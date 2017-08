Alfred Binet, expérimentateur

Annonce

Argumentaire

Acteur-clef dans l’émergence de la psychologie expérimentale en France, promoteur d’une œuvre au carrefour des sciences sociales et médicales qui fut un kaléidoscope des techniques d’observation et d’expérimentation de son temps, Alfred Binet fut un personnage clé de l’histoire des sciences.

Ce colloque entend mettre l’accent sur ce fil directeur de sa carrière de psychologue que fut sa posture d’expérimentateur,que ce soit dans ses recherches psychologiques ou dans ses propositions pédagogiques, notamment en éducation physique des anormaux. À partir de l’étude de ses travaux autant que de ses archives, la diversité des méthodes d’expérimentation promues par Alfred Binet sera envisagée, afin notamment de travailler la nature de sa posture épistémologique, la qualification de son expérimentalisme propre, dans une période où les psychologies anglaise, allemande et française se déploient autour de paradigmes et d’approches singulières. Il s’agit notamment d’essayer de montrer comment les différentes approches expérimentales utilisées dans ces différentes phases de son œuvre participent toutes de la création d’un expérimentalisme original.

Les enjeux pédagogiques et pratiques de ses travaux en éducation spécialisée et en éducation physique seront abordés en montrant que l’anormalité étudiée est moins physiologique que psychosociale et neurocognitive, comme en témoigne sa psychologie des cancres. Les moyens développés par Binet pour prendre en charge ces situations seront explorés, comme sa proposition de création d’une éducation physique adaptée aux débiles corporels ou ses démarches pédagogiques et la prise en charge des anormaux.

Programme

Jeudi 12 octobre

9h00-17h30

BNF Quai François Mauriac 75013 Paris

9h-9h30 accueil

9h30-9h50 Ouverture des présidents de la Société Binet-Simon Bernard Andrieu, Serge Nicolas, Jacqueline Descarpentries et Guy Avanzini

Les archives Alfred Binet et l’influence familiale et sur les familles

Modérateurs : Alexandre Klein (Université de Laval, Québec) et Alix Garnier (Université de Lille 3, Profeor-Cirel)

9h50-10h15 Bernard Andrieu (Université de Paris Descartes, TEC) et Séverine Parayre (ISP-Faculté d’éducation, TEC) Les archives Binet et la photographie familiale

(Université de Paris Descartes, TEC) et (ISP-Faculté d’éducation, TEC) Les archives Binet et la photographie familiale 10h15-10h40 Sandy Sufian (University of Illinois-Chicago) Educability, Disability and the Making of Family: the case of American Adoption (conférence en anglais)

10h40-11h00 Echanges avec la salle

11h00-11h15 Pause-café

Archives et instruments d’Alfred Binet

Modérateurs : Bernard Andrieu (Université de Paris Descartes, TEC) et Guy Avanzini (Société Binet-Simon)

11h15-11h40 Serge Nicolas (Université de Paris Descartes) Les instruments d’Alfred Binet

(Université de Paris Descartes) Les instruments d’Alfred Binet 11h40-12h05 Alexandre Klein (Université de Laval, Québec) « Trouver la vraie formule de l’expérience », Comment les archives d’Alfred Binet nous éclairent sur la nature de son expérimentalisme

12h05-12h30 Echanges avec la salle

12h30-14h Déjeuner

L’expérimentalisme : psychologie et pédagogie

Modérateurs : Xavier Riondet (Université de Lorraine, LISEC) et Séverine Parayre (ISP-Faculté d’éducation, TEC)

14h00-14h20 Sylvain Wagnon (Université de Montpellier, LIRDEF) « L’étude de l’intelligence des écoliers » : l’influence d’Alfred Binet sur la psychologie scolaire de Marcel Foucault

(Université de Montpellier, LIRDEF) « L’étude de l’intelligence des écoliers » : l’influence d’Alfred Binet sur la psychologie scolaire de Marcel Foucault 14h20-14h40 Diego Delgado Pastor (Université de Cádiz, Espagne) La réception espagnole de la mesure de l'intelligence chez Binet

14h40-15h10 Echanges avec la salle

15h10-15h30 pause-café

Instruments et normes chez Alfred Binet

Modérateurs : Henri-Louis Go (Université de Lorraine) et Jacqueline Descarpentries (Université de Paris 8, EXPERICE)

