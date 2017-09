Mémoires de guerres déclinées

Annonce

Argumentaire

Les notions de mémoires et d’identités sont intimement liées. Ainsi, les mémoires collectives définissent des groupes et leurs valeurs. Elles rendent légitimes les actions passées, présentes et projetées des groupes. Elles participent surtout à l’institution imaginaire des identités collectives. L’ouvrage Mémoires déclinées s’inscrit dans ces perspectives, en les envisageant d’un triple point de vue. Premièrement, les mémoires en tant que représentations médiatiques, sociologiques ou identitaires. Deuxièmement, les mémoires en tant que moyens d’actions, allant de l’instrumentation politique et juridique à la commémoration et au travail pédagogique. Troisièmement, les mémoires en tant que projections, c’est-à-dire les différentes façons par lesquelles les mémoires collectives peuvent se retrouver projetées dans le débat public, le paysage urbanistique, les combats citoyens d’aujourd’hui et de demain. Parmi les nombreuses mémoires collectives qui s’entrechoquent dans nos sociétés, celles relatives aux deux Guerres mondiales sont particulièrement présentes, notamment dans le cadre des nombreuses commémorations organisées entre 2014 et 2019. Afin de mieux cerner les manifestations de ces mémoires collectives, une soirée de conférence – débat est organisée afin d’étendre les enseignements tirés par les auteurs ayant contribué à l’ouvrage Mémoires déclinées.

Programme

19h

Ouverture par Fabienne Reuter (Déléguée générale Wallonie-Bruxelles International à Paris) ;

(Déléguée générale Wallonie-Bruxelles International à Paris) ; Mémoires et imaginaire par Jérôme Jamin (Professeur de science politique à l’Université de Liège et Président des Territoires de la Mémoire) ;

(Professeur de science politique à l’Université de Liège et Président des Territoires de la Mémoire) ; Les représentations des guerres mondiales dans les discours politiques belges par Nadim Farhat (Maître de conférences à l’Université Catholique de Louvain et à l’Université de Namur) ;

(Maître de conférences à l’Université Catholique de Louvain et à l’Université de Namur) ; Le Mémorial Interallié de Cointe : de l’union des peuples alliées à l’union des diversités par Olivier Hamal (Avocat et Président de l’ASBL du Site du Mémorial Interallié de Liège) ;

(Avocat et Président de l’ASBL du Site du Mémorial Interallié de Liège) ; Les devenirs du devoir de mémoire dans les commémorations de la Première Guerre mondiale par Sébastien Ledoux (Chercheur en histoire contemporaine l’Université Paris 1 et enseignant à Sciences Po Paris) ;

(Chercheur en histoire contemporaine l’Université Paris 1 et enseignant à Sciences Po Paris) ; Conclusions par Julien Paulus (Coordinateur au Service Études et Éditions des Territoires de la Mémoire) ;

Animation par Gaëlle Henrard (Déléguée au Service Études et Éditions des Territoires de la Mémoire) et Geoffrey Grandjean (Professeur de science politique à l’Université de Liège et Professeur invité à l’École de droit de Sciences Po Paris).

Inscriptions

Inscription obligatoire : Geoffrey.Grandjean@ulg.ac.be