Annonce

Présentation et objectifs

Porté par la Direction de l’Archéologie de l’Agglomération Béthune-Bruay et l’équipe de recherche CREHS (Université d’Artois), ce colloque vise à mettre en évidence les apports des nouvelles technologies à l'archéologie du territoire. Malgré son riche et glorieux passé, le territoire de l’ancien comté d’Artois et de ses marges demeure archéologiquement mal connu pour les périodes médiévale et moderne. Toutefois, l’activité archéologique de ces dernières années, couplée à un travail pluridisciplinaire sollicitant les nouvelles technologies, renouvelle grandement la vision et la connaissance de ce territoire.

Ce colloque réunira des études récentes qui s’appuient sur l’examen des vestiges bâtis ou des observations architecturales, du mobilier archéologique, des analyses de laboratoire, de l’archéologie expérimentale, des restitutions 3D et qui pourront être croisées aux sources écrites et graphiques. Le territoire de l’ancien comté d’Artois sera au cœur des réflexions de cette rencontre scientifique mais les comtés situés sur ses marges (Flandre, Ponthieu, Boulogne, Guînes, Hainaut, etc.) peuvent être évoqués dans un aspect comparatif.En ce qui concerne les bornes chronologiques,celles-ci s’étendront entrel’apparition du comté d’Artois en 1237 et son rattachement définitif au royaume de France en 1713.

Les principaux objectifs sont :

De mettre en lumière la modernité de l’activité de la recherche archéologique locale par une approche pluridisciplinaire et l’utilisation de nouvelles technologies.

De présenter et d’analyser les observationsconcernant les techniques de construction (étude des matériaux, des chantiers de construction, des circuits d’approvisionnement) des édifices et leur restitution 3D (à partir des sources archéologiques, textuelles et iconographiques).

De s’intéresser à l’étude des populations anciennes à travers les restes osseux (restitution) comme les objets du quotidien (civil, religieux ou militaire).

Relevant du domaine civil, religieux ou militaire, ou appartenant au milieu urbain ou rural, les cas de figure abordés lors de ce colloque contribueront à la diversité des questionnements qui témoigneront du dynamisme d’une recherche restée longtemps isolée.

Modalités de soumission

Les membres du comité d’organisation attendent des propositions

avant le 30 septembre 2017

à l’adresse suivante : mathieu.beghin@bethunebruay.fr

Elles devront comporter un titre, un résumé (500 mots maximum) accompagné d’au moins une illustration, les noms et qualités des intervenants.

Afin de publier les actes du colloque au plus vite, le rendu des articles est fixé au 20 novembre 2017.

Date et lieu

Le colloque se tiendra les 1er et 2 décembre 2017 à Gosnay, site Les Salons de La Chartreuse au 1, rue de Fouquiéres – 62199 GOSNAY.

Comité d’organisation

Christopher Manceau (Direction de l’Archéologie de l’Agglomération Béthune-Bruay),

Martine Valdher (Responsable d’opérations et professeur agrégé, Université d’Artois, laboratoire CREHS),

Mathieu Béghin (Docteur en histoire médiévale, Direction de l’Archéologie de l’Agglomération Béthune-Bruay, laboratoire TrAme).

Comité scientifique

François Blary (Professeur d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen Âge, Université libre de Bruxelles),

Youri Carbonnier (Maître de conférences en histoire moderne, Université d’Artois),

Delphine Hanquiez (Maître de conférence en histoire de l’art, Université d’Artois),

El Mustapha Mouaddib (Professeur de l’Institut Universitaire de Technologie, Université de Picardie Jules Verne),

Alain Salamagne (Professeur d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen Âge, Université de Tours),

Arnaud Timbert (Professeur d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen Âge, Université de Picardie Jules Verne).

Contacts

(inscriptions, informations, publications)

Mathieu Béghin (Direction de l’Archéologie de l’Agglomération Béthune-Bruay), mathieu.beghin@bethunebruay.fr ou mathieu.beghin.ma@gmail.com ou 06.22.38.07.38

Programme prévisionnel