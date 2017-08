Annonce

Présentation

« Toutes ces choses pensent par moi, ou je pense par elles [...]. »

Charles Baudelaire, « Le confiteor de l’artiste »

2017 marque le cent cinquantenaire de la mort de Charles Baudelaire (1821-1867) et le cent soixantième anniversaire de la publication – et de la condamnation – des Fleurs du mal (1857). On souhaiterait, à cette occasion, s’interroger sur la pensée de Baudelaire, non seulement dans les domaines poétique et esthétique, mais aussi dans les champs socio-politique, éthique, anthropologique et religieux. L’ensemble de sa production mérite ici analyse : sa poésie, en vers et en prose, sa critique littéraire, sa critique d’art, ses traductions, sa correspondance, Mon Cœur mis à nu, Fusées et le reste de ses textes, projets inachevés compris.

Variée dans ses genres et registres, l’œuvre de Baudelaire cultive volontiers provocation et ironie. L’auteur revendique par ailleurs le « droit de se contredire » (OC I, p. 709) et ne se satisfait pas d’un esprit de système : « […] un système est une espèce de damnation qui nous pousse à une abjuration perpétuelle ; il en faut toujours inventer un autre, et cette fatigue est un cruel châtiment » (OC II, p. 577). Reconnaître cette pluralité et cette complexité du corpus baudelairien n’empêche pas l’examen raisonné des réflexions qu’il recèle.

Quelle(s) pensée(s) du monde, de l’homme et de l’art les écrits divers de Baudelaire façonnent-ils donc ? Les conceptions et critiques de la société, de la politique et de l’histoire qu’ils proposent gagneraient à être revisitées. Il conviendrait également de se demander quelle intelligence de la nature et des institutions humaines il en ressort, quels rapports y unissent les individus et les communautés les uns aux autres, et les êtres à quelque au-delà. Enfin, il serait bienvenu de poursuivre une réflexion sur la manière dont Baudelaire pense les arts – lui qui n’a de cesse de faire figurer la pensée dans ses Fleurs du mal.

Ces interrogations relatives à la teneur de la pensée de Baudelaire en font émerger d’autres : quelles valeurs et visions se font jour sous la plume de l’écrivain ? Par quels biais – concept, opinion, compréhension, connaissance, imagination, logique, mystique – y accède-t-on ? Quel rôle joue la forme dans l’élaboration de cette pensée ? Dans quelles filiations s’inscrit-elle ? Les écritures poétiques et non poétiques de Baudelaire « pensent » - elles pareillement ? Quand et comment la pensée de Baudelaire évolua-t-elle ? Quelle place son œuvre elle-même fait-elle à la pensée en tant qu’acte, processus ou objet ?

Si la critique baudelairienne, foisonnante, s’est attelée à certaines de ces questions, des désaccords et des lacunes subsistent. Maintes lectures, parfois contradictoires, cohabitent. Elles font de Baudelaire un écrivain de la modernité et un antimoderne, un dandy autocentré et un penseur éthique, un réactionnaire et un révolutionnaire, un penseur chrétien et un écrivain de la non-rédemption, sans que l’étude des interfaces ou collisions entre ces postures divergentes soit toujours approfondie. Certains pans de son œuvre n’ont pas non plus reçu l’attention que d’autres ont pu susciter – ses écrits fragmentaires ou intimes, par exemple. Le caractère interdisciplinaire de sa production pourrait, lui aussi, être analysé davantage. De même, l’étude pourtant fort répandue des influences subies ou exercées par la pensée de Baudelaire, et celle de ses réceptions, restent peut-être à affiner et à compléter.

Comité scientifique

Dominique Combe, École Normale Supérieure

André Guyaux, Université Paris-Sorbonne

Bertrand Marchal, Université Paris-Sorbonne

Patrick Labarthe, Université de Zurich

Ève Morisi, Université d’Oxford

Programme

Lundi 11 septembre 2017

Matinée

9h00 Accueil

9h30 Introduction

Marie-Christine LEMARDELEY, adjointe à la Maire de Paris chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche

Membres du comité scientifique et d’organisation du colloque

9h45 Pensées, théories, logiques baudelairiennes ?

Présidence : Sonya STEPHENS (Mount Holyoke College)

9h45 - 10h05 Baudelaire : pensée du langage et puissances de la parole, John E. JACKSON (Université de Berne)

(Université de Berne) 10h05 - 10h25 Baudelaire et la théorie du comique, Paolo TORTONESE (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

(Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) 10h25 - 10h45 Baudelaire contre la logique de prédictibilité, Aurélie LECLERCQ (Université Paris Diderot)

10h45 - 11h15 Discussion

11h15 - 11h30 Pause

11h30 Imaginaires féminins

Présidence : Jacques DUPONT (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

11h30 - 11h50 L’hystérie et la femme hystérique dans l’esthétique de Baudelaire, Jean-Michel GOUVARD (Université de Bordeaux-Montaigne)

(Université de Bordeaux-Montaigne) 11h50 - 12h10 Le corps de la Présidente : l’impensé statufié et la pensée incarnée, Nicolas VALAZZA (Université d’Indiana)

(Université d’Indiana) 12h10 - 12h30 Chaste comme le papier ? L’intertexte obscène de Baudelaire, Loïc WINDELS (Université Paris 8)

