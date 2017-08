Annonce

Le présent dictionnaire (en projet) vise à apporter des clarifications notionnelles et à livrer des significations pertinentes sur les concepts de l’univers des pentecôtismes et ses dérivées. Au fil des temps et des usages, certains concepts relatifs aux pratiques, croyances et représentations des pentecôtismes et des syncrétismes effervescents africains ont échappé aux utilisateurs au point où des significations variées et parfois complexes, ont été enregistrées pour rendre compte d’un même phénomène. Étant donné que des syncrétismes sont teintés des lueurs pentecôtisantes, un accent sera aussi porté sur les syncrétismes effervescents. L’Afrique est la région géographique concernée par ce projet de dictionnaire. Cependant, seront aussi considérés, les croyances pentecôtisantes africaines ainsi que les dérivées syncrétiques africaines perceptibles dans d’autres continents. À titre d’illustration, seront pris en compte, les pentecôtismes africains en Amérique Latine, au Canada, en Chine, aux États-Unis d’Amérique, en Inde, etc. Concernant les organisations religieuses et les nouveaux mouvements religieux (NMR), on citera entre autres les Églises Aladura, le Christianisme céleste, le Kibanguisme – ainsi que les autres syncrétismes effervescents dans leur dimension transnationale. Les élans de transnationalisation de ces religiosités permettront de cerner un autre pan de ces notions. En effet, les pentecôtismes et les syncrétismes effervescents africains sont présents sur toute l’étendue du globe.

Plus qu’un glossaire et plus qu’un lexique, le « Dictionnaire des pentecôtismes et des syncrétismes effervescents africains » ambitionne de (re)penser, de présenter ou d’expliquer les concepts utilisés par les adeptes de ces religiosités africaines dans les différentes sphères de leur production. L’objectif est donc de systématiser les entrées de ce dictionnaire par des résultats synthétiques des travaux de recherches de terrain ayant la prétention de rendre plus accessibles la compréhension de ces notions par les chercheurs. Ce dictionnaire permettra de regrouper les différentes données en vue de recadrer et systématiser leur compréhension. Les approches d’anthropologie et de sociologie religieuses seront particulièrement mobilisées pour saisir ces termes. Cependant, toutes les approches disciplinaires, en lien avec les thématiques du dictionnaire, seront les bienvenues.

Cet appel vise à constituer une banque de ressources humaines des potentiels contributeurs. Pour ce faire, il est demandé aux chercheurs africains et africanistes et intéressés par les problématiques des « religiosités pentecôtistes et syncrétiques africains », de signaler leur intention de contribuer audit dictionnaire.

Modalités de soumission

Pour faire acte de candidature, les personnes intéressées sont invitées à fournir un bref CV scientifique indiquant notamment le(s) champ (s) de recherche et leur ancrage avec les centres d’intérêt du dictionnaire. Les personnes désirant contribuer à ce dictionnaire sont priées d’envoyer leurs intentions avec la mention « Projet de dictionnaire », aux adresses de communication mentionnées ci-après.

Adresses de communication :

Échéancier

Ouverture de l’appel à contributeur : 31 Août 2017.

Réception des intentions des contributeurs : 30 Novembre 2017.

Réponse aux contributeurs retenus : 31 Décembre 2017.

Prévision de publication du dictionnaire : 31 Août 2019.

