Assises de l'anthropologie de la Chine en France

Envisagé comme une vitrine des recherches en anthropologie et en ethnologie de la Chine en langue française, ce colloque organisé par Catherine Capdeville-Zeng (INALCO, ASIES), Caroline Bodolec (CNRS, CECMC), Béatrice David (Université Paris 8, LEGS), et Aurélie Névot (CNRS, CECMC) réunit la communauté en plein essor des anthropologues français et francophones spécialistes du monde chinois.

Ce premier colloque réunit des spécialistes du monde chinois (Taiwan et diasporas inclus) dont les recherches, basées sur des enquêtes de terrain menées dans la longue durée, s’inscrivent pleinement dans une démarche anthropologique. En effet, l’objectif de cette rencontre est avant tout disciplinaire, et vise à mettre en avant l’apport de l’anthropologie francophone sur le monde chinois. Notre but est à terme de faire reconnaitre « l’anthropologie de la Chine » comme un domaine de recherche avec ses caractéristiques propres, réunissant la maîtrise et les spécificités des études chinoises (haut niveau de langue et de connaissances sinologiques) et de l’anthropologie (enquêtes de terrain de longue durée, analyses descriptives et théoriques).

Au delà des questions de méthodes, nous voulons soulever les enjeux épistémologiques permettant de questionner la place de l'anthropologie de la Chine au sein de l'anthropologie en général et notamment la manière dont les études de terrain - possibles uniquement depuis une trentaine d'années en Chine populaire - permettent de renouveler ou de faire évoluer certains concepts anthropologiques et sinologiques. Nous interrogerons les spécificités du monde chinois et la façon dont il est possible d'appréhender anthropologiquement un espace aussi diversifié.

Mercredi 6 septembre

(INALCO, Auditorium)

9h30-10h. Introduction

Mot d’ouverture de Jean-François Huchet , Vice-Président du Conseil Scientifique de l’INALCO

, Vice-Président du Conseil Scientifique de l’INALCO Présentation du colloque par les organisatrices : Caroline Bodolec (CNRS, CECMC), Catherine Capdeville-Zeng (INALCO, ASIES), Béatrice David (Université Paris 8, LEGS) et Aurélie Névot (CNRS, CECMC)

10h-13h15, Atelier 1. Parenté, famille, mariage

Discutante : Béatrice David (Univ. Paris 8, LEGS)

10h-10h30 Emmanuelle Laurent (INALCO) : Vision contextualisée des structures de parenté dans les rituels et fêtes d’un village naxi (Village de Wumu, province du Yunnan).

(INALCO) : Vision contextualisée des structures de parenté dans les rituels et fêtes d’un village naxi (Village de Wumu, province du Yunnan). 10h30-11h Pascale-Marie Milan (Université Lyon 2, Université Laval) : Nia awo hing - "Les gens de ma maison". Conceptions indigènes de la parenté chez les Na de Chine.

(Université Lyon 2, Université Laval) : Nia awo hing - "Les gens de ma maison". Conceptions indigènes de la parenté chez les Na de Chine. 11h-11h30 Hou Renyou (INALCO) : L’expression et la représentation des vœux de fécondité dans les cérémonies du mariage en Chine rurale contemporaine.

(INALCO) : L’expression et la représentation des vœux de fécondité dans les cérémonies du mariage en Chine rurale contemporaine. 11h30-11h45 : pause café (Foyer)

11h45-12h15 Gladys Chicharro (Univ. PARIS8, EXPERICE) : Fonder une famille ? Choix et justifications de quelques trentenaires urbains.

(Univ. PARIS8, EXPERICE) : Fonder une famille ? Choix et justifications de quelques trentenaires urbains. 12h15-12h45 Nicolas Chamard (INALCO) : Les rapports qu’entretiennent les nantongxinglian 男同性恋 (homosexuels masculins) avec leurs familles – étude dans la ville nouvelle et frontalière de Shenzhen.

(INALCO) : Les rapports qu’entretiennent les nantongxinglian (homosexuels masculins) avec leurs familles – étude dans la ville nouvelle et frontalière de Shenzhen. 12h45-13h15 Jean-Baptiste Pettier (Univ. Cologne) : La morale et le désir : Resexualisation de la Chine et moralisation du sexuel en Chine contemporaine.

13h15-14h30 : déjeuner (panier repas - Foyer)

14h30-17h, Ateliers 2. Migrations

Discutante : Aurélie Névot (CNRS, CECMC)

14h30-15h Caroline Grillot (EFEO) : Ethnographies des itinérants et non-existants. L’exemple des migrantes pour mariages vietnamiennes en Chine.

(EFEO) : Ethnographies des itinérants et non-existants. L’exemple des migrantes pour mariages vietnamiennes en Chine. 15h-15h30 Eva Salerno (EPHE) : Le culte des ancêtres au sein des communautés chinoises catholiques de la diaspora européenne.

(EPHE) : Le culte des ancêtres au sein des communautés chinoises catholiques de la diaspora européenne. 15h30-16h Antoine Guex (Univ. Lausanne, Suisse) : Parcours d’expatriation, trajectoires familiales et pratiques paternalistes de l’entreprise.

Jeudi 7 septembre

(INALCO, Auditorium)

9h30-11H45, Atelier 3. Le religieux

Discutante : Brigitte Baptandier (CNRS, LESC)

9h30-10h Georges Favraud (Univ. Toulouse Jean Jaurès, Centre d'Anthropologie Sociale) : « Formuler sa vie ». Le rituel oraculaire chinois comme dispositif d’élaboration de l'agentivité.

