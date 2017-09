Présentation du programme « Data santé »

Résumé

Data santé est un programme ayant pour objectif de structurer des recherches interdisciplinaires sur l’usage des données en grand nombre et des algorithmes dans le champ de la médecine personnalisée. L'originalité des réflexions et résultats du programme Data santé est fondée sur les interactions élaborées au sein d'un large panel de disciplines : sciences humaines et sociales (épistémologie, histoire, sociologie, philosophie, psychologie, droit), informatique et disciplines médicales.