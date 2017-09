Journée doctorale du CIRESC

Résumé

Cette journée est l’occasion parfaite pour discuter de nos recherches dans un contexte stimulant et bienveillant. Il ne s’agit pas d’une évaluation mais bien d’un moyen de faire évoluer nos travaux grâce aux commentaires des uns et des autres. Chaque intervenant pourra présenter son travail en général, ou présenter un point plus précis (méthode, théorie, étude de cas …) Un ou plusieurs commentateurs seront désignés pour chaque panel thématique. Ils discuteront les interventions et un temps sera réservé à la discussion avec l'auditoire.