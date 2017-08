Annonce

Le colloque du cinquantenaire a lieu à Amiens les 8 et 9 mars 2018 à l'Université de Picardie Jules verne (Logis du Roy)

Argumentaire

Des 15 au 17 mars 1968 a eu lieu à Amiens un colloque dont l‘intitulé était le suivant : « Pour une école nouvelle : Formation des maîtres et recherche en éducation ». Organisé par l’Association d’étude pour l’expansion de la recherche scientifique (AEERS), il a réuni plus de 600 acteurs à la Cité scolaire d’Amiens. Il prit le nom de colloque d’Amiens. Celui-ci est devenu une référence plus ou moins mythique plus ou moins fondée, pour les réformateurs de l’éducation en France et éventuellement à l’étranger. Les actes furent publiés en 1969 par l’AEERS en deux volumes : Pour une école nouvelle, Formation des maîtres et recherche en éducation. Paris : Dunod, 1969 (2 vol : « actes », « documents préparatoires »).

Des études partielles ont déjà eu lieu sur la question (Robert A. « Autour de mai 1968, la pédagogie en question. Le colloque d’Amiens » Les sciences de l’éducation 2008, n° 3, p. 27-45 ; Monin, N. (2013). « Le colloque d’Amiens, mars 1968: des aptitudes aux compétences, une nouvelle rhétorique de l’efficacité en éducation. Un écho à la doctrine sociale de l’Eglise catholique ? », Garnier, B. Problèmes de l’école démocratique, Paris CNRS, 2013, p. 99-117 ; Prost A. Histoire de l’enseignement et de l’éducation depuis 1930, IV. Paris : Perrin, 2004 ; Prost A. La réforme en éducation, Seuil 2013), mais aucune étude d’ensemble. C’est le projet que nous entendons ici mener en proposant ce colloque.

Nous nous proposons de réexaminer la genèse, la dynamique, les idées et la portée de ce colloque en faisant alterner travaux scientifiques et interventions de témoins. Les communications proposées prendront appui sur les archives, sur les témoignages, sur la presse nationale, locale et spécialisée, notamment syndicale, ainsi que sur les archives audiovisuelles.

Projet

Il s'agit de comprendre et de replacer le colloque dans l'histoire, dans son environnement socio-politique national et international - dans son antériorité et sa postériét. Les points fondamentaux du colloque qui ont constitué l'objet des principaux débats seront bien entendu examinés

Trois thèmes principaux sont proposés aux chercheurs en histoire, sciences de l'éducation, science politique, didactique, philosophie, sociologie

Contexte et acteurs : qu'était l'association organisatrice ? Comment le colloque a-t-il été préparé et organisé ? Contexte et réforme en éducation en France et à l'étarnger (exemple : Grande-Bretagn,e Belgique, Allemagne, Suisse, Québec, Sénégal) ? Quels sont les principaux acteurs ? SQuel a été le rôle des experts et des institutionnels ?

Questions en débat : finalités de l'éducation, formation artsitique et culturelle, structure des établissements, formation intilae et continue des enseignanst, recherche en éducation et modernisationd es contenus, renouvellement des relations pédagogiques et éducatives.

Retombées sur les politiques éducatives : influence sur les discours et les pratiques, sur la démocratisation du système éducatif, lien avec les questiosn actuelles, échos dans la presse nationale et internationale.

Tous ces points feront l’objet d’une analyse critique afin de tenter de répondre à la question suivante : ce colloque apporte-t-il des idées nouvelles en matière de définition des politiques éducatives ? Participe-t-il du processus de réforme en éducation ? Est-il un point d’orgue ou au contraire le début d’un renouveau ?

Modalités de soumission

Les propositions de communication ne devront pas dépasser 1 000 signes (espace compris) et comporter un état des sources (si une démarche historique est adoptée) et au moins une bibliographie de 4 ou 5 titres. Les propositions s’inscriront dans l’un des trois thèmes proposés. Toutes les communications seront examinées anonymement par le comité scientifique. Le comité d’organisation vous adressera une réponse dans le mois qui suit cet examen.

Un ouvrage sera publié à partir des communications retenues lors du colloque.

Limite d’envoi des propositions : 30 septembre 2017

Adresse d’envoi : colloqueamiens@gmail.com

Date et lieu : 8 et 9 mars 2018 au logis du Roy à Amiens

Organisation

CAREF (Université de Picardie Jules Verne) avec le soutien de l'AISLF et de l'AECSE

Comité scientifique

Adelina Aredondo,

Jean-Emile Charlier,

Jean-François Condette,

JeanLouis Derouet,

Cédric Frétigné,

Rita Hofstetter,

Jean Houssaye,

Claude Lelièvre,

Claude Lessart,

Régis Malet,

Pierre Merle,

Antoine Prost,

André Robert,

Thérèse Perez-Roux,

Yves Verneuil

Comité d’organisation

Christine Berzin,

Joël Bisault,

Roselyne le Bourgeois,

Julien Cahon,

Sarah Croché,

Ismail. Ferhat,

Alain Maillard,

Lucie Mougenot,

Alain Panero,

Bruno Poucet.

Secrétariat administratif

Ophélie Vicart.

La participation au colloque est gratuite. Le prix des trois repas (jeudi midi et soir, vendredi midi) est fixé à 50€. Les frais de transport et d’hébergement seront pris en charge par le colloque pour les intervenants, ils sont à la charge des participants.

Inscription

Gratuite, prix des trois repas 50€.