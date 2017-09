Résumé

Colloque international et interdisciplinaire autour de la notion de génie et sa démystification à partir du XIXe siècle. Sur deux jours, ce colloque souhaite ouvrir une réflexion transdisciplinaire sur la réélaboration collective de la notion de génie, au confluent des discours philosophique, scientifique et artistique, et sur son impact dans la production littéraire de la seconde moitié du XIXe siècle.