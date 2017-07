Annonce

Argumentaire

Avec l’appui de l’Association Science et Biens Communs (ASBC-Université Laval), de l’Association pour la Promotion de la Science Ouverte en Haïti et en Afrique (APSOHA) et de la boutique des sciences du Bénin (Alavotodji), l’École Nationale de Statistique, de Planification et de Démographie (ENSPD) de l’Université de Parakou lance un appel à contributions pour un ouvrage collectif sur le thème: « Foyers familiaux, activités économiques, santé de la reproduction et scolarisation dans la commune de Tchaourou au Bénin ».

L’idée d’un ouvrage collectif sur la ville de Tchaourou s’inscrit dans la dynamique des activités de L’Observatoire démographique et statistique des Populations locales (ODeSPoL/ENSPD-UP) qui est un centre de conception, d’observation et de collecte des données statistiques relatives aux différentes dimensions sociales et économiques du développement des communes. La finalité de l’ODeSPoL est de devenir un centre d’excellence en matière de suivi continu des indicateurs statistiques pertinents et des changements socio-économiques des localités pour une planification efficace et efficiente de leur développement. À cet effet une vaste opération de collecte de données est organisée chaque année avec la participation effective des enseignants et des étudiants de l’ENSPD. Les deux premières enquêtes ont été réalisées dans la commune de Tchaourou où l’ENSPD s’est installé dès sa création. Plus de cinquante mémoires de Licence ont été réalisées à partir des bases de données issues de ces deux enquêtes.

Mais à la rentrée académique 2017-2018, le gouvernement du Bénin a initié une restructuration de la carte universitaire du pays. L’ENSPD a rejoint de nouveaux locaux dans l’enceinte même de l’Université de Parakou.

Fidèle à son engagement de valoriser les travaux des étudiants, d’apporter une contribution à la connaissance des indicateurs statistiques pertinents et utiles pour la prise de décision au niveau communal, mais aussi pour marquer le passage de l’ENSPD dans la ville de Tchaourou, l’ENSPD a décidé d'inscrire le présent projet de publication au sein des activités devant se dérouler dans le cadre de l’accord-cadre entre l’ENSPD, l’ASBSC et l’APSOHA.

Axes thématiques

Quatre axes thématiques sont couverts par le présent projet d’ouvrage collectif sur la ville de Tchaourou.

Profil des foyers familiaux

Les activités génératrices de revenus

La santé de la reproduction

La scolarisation

Modalités de soumission

Public ciblé

Le présent appel reste ouvert non seulement aux étudiants, anciens étudiants et chercheurs de l’ENSPD, mais aussi à tous les chercheurs qui ont effectué des travaux sur la ville de Tchaourou.

Format des propositions

Article de 10 à 15 pages (sans les annexes et la liste des références bibliographiques) et comportant au moins une problématique, une synthèse de la littérature, une présentation de la démarche méthodologique et une analyse et discussion des résultats.

On utilisera exclusivement la police Times New Roman, la taille de caractères 14 (pour le titre), 12 pour le texte principal et 10 pour les notes et les citations plus étendues, l’interligne 1,5. Les citations et références seront faites avec le style APA.

Les propositions doivent être envoyé à: articleenspd2017@gmail.com avec copie à judicael.alladatin@gmail.com

Calendrier

La date limite pour la réception des propositions d’articles est fixée au

15 août 2017

Nous communiquerons avec les auteures et auteurs d’articles au plus tard le 31 et les articles corrigés sont attendus pour le 15 septembre (délai de rigueur).

La parution de l’ouvrage est prévue pour le 15 novembre.

Équipe scientifique

Le projet de publication est dirigé par trois enseignants-chercheurs : Mouftaou Amadou Sanni, Judicaël Alladatin et Maxime Agbo.

Comité scientifique

En dehors des membres de l'équipe qui coordonne le projet d'ouvrage d'autres chercheurs et enseignants sont dans le comité qui va évaluer les propositions :

Florence Piron (Université Laval)

Appoline Fonton (Université Laval)

Thomas Mboa (Université Laval)

Romeo Djossey (Université de Lyon)

Une fois les propositions étudiées, les auteurs seront informés de l’acceptation ou non de leurs propositions. Pour être définitivement retenues, les versions finalisées devront tenir compte des observations faites.

École Nationale de Statistique, de Planification et de Démographie

Université de Parakou (ENSPD/UP) Bénin