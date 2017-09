Annonce

La Grande-Bretagne en 1750 a entamé sa course vers l’hégémonie impériale, et se trouve résolument engagée sur la voie de la révolution industrielle qui va lui assurer un ascendant commercial marqué tout au long de la période victorienne, soutenu en politique étrangère par la Pax Britannica. Cependant, malgré sa puissance, la nation britannique est ébranlée par la peur de la révolution politique, entre le spectre des révolutions européennes et celui de l’indépendance américaine. Des bouleversements profonds des institutions politiques vont alors s’opérer. Ils s’accompagnent de réformes sociales visant à améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière, sans cependant modifier la perception et la prise en charge de la pauvreté – qui reste encore synonyme de dépravation pour la société édouardienne, et ce jusqu’à la veille de la Première guerre mondiale.

L’étude des tenants et des aboutissants du long dix-neuvième siècle britannique fournira les repères historiques, politiques, sociaux et culturels nécessaires à la poursuite de l'étude de la civilisation britannique, notamment contemporaine. Cette initiation à la méthodologie de la civilisation abordera le commentaire de texte et la maîtrise d’une problématique historique.

Il s’agit d’assurer deux TDs de deux heures (soit 4h par semaine) au premier semestre de l’année universitaire 2017-2018. Les cours sont donnés en anglais.

Les cours ont lieu sur le site Censier, au 13 rue Santeuil, métro Censier-Daubenton.

Les plans de cours (format word et powerpoint) ainsi qu’une brochure de documents de travail sont fournis pour l’ensemble du semestre. La préparation est donc minimale.

Cette annonce est ouverte aux anglicistes comme aux historiens.

Les candidats doivent être titulaires du CAPES et/ou de l’agrégation d’anglais ou d’histoire

Pour être employable, vous devez être : doctorant sans charge d’enseignement, salarié à temps plein ou auto-entrepreneur

Le montant brut est de 40,91€ de l’heure selon le taux règlementaire en vigueur. La rémunération se fait en une fois, après réception de l'état des heures transmis en fin de semestre.

Merci d’envoyer vos CVs

d’ici le 6 septembre 2017

à ophelie.simeon@sorbonne-nouvelle.fr

Les responsables pédagogiques des dipômes concernés procèderont à la sélection des candidatures à partir des CVs, qui seront ensuite validés par le conseil de département.