Résumé

La DRAC Grand Est et l'AMAL (Archives modernes de l'architecture lorraine) organisent un colloque intitulé : « Architecture et urbanisme après la Grande Guerre. La reconstruction en Lorraine et dans le Grand-Est », prévu du 4 au 7 octobre 2017. Les journées des 4 et 6 octobre sont consacrées aux communications. Le 5 octobre, deux parcours de visite sont proposés en Meuse et Meurthe-et-Moselle, accompagnés de commentaires d’historiens, afin de mettre en valeur différentes communes représentatives de Lorraine. La matinée du samedi 7 octobre est organisée autour d'une table ronde « De la connaissance au patrimoine : un nouvel enjeu pour nos territoires ? », en présence d'élus de collectivités territoriales et de professionnels de l'aménagement du territoire.