Des populations à l'épreuve d'Ebola

Annonce

Argumentaire scientifique

Une épidémie impose à la population qu’elle touche d’être redéfinie selon les catégories utilisées en santé publique sur des bases biosociales : groupes à risque ou exposés, populations vulnérables, contacts, suspects, malades, volontaires, etc. Ces catégories correspondent à des réalités diverses sur le terrain, en fonction des systèmes sociaux, des interventions sanitaires et de leurs contextes et dynamiques. Cette journée propose une autre approche de la population en analysant les expériences différentes de l’épidémie éprouvées par les personnes qui ont relevé de ces catégories, pour comprendre l’émergence de groupes ou de communautés de perceptions ou d’appartenance. En post-crise, rejoignent-elles la population générale en termes de représentations, de pratiques sociales et de mémoire, ou gardent-elles des différences, formes de sociabilité, revendications ou stigmates propres ? Ces questions seront discutées à partir d’analyses ethnographiques concernant l’épidémie d’Ebola de 2014-2016 (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Sénégal), pour dépasser les concepts de population et communautés, d’usage courant en santé publique mais problématiques en anthropologie.

Programme prévisionnel

8h30. Ouverture et Introduction

9h. Présentations scientifiques

Session 1. Populations « naïves » et exposées au risque dans les hotspots :

Rituels funéraires ( M. Egrot , Côte d’Ivoire) ;

, Côte d’Ivoire) ; Les soignants exposés (K. Sow, Sénégal)

Session 2. Perceptions et engagements de la population vis-à-vis du risque :

Les perceptions des jeunes ( B. Bila , Burkina Faso) ;

, Burkina Faso) ; L'expérience des volontaires (A. Desclaux, Guinée)

11h. Pause-café

11h15. Présentations scientifiques (suite)

Session 3. Les populations soumises au risque médicalement défini

L'identification des cas suspects (X, Sénégal, Côte d’Ivoire)

Le suivi des cas contacts (M. Diop, Sénégal, Guinée)

12h15. Pause-repas

13h30. Présentations scientifiques (suite)

Session 4. Les survivants, une population ?

Le silence post-épidémie chez les survivants ( M. Fribault , Guinée) ;

, Guinée) ; Les femmes et l'exclusion (B. Taverne, Guinée)

14h30. Discussion générale : Une ou des population(s) après la crise ? A. Hardon, A. Wilkinson, M. Figuié, K. Sams

15h30. Table-ronde : Comment développer des approches multi-situées pour mieux répondre aux besoins de connaissance et d’intervention sur les épidémies émergentes ? Perspectives et contraintes. M. Egrot, A. Desclaux (modérateurs).

17h. Clôture

Organisation

IRD (TransVIHMI, MIVEGEC),

Réseau ouest-africain d’Anthropologie des Epidémies Emergentes,

avec l’appui du

Département SAS de l’IRD,

MUSE Université de Montpellier,

et la participation de : M. Egrot, F. Akindès, K. Sow, A. Hardon, M. Diop, A. Wilkinson, B. Taverne, A. Desclaux, M. Figuié, B. Bila, K. Sams, M. Fribault.

Le nombre de places étant limité à 40, l’inscription à l’avance est indispensable (restauration et documentation fournies) : fiche d’inscription à envoyer à : julie.pujet@ird.fr