12h30 - 13h00 Discussion

Après-midi

14h30 Penser la poésie

Présidence : Henri SCEPI (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

14h30 - 14h50 L’enfant et la veuve : Baudelaire, le deuil et l’engendrement de la poésie, Edward KAPLAN (Université Brandeis)

(Université Brandeis) 14h50 - 15h10 Baudelaire et la poétique du croisement, Sonya STEPHENS (Mount Holyoke College)

(Mount Holyoke College) 15h10 - 15h30 Baudelaire et l’"invention" des Petits poèmes en prose, Michel Brix (Université de Namur)

15h30 - 16h00 Discussion

Mardi 12 septembre 2017

Matinée

9h15 Accueil

9h45 Réflexions sur quelques-uns de ses contemporains

Présidence : Jean-Luc STEINMETZ (Université de Nantes)

9h45 - 10h05 Pensées croisées : les écrits fragmentaires baudelairiens, palimpsestes des Marginalia de Poe ? Sonya ISAAK (Université d'Heidelberg)

(Université d'Heidelberg) 10h05 - 10h25 La référence à Poe et de Maistre, Arnaud SOUTY (Université Lille-III)

(Université Lille-III) 10h25 - 10h45 Modernité et concision. Lecture comparative du Spleen de Paris et de Senilia de Tourgueniev, Dolf OEHLER (Université de Bonn)

10h45 - 11h15 Discussion

11h15 - 11h30 Pause

11h30 Pensées esthétiques

Présidence : Nikolaj LÜBECKER (St John’s College, Université d’Oxford)

11h30 - 11h50 Penser l’art au présent : Le Peintre de la vie moderne, Henri SCEPI (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)

(Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) 11h50 - 12h10 Simplicité baudelairienne, Nadia FARTAS (EHESS/CNRS)

(EHESS/CNRS) 12h10 - 12h30 La pensée barbouillée : Baudelaire entre plume et pinceau, Julien ZANETTA (Université du Michigan)

12h30 - 13h00 Discussion

Après-midi

14h30 Penser aux autres (I)

Présidence : Edward KAPLAN (Université Brandeis)

14h30 - 14h50 Adresser la parole au lecteur. Rhétorique et fonctions de la préface dans l’œuvre de Baudelaire, Karin WESTERWELLE (Université de Münster)

(Université de Münster) 14h50 - 15h10 Pacte, rhétorique et éthique, Émilie MERLEVEDE (Université Toulouse - Jean Jaurès)

15h10 - 15h30 Discussion

15h30 - 15h45 Pause

15h45 Baudelaire repensé, aux XXe et XXIe siècles

Présidence : André GUYAUX (Université Paris-Sorbonne)

15h45 - 16h05 Le Baudelaire de Colette, Jacques DUPONT (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

(Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) 16h05 - 16h25 Un Baudelaire pour le XXIe siècle ? Nikolaj LÜBECKER (St John’s College, Université d’Oxford)

16h25 - 16h45 Discussion

Mercredi 13 septembre 2017

Matinée

10h00 Accueil

10h30 Pieuses pensées ? (I)

Présidence : Bertrand MARCHAL (Université Paris-Sorbonne)

10h30 - 10h50 L’au-delà dans Les Fleurs du mal, Vesna ELEZ (Université de Belgrade)

(Université de Belgrade) 10h50 - 11h10 Le gouffre et la grâce : la prière désespérée dans la pensée de Baudelaire, Marie KAWTHAR DAOUDA (Université de Bretagne Occidentale / Université Paris-Sorbonne)

11h10 - 11h30 Discussion

11h30 - 11h45 Pause

11h45 Pieuses pensées ? (II)

Présidence : Dominique COMBE (ENS)

11h45 - 12h05 La sainteté dans la pensée de Baudelaire, Povilas BIRBILAS (Université de Vilnius / Université Paris-Sorbonne)

(Université de Vilnius / Université Paris-Sorbonne) 12h05 - 12h25 Les paradis baudelairiens, Jean-Luc STEINMETZ (Université de Nantes)

12h25 - 12h45 Discussion

Après-midi

14h15 Penser aux autres (II)

Présidence : Ève MORISI (St Hugh’s College, Université d’Oxford)

14h15 - 14h35 Réfléchir l’incommunicable : Baudelaire et la prose du monde, Juliette DOUILLET (Université François Rabelais de Tours)

(Université François Rabelais de Tours) 14h35 - 14h55 La fausse monnaie morale : Baudelaire et la pensée morale dans Le Spleen de Paris, Olivier GALLET (Université Paris-Sorbonne)

14h55 - 15h15 Discussion

15h15 - 15h30 Pause

15h30 Penser passé et modernité

Présidence : John E. JACKSON (Université de Berne)

15h30 - 15h50 La pensée baudelairienne du travail et sa réception, Mathilde LABBÉ (Université de Nantes)

(Université de Nantes) 15h50 - 16h10 Chiens crottés, bouffons et vagabonds : la socio-esthétique du Spleen de Paris, Nathalie VINCENT-MUNNIA (Université Clermont Auvergne)

(Université Clermont Auvergne) 16h10 - 16h30 Baudelaire philosophe de l’histoire ? Andrea SCHELLINO (Université Paris-Sorbonne)

16h30 - 17h00 Discussion