15h30-15h50 Cyril Thomas et André Didierjean (Université de Franche-Comté) La psychologie de la prestidigitation: approche pionnière de Binet fondée sur l’utilisation de la chronophotographie et de l’observation

(Université de Franche-Comté) La psychologie de la prestidigitation: approche pionnière de Binet fondée sur l’utilisation de la chronophotographie et de l’observation 15h50-16h10 Loig Le Sonn (Université de Paris Descartes, TEC) Entre mesure et dramaturgie. L’usage du dynamomètre chez Alfred Binet

(Université de Paris Descartes, TEC) Entre mesure et dramaturgie. L’usage du dynamomètre chez Alfred Binet 16h10-16h30 Christelle Potier (ISP-Faculté d’éducation, ICP-Paris) Norme, normalité et anormalité au XXIe siècle ?

16h30-17h00 Echanges avec la salle

17h00-17h15 Pause-café

17h15-17h30 Synthèse par Jacqueline Descarpentries (Université de Paris 8, EXPERICE) et Prix de thèse

20h00 AG dînatoire de la Société Binet-Simon et de la revue Recherches & Educations

Vendredi 13 octobre 2017

9h00-16h30

Paris Descartes 1 rue Lacretelle, 75015 Paris

9h-9h30 accueil

Education physique et débilités corporelles

Modérateurs : Olivier Vors (Université d’Aix-Marseille) et Isabelle Joing (Université de Lille 2)

9h30-10h00 Bernard Andrieu (Université de Paris Descartes, TEC) Education physique et débilités corporelles

(Université de Paris Descartes, TEC) Education physique et débilités corporelles 10h00-10h20 Martial Meziani (INS HEA) et Didier Séguillon (INS HEA) Tests, mesures céphalométriques et éducation corporelle des jeunes sourds-muets

(INS HEA) et (INS HEA) Tests, mesures céphalométriques et éducation corporelle des jeunes sourds-muets 10h20-10h40 Isabelle Cavé (Docteure EHESS) L'échelle métrique d'Alfred Binet (1857-1911) comme outil de diagnostic de la débilité mentale : contexte historique, médical, politique et social (1878-1911)

10h40-11h00 Echanges avec la salle

11h00-11h20 Pause-café

Fatigue physique et fatigue intellectuelle

Modérateurs : Jacqueline Descarpentries (Université de Paris 8, EXPERICE) et Stéphane Zygart (Université de Lille 3, STL)

11h20-11h40 Pascal Perault (psychiatre) Fatigue physique et fatigue intellectuelle dans le burnout

(psychiatre) Fatigue physique et fatigue intellectuelle dans le burnout 11h40-12h00 Fabrice Delsahut (ESPE Paris) L’éducation physique et/ou psychomotrice à l’école maternelle

12h00-12h30 Echanges avec la salle

12h30-14h00 Pause déjeuner

Enfance, anormalités et débilités corporelles

Modérateurs : Bernard Andrieu (Université de Paris Descartes, TEC) et Loig Le Sonn (Université de Paris Descartes, TEC)

14h00-14h20 Séverine Parayre (ISP-Faculté d’éducation, TEC) Débilités corporelles infantiles et redressement physique (XVIIIe-XIXe siècles)

(ISP-Faculté d’éducation, TEC) Débilités corporelles infantiles et redressement physique (XVIIIe-XIXe siècles) 14h20-14h40 Stéphane Zygart (Université de Lille 3, STL) Les enfants poliomyélitiques et l'élaboration des normes de rééducation dans la première moitié du XXe siècle

(Université de Lille 3, STL) Les enfants poliomyélitiques et l'élaboration des normes de rééducation dans la première moitié du XXe siècle 14h40-15h00 Maxime Dauphin (Université de Paris 8, EXPERICE) La normativité dans la fabrique de l’enfant symptôme

(Université de Paris 8, EXPERICE) La normativité dans la fabrique de l’enfant symptôme 15h00-15h20 Jacqueline Descarpentries (Université de Paris 8, EXPERICE) La norme des enfants anormaux

15h20-15h50 Echanges avec la salle

15h50-16h15 Pause-café

16h15-16h30 Synthèse Alix Garnier (Université de Lille3, Proféor-Cirel)

16h30 Clôture par les présidents de la Société Binet-Simon Bernard Andrieu et Jacqueline Descarpentries