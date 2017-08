Exotisme musical et Atlantique noir

Annonce

Présentation

L’exotisme marque les productions musicales dont les racines sont définies comme éloignées de la culture européenne. La notion d’exotisme fait référence à l’intérêt entretenu par le sujet d’une énonciation pour quelque chose qui lui serait extérieur, en même temps qu’elle suppose la séparation – spatiale et / ou temporelle – entre ce sujet (le plus souvent européen) et l’objet de son goût (posé comme radicalement autre). Ce « goût des choses des Autres » (De l’Estoile 2007) prend une forme particulière au XIXe siècle sous l’influence des idéologies de la nation et du progrès. Il est perceptible tout au long du XXe et du XXIe siècles, et dans un contexte de mondialisation, plusieurs productions musicales liées à des groupes minoritaires, du jazz au rap en passant par la samba ou la Música Popular Brasileira (MPB) se voient définies comme exotiques à mesure qu’elles sont situées en rupture avec les normes d’une légitimité culturelle musicale souvent implicite.

Cette journée d’étude vise à faire entrer en dialogue une série de travaux en sociologie, en anthropologie et en histoire interrogeant les relations entre musique et exotisme au cours du XXe siècle. La France, le Brésil, les États-Unis ont la part belle dans les travaux qui seront présentés. Néanmoins, plutôt que de définir un ou plusieurs pays comme objet, nous prendrons comme point de départ la proposition formulée par Paul Gilroy (2010 [1993] : 34) : « considérer l’Atlantique comme un objet d’analyse un et complexe, et développer sur cette base une perspective explicitement interculturelle et transnationale ». En examinant des circulations musicales transatlantiques, nous proposons de mettre en discussion l'exotisme associé à la « prise du rythme pulsé (afro-)américain » (Roueff 2013 : 36 ; Fléchet 2013), et ses renouvellements des régionalismes et nationalismes musicaux de l’après-guerre (Vieira 2014) aux imaginaires du minoritaire au tournant du XXIe siècle (Hammou 2012).

Programme

Matinée

Karim Hammou , Daniela Vieira : introduction de la journée.

(Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines, UVSQ / IUF) : « "Primitif", "typique", "authentique" ? L’exotisme musical brésilien en perspective historique ». Olivier Roueff (Cresppa-CSU, CNRS) : « L'avènement du rythme pulsé, ca 1902 : la racisation transatlantique des perceptions musicales ».

Après-midi

(Cresppa-CSU, CNRS) : « Vendre du rap français en 1996. Innovations marchandes autour d’un produit culturel altérisé ». Cecilia Pires (Centre de recherches sur les arts et le langage, EHESS) : « La musique armoriale : construire une identité musicale du Pernambouc au temps de la dictature militaire brésilienne (1964-1985) ».

Informations pratiques

Cette journée d’étude pluridisciplinaire se déroulera lundi 4 septembre 2017 de 10h à 17h dans la salle 159, 59-61 rue Pouchet, 75017 Paris (métro Brochant ou Guy Môquet).