Knowledge in Context

Argumentaire

Colloque en l’honneur de Laurence W. Brockliss et Colin Jones

Oxford, 22-23 septembre 2017

En 1997, Laurence Brockliss (Magdalen College, Oxford) et Colin Jones (QMUL) publiaient The Medical World of Early Modern France.

Ce livre représente un apport majeur à l’histoire de la médecine en intégrant les aspects sociaux, institutionnels et intellectuels pour construire une histoire renouvelée des savoirs à l’époque moderne. Il croise également les approches intellectuelles et culturelles des traditions historiographiques française et britannique et constitue un encouragement pour poursuivre ces échanges intellectuels.

À l’occasion du vingtième anniversaire de la publication de ce livre et du départ en retraite de Laurence W. Brockliss, des collègues et anciens étudiants ont souhaité organisé un colloque en leur honneur.

Des chercheurs issus de champs variés (histoire de l’éducation, antiquarianisme, histoire de la philosophie et des sciences naturelles, histoire politique, histoire de la médecine…) discuterons de la construction et de la circulation des savoirs à l’époque moderne. Les intervenants, issus de traditions nationales variées mettent en valeur l’importance du travail de Laurence Brockliss et Colin Jones pour intégrer l’histoire intellectuelle dans d’autres perspectives historiques.

Programme

22 – 23 September 2017 Magdalen College, University of Oxford Friday 22 September Summer Common Room, Magdalen College, Oxford 13.15: Coffee and registration 13.45-14.00: Welcome: François Zanetti, Floris Verhaart, Erica Charters 14.00-15.30: Session I: Medicine I Samir Boumediene (CNRS): Body and Measurement. Commerce, medicine and politics in early modern Europe/Le corps et la mesure. Commerce, médecine et politique dans l'Europe de l'époque moderne Erica Charters (University of Oxford): Military Medicine and Forms of 18thC Knowledge Justin Rivest (University of Cambridge): Courtly Medical Entrepreneurs and the Ancien Régime State 15.30-16.00: coffee break 16.00-17.30: Session II: (Classical) Education Heather Ellis (University of Sheffield): Exploring the Classical Origins of the Natural Sciences in Britain, 1800-1850 Chris Stray (Swansea University): The content and organisation of teaching in Trinity College, Cambridge, c.1750-1920 Will Brockliss (University of Madison-Wisconsin): Classical education in C18/ C19 America 17.45-18.30: Keynote Lecture Simon Burrows (Western Sydney University): The Enlightenment (Con)Text: Publishing, Popular Reading and Knowledge Cultures before the French Revolution 18.30-19.30: Drinks reception and book presentation Gregory Brown (University of Nevada): The Autobiography of a Provincial Savant in the Age of Enlightenment and Revolution: Pierre-Joseph Amoreux (1741-1824) 19.30: Dinner: Hall, Magdalen College

Saturday 23 September

Summer Common Room, Magdalen College, Oxford

9-10.30: Session III : Medicine II

Nahema Hanafi (Université d’Angers): Genre et relation thérapeutique

Lisa Smith (University of Essex): tbc

Cathy McClive (Florida State University): Epistolary Midwifery: Marie Baudoin's letter to physician Dr Noel Vallant on the 'art of childbirth', 1671

10.30-11: coffee break

11-12.30: Session IV: History of Ideas

Mara van der Lugt (Lichtenberg Kolleg, Göttingen): The Politics of Provocation: Pierre Bayle on Obscenity in the Republic of Letters

John Robertson (Clare College Cambridge): Nicolas-Antoine Boulanger, the Flood, and the origins of society

Mark J Hill (LSE) : Quantitative Text Analysis and Intellectual History

12.30-13.30 : lunch

13.30-14.30: Session V : Medicine III

Rafael Mandressi (CNRS, Centre Alexandre-Koyré): Médecine et politique à Paris, 1600-1650

Christelle Rabier (EHESS): Novels of Two Cities: Anatomizing Surgical Readership in Paris en Edinburgh

Philip Rieder (IEH2 / University of Geneva): tbc

14.30-15.00: coffee break

15.00-16.30 : Session VI : Science and Scholarship

Theo Hoppen (Hull): Natural Philosophy, Book Collecting, and the Book Trade in Early-Modern Ireland

Jean-Luc Chappey (Université Paris 1. Panthéon Sorbonne): Questions sur les sociabilités scientifiques en Révolution

Stéphane Van Damme (EUI): A Global French Antiquarianism? Collecting Antiquities at the borders of the French Empire during the Eighteenth-Century

Organisateurs :

Erica Charters, University of Oxford

Floris Verhaart, Queen’s University Belfast

François Zanetti, Paris Ouest Nanterre

