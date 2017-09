Un signe d'ouverture

Annonce

Argumentaire

Rares sont les œuvres et les personnalités à ce point marquées par l'ouverture : Tour à tour (et toujours un peu tout à la fois) médiéviste, historien de l'oeuvre, sémioticien, linguiste et romancier, le savoir encyclopédique d'Eco et sa capacité, mille fois démontrée, à passer allègrement d'un domaine à l'autre aura sensiblement frappé l'esprit de ses comporains. Aujourd'hui, du fait de cette ouverture et contrairement à ce qu'il est traditionnel d'attendre de ces affaires là, son héritage intellectuel s'offre non pas comme une occasion de discorde mais bien au contraire, nous invite à un travail commun, décloisonné, entre les diverses disciplines qui ont, chacune à un certain point, pu profiter de ses lumières. En mettant l'accent de cette journée sur la question du Signe, c'est notamment à la reprised'un échange entre linguistes et psychanalystes que l'on se trouve conviés, perpétuant en cela le dialogue qu'ont entretenu (sans vraiment le documenter) le jeune Eco et le « dernier » Lacan. Une relation que le « gentil italien » (pour reprendre les termes de l'analyste) qualifiait sans reserve d' « histoire d'amour », soit une formule qui laisse peu de doute sur l'évidence du transfert.

Enfants cachés (à eux même) de cette « aventure adultérine » (les mots sont d'Eco), nousprofiterons donc de cette réunion (ouverte à tous) pour recomposer la fraternité qui, depuis son origine freudienne, lie la psychanalyse à ses sœurs des sciences humaines et sociales.

Programme

9h45 : Ouverture : Pr. Christian Hoffmann

Discutant (matinée) : Markos Zafiropoulos

10h Pr. Nicolas Ballier : La linguistique à livre ouvert : Eco, lecteur de Peirce.

10h30 Pr. Jan Horst Keppler : L'aplomb d'un signe.

Pause

11h30 Bruno Vincent : Lire Lacan avec Eco.

12 h Kévin Poezevara : Lévi-Strauss / Lacan / Eco : Un triangle amoureux ?

12h30 Soraya Ayouch : Le rythme du pendule et le nom de la rose.

Pause repas

Discutant (après-midi) : Pr. Alain Vanier

14h30 Pr. Paul-Laurent Assoun : Le semblant et le réel : Eco avec Lacan.

15h Pr. Isabel Marcos Bourhis et Carlos Farate : Sémiotique dynamique et psychanalyse. Un projet interdisciplinaire

15h30 Marco Isaia : Le signe d'ouverture se trouve dans un souvenir imparfait.

Pause

16h30 Pr. Yonatan Ginzburg : Eco and the theatre: is all conversation theatrical or is all theatre conversational?

17h Cristina Cerna : Une histoire de la laideur et de la beauté : L'ambivalence psychique des représentations et du jugement esthétique.

17h30 Jacila Maria Da Silva : Le sens entre psychanalyse et musique.

18h Conclusion