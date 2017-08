Hommage à Petipa

Annonce

10-12 mars 2018 Saint-Pétersbourg Académie du Ballet russe Agrippina Vaganova

Présentation

Après le colloque d’octobre 2015 co-organisé par l’EA CLARE et l’Opéra National de Bordeaux De Bordeaux à Saint-Pétersbourg, Marius Petipa (1818-1910) et le ballet “russe”, transfert, appropriation, réinterprétation d’un modèle culturel, l’Académie du Ballet russe Agrippina Vaganova, en association avec l’EA CLARE et la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, accueille un nouveau colloque international dans le cadre de la célébration du bicentenaire du grand chorégraphe franco-russe.

Argumentaire

Le 11 mars 2018 sera célébré le 200e anniversaire de la naissance du grand maître de ballet Marius Petipa. Ce Français né à Marseille a commencé sa carrière artistique sur les scènes de Bruxelles, Nantes, Bordeaux, Paris et Madrid, mais c'est en Russie, à Saint-Pétersbourg, où il a travaillé pendant plus de cinquante ans, qu'il a conquis la célébrité mondiale. Petipa a créé les principaux chefs d'œuvre chorégraphiques du XIXe siècle, La Belle au bois dormant, Le Lac des cygnes, La Bayadère, Don Quichotte, Raymonda et beaucoup d'autres ballets que le monde entier continue d'admirer. C'est grâce à Petipa qu'a été conservé ce chef d'œuvre immortel du ballet romantique français qu'est Giselle. Petipa a créé le style du ballet académique, a posé les fondements de l'école de ballet classique, a formé plusieurs générations de danseurs exceptionnels, jusqu'à Anna Pavlova et Agrippina Vaganova. L'activité de Petipa en Russie a permis la conservation des meilleures traditions du ballet européen des XVIIe-XVIIIe siècles, qui ont ensuite, au cours des premières décennies du XXe siècle, été rendues au monde entier par les danseurs, pédagogues et chorégraphes russes de talent qui ont travaillé aux « Ballets russes » de Diaghilev et dans d'autres compagnies européennes et américaines.

En l'honneur du bicentenaire de Marius Petipa, qui va être largement célébré par le monde international du ballet en 2018, l'Académie du Ballet russe Vaganova propose d'organiser lors de ces journées anniversaires – les 10, 11 et 12 mars 2018 – un Colloque international sous le titre Hommage à Petipa. Ce colloque sera composé de festivités, d'exposés scientifiques et de master classes avec la participation de représentants officiels de la Russie et de la France, de personnalités du monde du ballet et de spécialistes renommés de l'art chorégraphique.

Pour l'Académie, le jubilée de Marius Petipa sera l'occasion de mettre en évidence les liens culturels franco-russes. En mai 2015, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, a signé le décret « Sur la célébration du 200e anniversaire de la naissance de Marius Ivanovitch Petipa », et en mai 2015, à l'Académie Vaganova, a été organisé le premier colloque Hommage à Petipa. En France, la célébration du bicentenaire de Petipa a commencé en 2015 : les 21-22-23 octobre 2015, à l'initiative de l'EA CLARE de l'université Bordeaux Montaigne, au Grand-Théâtre de Bordeaux s'est déroulé un colloque international de grande envergure, De Bordeaux à Saint- Pétersbourg, Marius Petipa (1818-1910) et le ballet “russe”.

Le programme du IVe colloque Hommage à Petipa 2018 prévoit une session intitulée Le Pont Petipa, consacrée aux liens et aux interactions entre la Russie et la France dans le domaine du ballet, à nos traditions chorégraphiques communes et à la personnalité de Petipa, figure essentielle qui a su réunir les deux traditions russe et française. L'Académie invite tous les spécialistes intéressés à participer à la session Le Pont Petipa du Colloque international Hommage à Petipa.