(Univ. Toulouse Jean Jaurès, Centre d'Anthropologie Sociale) : « Formuler sa vie ». Le rituel oraculaire chinois comme dispositif d’élaboration de l'agentivité. 10h-10h30 Stéphanie Homola (Max Planck Institute for the History of Science) : Les apports de la sinologie à l’anthropologie de la connaissance : l’exemple du schème cognitif de la simplification dans les arts mantiques chinois.

10h30-10h45 : pausé café (Foyer)

10h45-11h15 Isabelle Ang (Collège de France, CRCAO) : Un pèlerinage au Jiangxi : effervescence centralisée et structures cultuelles dispersées.

(Collège de France, CRCAO) : Un pèlerinage au Jiangxi : effervescence centralisée et structures cultuelles dispersées. 11h15-11h45 Catherine Capdeville (INALCO, ASIES) : La fête de la mandarine à Nanfeng, Jiangxi – Entre politique et religion

11h45-13h30 : déjeuner (panier repas - foyer)

13h30-15h30, Atelier 4. Religions et mutations

Discutante : Aurélie Névot (CNRS, CECMC)

13h30- 14h Adeline Herrou (CNRS, LESC) : Portrait d’un vieux moine taoïste rebâtisseur de temples en Chine. De l’ethnographie du quotidien à l’anthropologie des reconfigurations sociales et religieuses.

(CNRS, LESC) : Portrait d’un vieux moine taoïste rebâtisseur de temples en Chine. De l’ethnographie du quotidien à l’anthropologie des reconfigurations sociales et religieuses. 14h-14h30 François Picard (Univ. Paris-Sorbonne, IReMus) : Rituels et arts, du temple à la scène.

(Univ. Paris-Sorbonne, IReMus) : Rituels et arts, du temple à la scène. 14h30-15h Ma y lis Bellocq (Univ. Bordeaux-Montaigne, CEREO) : Le secteur funéraire à Shanghai : vers une dématérialisation des pratiques ?

(Univ. Bordeaux-Montaigne, CEREO) : Le secteur funéraire à Shanghai : vers une dématérialisation des pratiques ? 15h-15h30 Shanshan Zheng (Univ. Lumière Lyon 2, LARHRA) : La patrimonialisation de la religion populaire en Péninsule de Leizhou, Chine.

15h30-16h : pause café (Foyer)

16h-18h Atelier 5 Territoires et changements sociaux

Discutante : Caroline Bodolec (CNRS, CECMC)

16h-16h30 Marie-Paule Hille (EHESS, CECMC-CCJ) : Émergence et recompositions d’un lieu saint musulman (Gansu, XX e -XXI e ) : une introduction.

(EHESS, CECMC-CCJ) : Émergence et recompositions d’un lieu saint musulman (Gansu, XX -XXI ) : une introduction. 16h30-17h Claire Vidal (LESC) : Des rochers artificiels sur l’île de Guanyin. Création de l’imaginaire spatial d’un lieu de pèlerinage bouddhique en Chine contemporaine.

(LESC) : Des rochers artificiels sur l’île de Guanyin. Création de l’imaginaire spatial d’un lieu de pèlerinage bouddhique en Chine contemporaine. 17h-17h30 Eléonore Martin (Univ. Bordeaux-Montaigne) : Les territoires des difangxi 地方戏 et leurs communautés : repenser les formes esthétiques par l’enquête de terrain.

(Univ. Bordeaux-Montaigne) : Les territoires des difangxi et leurs communautés : repenser les formes esthétiques par l’enquête de terrain. 17h30-18h Katiana Le Mentec (CNRS, CECMC-CCJ) : Pour une anthropologie des bouleversements territoriaux dans le monde chinois. Le cas des ruines conservées après le séisme de 2008 au Sichuan.

18h : apéritif-cocktail (Foyer)

Vendredi 8 septembre

(INALCO, auditorium)

9h30-11h, Atelier 6. Villes et villages reconfigurés

Discutante : Béatrice David (Univ. Paris 8, LEGS)

9h30-10h Sarah Coulouma (Univ. Aix-Marseille) : Pratiques sociales et culturelles à Wengding, village touristique wa-parauk de la province du Yunnan : entre continuité et réinvention.

(Univ. Aix-Marseille) : Pratiques sociales et culturelles à Wengding, village touristique wa-parauk de la province du Yunnan : entre continuité et réinvention. 10h-10h30 Martin Minost (EHESS) : Habiter entre deux mondes ? Transformations des pratiques résidentielles et distinction sociale à Thames Town, Shanghai.

10h30-11h : pause café (Foyer)

11h-12h Atelier 7. Savoir-faire et patrimoine

Table ronde avec :

Mareile Flitsch (Université de Zurich, Suisse) : L’anthropologie du savoir-faire et des techniques ordinaires en Chine. Un terrain de recherche à reconsidérer ?

(Université de Zurich, Suisse) : L’anthropologie du savoir-faire et des techniques ordinaires en Chine. Un terrain de recherche à reconsidérer ? Caroline Bodolec (CNRS, CECMC-CCJ) : Patrimoine culturel immatériel et protection des savoir-faire architecturaux en Chine contemporaine

12h-13h30 : déjeuner-buffet chinois (Foyer)

13h30-15h, Atelier 8. Questions épistémologiques

Discutante : Catherine Capdeville (INALCO)