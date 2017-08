Université populaire libre et solidaire des Grands Voisins

Résumé

L'université populaire ambitionne à l'image des Grands Voisins de fabriquer du lien social. Elle mélangera le savoir profane avec l'académique, le savoir vécu avec le scientifique. Portée par des Grands Voisins, chaque séance sera coorganisée avec des associations porteuses des thématiques liées. Ces thématiques, de la chimie à la biosphère, sur le travail, le changement climatique, l'énergie, le racisme ou l'éducation, ainsi que la façon de les aborder, sont pour nous à même de porter et de développer l'envie de partager un même territoire et d’œuvrer pour un monde meilleur, libre et solidaire.