Axes thématiques

Les axes principaux de la session Le Pont Petipa seront les suivants:

1. Le spectacle de ballet à l'époque de Petipa:

Les mises en scène des ballets de Petipa aux XIXe et début du XXe siècles

Les interprètes des ballets à l’époque de Petipa

« L’atelier de création » : décorateurs et autres acteurs du spectacle de ballet

La musique dans les ballets de Petipa : les relations entre le chorégraphe et les compositeurs

2. Les aspects biographiques et les questions relatives à l’héritage artistique de Petipa :

Nouveaux documents sur la vie de Petipa et son entourage §§ L’iconographie sur Petipa §§ Des pages peu connues de l’œuvre de Petipa §§ Les danses composées par Petipa pour les opéras

Les « pirouettes de la plume » : l’héritage littéraire de Petipa

3. Petipa après Petipa:

L’histoire des ballets de Petipa au XXe siècle

L’héritage de Petipa dans les différents pays du monde

L’importance de Petipa pour les artistes de ballet contemporains (danseurs, chorégraphes)

L’historiographie sur Petipa : traditions, révisions, discussions Les sujets des exposés doivent concerner les thèmes mentionnés.

La durée des communications est limitée à 15 minutes. Les langues de travail officielles sont le russe, le français et l'anglais.

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Les propositions de communications (résumé accompagné d'une brève biographie de l'auteur) doivent être adressées

avant le 15 septembre 2017 à l'adresse: <science@vaganovaacademy.ru> ;

elles seront examinées jusqu'au 1er octobre 2017. Les consignes relatives à l'envoi des propositions de communications sont les suivantes : La biographie (10 lignes maximum) comportera les éléments suivants : NOM, prénom, titre ou distinction, lieu de travail et fonction, principales publications, adresse personnelle, téléphone, E-mail. Merci d'indiquer si vous avez besoin d'un support visa (lettre d'invitation).

Le résumé (10 lignes maximum, corps 12) devra comporter un titre et refléter les principales thèses de la communication. Merci d'expliciter dans quel axe (parmi les différents proposés) se situe la communication et dans quelle langue elle va être présentée. Les organisateurs se réservent le droit d'opérer une sélection parmi les intervenants. Les intervenants officiellement accrédités auront la possibilité de participer aux différentes sessions des 10-12 mars 2018 et aux autres manifestations en lien avec le jubilée de Petipa. Les résumés des interventions seront publiés avant le début du colloque. Les communications feront l'objet d'une publication après le déroulement de la manifestation.

Comité scientifique

Nikolaï Tsiskaridze (Académie du Ballet russe Agrippina Vaganova)

Svetlana Lavrova (Académie du Ballet russe Agrippina Vaganova)

Natalia Braginskaïa (Conservatoire national Rimski-Korsakov, Saint- Pétersbourg)

Pascale Melani (Université Bordeaux Montaigne)

Florence Poudru (Conservatoire national supérieur de Lyon)

Elizabeth Souritz (Institut national des arts)

Natalia Dounaïeva (Conservatoire national Rimski-Korsakov, Saint- Pétersbourg)

Larissa Abyzova (Académie du Ballet russe Agrippina Vaganova)

Alexandre Poloubentsev (Conservatoire national Rimski-Korsakov, Saint-Pétersbourg)

Sergueï Konaïev (Institut national des arts)

Olga Fedortchenko (Institut russe d'histoire de l'art) URL de référence: http://vaganovaacademy.ru/index.php?id=1288

Organisateurs

Ministère de la culture de la Fédération de Russie

Académie du Ballet russe Agrippina Vaganova

Avec le soutien du Gouvernement de Saint-Pétersbourg

Partenaires

Conservatoire national Rimski-Korsakov, Saint-Pétersbourg

EA 45 93 CLARE (Cultures, Littératures, Arts, Représentations, Esthétiques) de l'Université Bordeaux Montaigne Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine Avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine Institut français de Saint-Pétersbourg