Annonce

Argumentaire

Au premier édifice, encore mal connu, qui domina pendant huit siècles l’antique Cité, succéda la cathédrale actuelle, commencée à la fin du XVIIIe siècle et achevée au XIXe siècle. Emblématiques de la vie religieuse du diocèse, les deux cathédrales furent aussi des foyers de création architecturale et artistique. L’histoire de ces deux édifices (étapes de la construction, commanditaires), l’architecture et les arts (y compris la musique) ainsi que le diocèse d’Arras et son histoire religieuse seront abordés lors de ce colloque.

Programme

Mercredi 4 octobre 2017

14h00 Mot d’accueil, Charles Giry-Deloison, directeur du CREHS ; Frédéric Leturque, maire d’Arras

Présidence de séance : Jean Heuclin, Univ. Catholique de Lille

14h40 Une cathédrale sans évêque ? La topographie chrétienne d’Arras au début du Moyen Âge (VI e -XI e siècle) / Charles Mériaux , professeur, histoire médiévale, Univ. de Lille 3

-XI siècle) / , professeur, histoire médiévale, Univ. de Lille 3 15h15 L’évêque, son chapitre et leur cathédrale au Moyen Âge / Bernard Delmaire, professeur émérite, histoire médiévale, Univ. de Lille 3

15h50 Pause

16h10 Les fouilles de la Place de la Préfecture : un groupe épiscopal à Arras ? Les sondages archéologiques dans l'abbatiale Saint-Vaast, premiers résultats / Alain Jacques , directeur du service archéologique de la ville d’Arras

, directeur du service archéologique de la ville d’Arras 16h45 Le trésor de la cathédrale d’Arras / Raphaël Coipel, historien de l’art

Jeudi 5 octobre 2017

Présidence : Étienne Hamon, Univ. de Lille 3

9h15 L’architecture de la cathédrale gothique / Delphine Hanquiez , maître de conférences, histoire de l’art médiéval, Univ. d’Artois

, maître de conférences, histoire de l’art médiéval, Univ. d’Artois 9h50 Le mobilier de la cathédrale d’Arras, état de la recherche / Marie-Lys Marguerite, conservateur du patrimoine, directrice du musée des Beaux-Arras d’Arras

10h25 Pause

10h45 Qui était saint Vaast ? Le regard des historiens / Agnès Graceffa , collaboratrice scientifique, Univ. libre de Bruxelles

, collaboratrice scientifique, Univ. libre de Bruxelles 11h20 L'abbatiale disparue de Saint-Vaast / Loraine Elsinga, historienne de l’art

12h00 Pause déjeuner

Présidence : Charles Giry-Deloison, Univ. d’Artois

13h45 Les chanoines d’Arras à l’époque moderne / Christophe Leduc , maître de conférences, histoire moderne, Univ. d’Artois

, maître de conférences, histoire moderne, Univ. d’Artois 14h20 Silences et gloires : les orgues des cathédrales d’Arras, mille ans d’une histoire emblématique / David Dupire, docteur ès lettres, professeur de musique, organiste

14h55 Pause

Présidence : Xavier Boniface, Univ. de Picardie Jules Verne

15h15 Les évêques du diocèse d’Arras de la Révolution à nos jours / Bruno Béthouart , professeur émérite, histoire contemporaine, Univ. du Littoral Côte d’Opale

, professeur émérite, histoire contemporaine, Univ. du Littoral Côte d’Opale 15h50 Monseigneur Julien et la reconstruction de sa cathédrale (1919-1934) / Audrey Cassan, archiviste du diocèse d’Arras

Vendredi 6 octobre 2017

Présidence : Marie-Josèphe Lussien-Maisonneuve, Univ. de Lille 3

9h15 De l’abbatiale à la cathédrale : un dessein contrarié / Laurence Baudoux , maître de conférences HDR, histoire de l’art moderne, Univ. d’Artois

, maître de conférences HDR, histoire de l’art moderne, Univ. d’Artois 9h50 L'achèvement sans fin de la cathédrale d'Arras, du Premier au Second Empire / Olivier Liardet , historien de l’art, chargé d’études documentaires à la Conservation régionale des Monuments historiques, DRAC Hauts de France

, historien de l’art, chargé d’études documentaires à la Conservation régionale des Monuments historiques, DRAC Hauts de France 10h25 De Cortot à Frémiet : un décor monumental emblématique de la sculpture religieuse du XIXe siècle / Stéphanie Deschamps-Tan, conservateur en charge des sculptures du XIXe siècle, Musée du Louvre, Paris

11h00 Pause

11h15 L’histoire de la cathédrale dans la Grande Guerre : destruction et sauvegarde d’un édifice, symbole d’une ville martyre, lieu de vie quotidienne et spirituelle des troupes / Laurent Wiart , directeur du Pôle lecture publique et du Patrimoine, Arras

, directeur du Pôle lecture publique et du Patrimoine, Arras 11h50 Protéger le patrimoine en cas de guerre : l’expérience de 1914-1918 dans le nord de la France / Anne Labourdette, conservatrice du patrimoine, directrice du musée de la Chartreuse à Douai

12h25 Pause déjeuner

Présidence : Gilles Maury, École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille

14h00 Architecture et urbanité des cathédrales : l’exemple d’Arras / Pierre-Louis Cusenier architecte, ancien architecte des Bâtiments de France

architecte, ancien architecte des Bâtiments de France 14h35 Entretenir une cathédrale / Étienne Poncelet , architecte en chef des Monuments historiques

, architecte en chef des Monuments historiques 15h10 Conclusion / Laurence Baudoux, Bruno Béthouart et Delphine Hanquiez

Inscription

L'inscription préalable est obligatoire avant le 30 septembre (en retournant le bulletin d'inscription joint au programme en pièce jointe).