événements significatifs qui ont contribué à changer considérablement les contours de ce domaine scientifique : d’un côté, nous avons assisté à l’augmentation du nombre de langues étrangères dans les programmes officiels du système éducatif de notre pays, notamment avec la récente introduction de langues telles que l’italien et le chinois ; de l’autre, l’Approche par Compétence adoptée par les autorités camerounaises impose de nouvelles démarches glottodidactiques à tous les protagonistes du processus d’EA des langues étrangères (enseignants, apprenants, auteurs de manuels etc.). Au vu de ces changements majeurs, il est important que le monde de la recherche scientifique se pose un certain nombre de questions sur les tenants et les aboutissants des orientations actuelles dans le secteur de l’EA des langues étrangères dans notre pays. L’idée de cet ouvrage à la base est celle de fournir un point de référence scientifique à tous les acteurs du processus d’EA des langues étrangères au Cameroun.

Ainsi, l’objectif central de ce travail collectif, qui entend recueillir les contributions et les expériences des principaux protagonistes de la diffusion et de l’EA des langues étrangères, est d’évaluer le chemin parcouru par cette discipline au Cameroun ; et de réfléchir à une (re)définition des pratiques dans les différents cycles d’enseignement, en tentant d’apporter prioritairement un éclairage scientifique aux interrogations suivantes :

quels sont, de nos jours, les conditions et les objectifs de l’EA de l’allemand, de l’arabe, de l’espagnol, du chinois et de l’italien au Cameroun ?

en quoi est-ce que la didactique des langues étrangères se démarque de celle des langues premières ?

quelles sont les implications de l’APC pour l’EA des langues étrangères au Cameroun ?

en se référant à la langue d’enseignement, de recherche et de rédaction des travaux scientifiques, que signifient aujourd’hui les appellations « germaniste », « hispaniste » etc. au Cameroun ?

quelle place accorder aux textes littéraires en général, et en particulier à ceux produits en langue étrangère par des auteurs africains ?

Les axes suivants, sans être exhaustifs, peuvent être abordés par les auteurs, avec une attention particulière à la situation spécifique des différentes langues de spécialité:

la diffusion et l’enseignement/apprentissage de l’allemand, de l’arabe, de l’espagnol, du chinois et de l’italien au Cameroun (données historiques et statistiques, objectifs, programmes d’enseignement au secondaire à l’université et dans les centres linguistiques, manuels, contextualisation, méthodes, volumes horaires, coefficients, etc.) ;

la présence de l’allemand, de l’arabe, de l’espagnol, du chinois et de l’italien dans le paysage urbain et audiovisuel au Cameroun ;

la traduction des toponymes et autres réalités culturelles camerounaises en langues étrangères : pratiques et normes ;

les niveaux de compétence linguistique au Cameroun : nécessité d’une échelle commune de référence ;

le poids des facteurs environnementaux et ethniques sur la diffusion et l’EA des langues étrangères au Cameroun (influence des caractéristiques infrastructurelles du système éducatif ; influence des langues camerounaises ; poids de la variable ethnique ou tribale, etc.) ;

la formation des enseignants de langues étrangères au Cameroun (programmes, recyclage, autoformation, E-Learning, etc.);

littérature, civilisation, linguistique et EA des langues étrangères : quelles imbrications ?

littérature en langue étrangère par des auteurs camerounais et africains (genres, axes thématiques, portées scientifique, culturelle et anthropologique) ;

approche par compétence et Approche par objectifs dans l’EA des langues étrangères : quelles différences?

la problématique des grands groupes dans l’enseignement des langues étrangères ;

les transferts négatifs et positifs des apprenants camerounais de l’allemand, de l’arabe, de l’espagnol, du chinois et de l’italien;

méthodes et techniques contextualisées pour le développement de la compétence communicative ;

enracinement culturel et interculturalité dans l’EA des langues étrangères au Cameroun ;

etc.

Processus de soumission

La soumission d’articles est ouverte à tous ceux qui opèrent dans le domaine de l’EA des langues étrangères au Cameroun. Les doctorants sont vivement encouragés à soumettre leurs propositions d’articles.

Dans un premier temps, il est demandé aux auteur.e.s d’envoyer un résumé de 300 à 400 mots, en prenant le soin de rendre explicite le terrain sur lequel ils/elles s’appuient, l’optique épistémologique adoptée, quelques éléments de bibliographie et quelques considérations permettant de juger en quoi l’article sera pertinent dans cet ouvrage. La proposition sera accompagnée d’une brève notice biobibliographique du contributeur, mentionnant l’institution d’attache.

La proposition sera envoyée à l’adresse suivante: collectif-languesetrangeres@outlook.com

Cette proposition sera examinée par un comité de lecture restreint.

Si la proposition est acceptée, l’article devra être remis selon le calendrier qui suit et fera l’objet d’une double évaluation à l’aveugle par des experts du comité scientifique.

Calendrier

Délai d’envoi des résumés: 15 septembre 2017

Réponses du Comité de lecture et de sélection: 15 octobre 2017

Livraison des articles: 20 janvier 2018

Retour des évaluations: 20 février 2018

Livraison des versions définitives (revues et corrigées): 15 mars 2018

Publication prévue: mai-juin 2018

Edition

L’ouvrage sera publié par les éditions Proximité (Yaoundé-Cameroun http://editionsproximite.cm/ ), partenaire éditorial du Département de Langues Étrangères de l’ENS-Université de Maroua.

Informations et consignes aux auteurs

Les articles proposés devront être inédits.

Les articles auront entre 10-15 pages, notes et bibliographies incluses.

Langues de rédaction : français, anglais, allemand, arabe, chinois, espagnol et italien.

Les résumés et les mots-clé seront en français et en anglais.

Une feuille de style sera envoyée aux auteurs dont les propositions auront été acceptées.

Comité scientifique

Kuitche Talé Gilles et Hatolong Boho Zacharie (dir.)

Note biobibliographique des éditeurs

Gilles Kuitche Talé (E-mail: gilles.kuitche@live.it / Site Web: www.gilleskuitche.com)

Chargé de Cours en Linguistique et Didactique des langues modernes (option Italien) à l’École Normale Supérieure de l’Université de Maroua. Après une licence trilingue (français, anglais, italien) à l’Université de Dschang (Cameroun), il a continué ses études de linguistique et didactique des langues à l’Università Per Stranieri de Sienne (Italie). Sa thèse de doctorat soutenue en 2012 portait sur la conception et la contextualisation des manuels d’enseignement des langues étrangères en Afrique sub-saharienne francophone. Auteur d’une collection de manuels inscrite au programme officiel du secondaire camerounais, ainsi que de plusieurs ouvrages et articles sur la didactique des langues étrangères et secondes.

[1] La présente publication s’inscrit dans le cadre de l’activité de recherche du Département de Langues Étrangères de l’ENS de l’Université de Maroua.