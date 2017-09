Nouveaux regards sur Pierre de Fermat

Annonce

Mathématicien de génie, parlementaire de premier plan, homme de droit mais aussi de lettres, personnage énigmatique à plusieurs égards, Pierre de Fermat paraît être un excellent objet pour un colloque dans un lieu où ses images (problématiques) sont nombreuses, et où des éditions anciennes de ses œuvres sont conservées. L’objectif de ce colloque est de proposer à la communauté savante et à un public intéressé un état renouvelé des connaissances en prise avec les avancées des sciences historiques qui ont touché les divers domaines où se sont déployées ses activités. La date fixée est le 18 juin 2018, dans la salle Clémence Isaure de l’hôtel d’Assézat à Toulouse.

Ce projet de colloque, organisé par l’Académie des Sciences et des Lettres de Toulouse, bénéficie déjà du label ESOF 2018.

Argumentaire

Il y a encore beaucoup à découvrir et à penser sur la situation et les rôles de Fermat, par exemple sur sa famille, dans le paysage économique, social, et politique de la région toulousaine pendant une bonne cinquantaine d’années. Il y a aussi à réfléchir sur la publication de ses œuvres, après sa mort, par son fils Samuel : qu’est-ce que cette entreprise éditoriale ? Que signifie-t-elle ? Comment fut-elle financée ? Comment comprendre le choix des textes et leur ordre ? Les historiens du livre ont sûrement beaucoup de choses à dire sur les deux remarquables publications de Samuel Fermat, dont nous ne savons d’ailleurs pas grand chose. La correspondance de Fermat mérite d’être à nouveau fortement examinée. À travers elle, les relations avec des lettrés anglais, en particulier, pourraient être étudiées. Ses échanges avec le père Marin Mersenne peuvent faire l’objet d’analyses et de découvertes nouvelles. L’examen stylistique même de certaines de ces lettres peut s’avérer intéressante. On n’a certainement pas tout dit, non plus, sur le grand poème latin de Fermat dédié à Guez de Balzac. Beaucoup plus largement, ses positions philosophiques, morales, religieuses demandent à être précisées, et mises en lien avec le paysage intellectuel toulousain et européen du temps. Quant à sa place éminente dans l’histoire des mathématiques, si elle doit être encore soulignée, on peut cependant tenter de mieux explorer ses raisons, ses limites, sa forme. Il n’est pas jusqu’au visage de Fermat, dont plusieurs portraits très douteux existent, qui ne puisse susciter la recherche et la réflexion. Le droit, les mathématiques la littérature, la philosophie, l’histoire, et leurs histoires peuvent se réunir, autour de Fermat, et fournir, ce que La Fontaine nomme, dans son premier Discours à Madame de La Sablière, « cent matières diverses ».

Modalités pratiques de soumission des propositions

Ce colloque se fixe pour objectif de proposer de « nouveaux regards » sur Pierre de Fermat. L’approche se veut aussi large et ouverte que possible. Ce faisant, le comité d’organisation entend privilégier les propositions de communication offrant un état actualisé d’une question touchant directement Fermat et/ou s’appuyant -totalement ou partiellement- sur des documents inédits ou sous-exploités.

Les propositions de communication d’une page (2000 signes maximum), rédigées en français seront assorties d’une courte notice biographique et envoyées à cette adresse : academiesciences@orange.fr

Date limite de soumission (CV+proposition) : 15 décembre 2017, dernier délai.

La réponse du comité d’organisation est prévue pour le 15 janvier 2018 au plus tard.

Date du colloque : 18 juin 2018

L’organisation du colloque ne prend pas en charge les frais de déplacement et d’hébergement.

Comité d’organisation